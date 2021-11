Ayer se realizó la entrega de premios Jóvenes Mendocinos Destacados en el Hotel Park Hyatt Mendoza, organizada por el Consejo Empresario Mendocino.

En su 18va. edición, recibieron el premio nueve jóvenes sobresalientes de distintos ámbitos de nuestra provincia que constituyen ejemplo en valores fundamentales de nuestra sociedad. Además, el CEM destacó a 21 jóvenes postulados en las ternas, quienes recibieron menciones especiales por sus logros.

Federico Pagano, Presidente del CEM, se refirió sobre el premio: “al entregar este premio queremos visualizar el enorme talento que hay en nuestra provincia y de mendocinos en el exterior. Seguramente con muchos de ustedes, vamos a lograr la Mendoza que soñamos, porque este es el lugar que hemos elegido para vivir”.

Con la iniciativa de destacarlos, el Consejo Empresario Mendocino interpreta uno de los roles que siente como propio, como entidad empresaria preocupada por el futuro de la Provincia. Para que cada uno de los jóvenes premiados se encuentre con su destino de ser líder, asuma su compromiso individual con el resto de la comunidad y para que la labor de cada uno de ellos sirva de modelo y estímulo a todos los jóvenes.

En las 9 categorias se premiaron a los ganadores con un premio monetario de $ 70.000.

La edición 2021 es la número 18 y durante los años anteriores el CEM ha premiado a 139 jóvenes y ha otorgado 379 menciones especiales por sus logros, liderazgo y compromiso en cada una de las categorías de premiación.

Las categorías que concursaron son las siguientes:

1· Académica.

2 · Ciencia y/o Tecnología.

3 · Compromiso con la comunidad.

4 · Empresa.

5 · Cultura.

6 · Deporte.

7 · Mendocinos en el exterior.

8 · Sustentabilidad.

9. Sector Público.

Los ganadores

CATEGORÍA 1: LIDERAZGO, COMPROMISO, INNOVACIÓN Y LOGROS ACADÉMICOS

Matías Sebastián FERNANDEZ ROBBIO

Matías es graduado del Profesorado de Filosofía de la UNCuyo, y ha profundizado su formación posterior a través de distintos cursos y carreras de posgrado realizados. Particularmente realizó una Maestría en la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) y un Doctorado en Letras en la Facultad de Humanidades y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba.

Se especializó en Gestión Educativa, a través de una Diplomatura Superior en Ciencias Sociales con mención en Gestión de las Instituciones Educativas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Actualmente está realizando una ​​Especialización en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y sus Instituciones.

Durante el 2020, se desempeñó como Coordinador de Plataformas Virtuales, Dirección de Políticas de Integración Digital, Dirección General de Escuelas, Gobierno de Mendoza, e integra el equipo de gestión del proyecto “Mendoza Escuela Digital”.

Se desempeña como docente universitario y docente de nivel superior no universitario.

CATEGORÍA 2: LIDERAZGO, COMPROMISO, INNOVACIÓN Y LOGROS CIENTÍFICOS Y/O TECNOLÓGICOS

Andrés Adriano ALLISIARDI

Andrés es egresado de la Licenciatura en Publicidad, de la UMaza. Su tema de tesis fue sobre el tratamiento de la discapacidad desde la comunicación. Es docente investigador de la UMaza desde que obtuvo su título de grado.

Realizó una Maestría en Comunicación con Fines Sociales en la Universidad de Valladolid (España), titulación única en su tipo. Fue galardonado con Matrícula de Honor a su egreso y obtuvo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera, como mejor promedio de su cohorte. Su tema de tesis fue la prevención del bullying y ciberbullying a través de campañas de bien público. Obtuvo el Primer Lugar en la categoría Trabajo fin de Máster del Premio ATIC 2020 (Asociaciones de Universidades con titulaciones en Información y Comunicación), reconocimiento que nuclea 30 universidades de España.

Cuenta con 15 publicaciones en revistas científicas de la especialidad y en revistas con impacto, así como numerosas presentaciones en eventos científicos. Sus temas siempre versan sobre la responsabilidad social de la comunicación, como formadora de una ciudadanía más comprometida con el bien común.

Recientemente fundó Leitmotiv, una consultora de comunicación centrada en causas sociales.

