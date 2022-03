Los premios “André Simon Food and Drink Book Awards”, la más prestigiosa distinción mundial a libros sobre vinos y gastronomía que entrega la André Simon Memorial Fund, con sede en Londres, distinguió a una vecina que reside en la 5° Sección de la Ciudad de Mendoza: se trata de Amanda Barnes, nacida en Gran Bretaña.

“The South America Wine Guide” es un libro sobre los vinos de Argentina y Sudamérica, ha resultado ganador en los premios a los libros de vino más prestigioso del mundo, en “André Simon Food and Drink Book Awards 2021.

Con una ceremonia de premiación virtual realizada el 8 de marzo, los jueces anunciaron que, entre más de 150 libros de vino y gastronomía evaluados, The South America Wine Guide fue ganador (junto a otras tres obras) del aclamado “James Avery Award”.

The South AmericaWine Guide, escrito por Amanda Barnes, ha sido aclamado como “el libro sobre el vino de Sudamérica más completo y abarcativo que jamás se haya publicado”, aseguró la web JancisRobinson.com y es el primer libro sobre el vino de Sudamérica que recibe una nominación al premio desde que se comenzó esta entrega, hace 40 años.

El André Simon ,Food and Drink Book Awards se fundó en 1978 y es el principal premio a los libros de la industria vitivinícola. Entre los anteriores ganadores al premio se encuentran Hugh Johnson, Jancis Robinson,y Michael Broadbent.

“Me siento muy emocionada y honrada que hayamos ganado este premio, ya que es un gran reconocimiento, no sólo para el libro sino también para el vino de Sudamérica,” le dijo Barnes a EcoVinos/Ecocuyo.

“Estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hemos puesto en este libro, junto con tantos amigos de diversas partes del continente que han compartido información, conocimiento y pasión por los vinos de Sudamérica. Es un honor muy grande recibir este premio y espero que ayude a brindar mayor conocimiento a nivel internacional sobre las regiones vitivinícolas y los vinos excepcionales que tenemos aquí”, agregó la especialista, que está cursando su ingreso para intentar ingresar a la prestigiosa red de Master Wine.

The South America Wine Guide se publicó en Inglaterra en mayo de 2021 y ha sido aclamado por la crítica por ser el libro más completo y detallado que jamás se haya publicado sobre el vino de Argentina y de Sudamérica. A lo largo de las 528 páginas, Barnes cuenta la historia sobre el desarrollo de la industria del vino en el continente y explora con un gran nivel de detalle cada región vitivinícola de Argentina, y además de otras regiones sudcontinentales como Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, y otros países de la región donde hay cultivos de viñas para vino, y pone el foco en sus productores, sus vinos y su historia. Se trata de un libro muy colorido que cuenta con fotografías de muy alta calidad y 40 mapas de las regiones vitivinícolas de América del Sur. Actualmente, el libro se vende a nivel mundial.

The South America Wine Guide es el resultado de una década de investigación y entrevistas realizadas por la escritora a través de sus viajes y su estadía en el continente. El libro abarca más de 70 regiones vitivinícolas en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Brasil, y la emergente industria del vino en países como Ecuador, Venezuela, Paraguay y Colombia.

Los otros ganadores en el André Simon Food and Drink Book Awards 2021 han sido: Baking with Fortitude (Hornear con Fortaleza) por Dee Rettali (FoodAward); Inside Burgundy por Jasper Morris MW (Drink Award); y Eating to Extinction (Comer hasta la extinction) por Dan Saladino (Special Commendation).

Amanda viajó a Londres previo a la pandemia, y quedó varada por la cuarentena -cuando fue a visitar a su madre- en su lugar de origen: Winchester, una ciudad situada en el extremo sur de Inglaterra, que es la capital administrativa del condado de Hampshire, más de un año y medio, y a pesar de tener que dejar cerrado su departamento de la calle Sobremonte durante todo ese tiempo, y a su gato al cuidado de su novio, ese tiempo lejos de Mendoza lo aprovechó para terminar de editar su libro.

Oscar Pinco