CATEGORÍA 3: LIDERAZGO, COMPROMISO Y LOGROS EN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Luciano Hernán ROMERO

Luciano es fundador del Equipo Voluntarios No Médicos del sur de Mendoza, cuyo objetivo es brindar soporte gratuito y operativo al personal de salud, y asistir en la planificación de las estrategias regionales para el abordaje de la pandemia COVID-19.

Luciano y su equipo de Voluntarios No Médicos fueron un pilar fundamental del equipo de brigadistas sanitarios y Comité de Emergencia conformado en el marco del Hospital Schestakow para diseñar y ejecutar una estrategia de descentralización de la atención de pacientes. Diseñó de forma gratuita un Sistema de Tablas de Seguimiento de Hisopados, permitiendo descongestionar las tareas de laboratorios y ordenar el seguimiento telefónico de pacientes.

Realizó también el diseño, planificación y ejecución logística y operativa del Centro de Testeo Rápido de Conductores Profesionales de Camiones, creando un sistema de turnos online para conductores de camiones y personal de geriátricos. Se encargó además de la inscripción de más de 1.000 personas para la vacuna COVID-19, y del seguimiento y aviso de turnos de más de 3.400 personas, principalmente de zonas alejadas sin acceso a internet de toda la Provincia.

Organizó tres campañas solidarias que prestaron asistencia no sólo a aquellos pacientes positivos de COVID-19, sino también a damnificados por las tormentas de abril de 2021 y casos particulares de vulnerabilidad social.

CATEGORÍA 4: LIDERAZGO, COMPROMISO, INNOVACIÓN Y LOGROS EMPRESARIOS

Ignacio José GOMEZ PORTILLO FUNES

Ignacio es Doctor en Física especializado en la cooperación humana formado en el Instituto Balseiro y la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha dedicado los últimos 12 años en comprender científicamente la Sociedad Humana como parte de la naturaleza.

Hace 7 años comenzó a aplicar su especialización en el ámbito de la educación, creando una empresa tecnológica de base científica denominada EGG cuyo propósito es potenciar la cooperación humana. Ignacio ha diseñado, y se encuentra implementando, una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje que ha mostrado ser 5 veces más eficiente que la educación tradicional, además de desarrollar la autonomía, las habilidades sociales, la creatividad, el trabajo en equipo, los hábitos de estudio y la capacidad de adaptarse al cambio.

Actualmente 130 personas trabajan en EGG, han recibido más de 2 millones de dólares en inversión y cuenta con más de 10 mil usuarios activos.

Su empresa EGG Integra el Polo TIC Mendoza e Ignacio se distingue por su nivel de emprendedorismo y capacidad de gestión empresaria.

CATEGORÍA 5: LIDERAZGO, COMPROMISO, INNOVACIÓN Y LOGROS EN CULTURA

Juan Pablo GANEM ÁBREGO

Juan Pablo es Licenciado en Flauta, egresado de la UNCuyo. Egresó con Mención Honorífica en el año 2020 y actualmente se encuentra finalizando el Ciclo de Profesorado de grado universitario en Música. Obtuvo numerosas distinciones:

– Abanderado de la Bandera Nacional de la Facultad de Artes y Diseño-UNCuyo, ciclo 2020.

– Mejor Promedio de la Facultad de Artes y Diseño. Ciclo Lectivo 2019. Promedio: 9,80.

– Dos veces consecutivas Primer flautista – piccolista en orden de mérito en las audiciones “Jóvenes Instrumentistas”, ediciones 2017 y 2018 de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo.

– Ganador del Concurso “Jóvenes Talentos” edición 2017.

– Ganador del Concurso Abierto y Público resultado 1ra Flauta Solista Principal de la Banda Filarmónica del Estado de Rio de Janeiro, 2019

– Ganador del “Premio al Mérito” 2019, otorgado por el Banco Santander Río.

– Ganador de Beca Interna de Investigación 2020, otorgada por la FAD-UNCuyo.

– Ganador de la Beca EVC-CIN “Estímulo a las Vocaciones Científicas 2020”, otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional.

Se desempeña como Profesor de Flauta de la Escuela Artística N° 5-025 de Vista Flores y como Flautista y piccolista del proyecto autogestionado independiente, Orquesta Barroca de Mendoza. Realiza voluntariados como tutor de las carreras musicales de la FAD.

CATEGORÍA 6: LIDERAZGO, COMPROMISOS, INNOVACIÓN Y LOGROS DEPORTIVOS

Leandro Nicolás AVEIRO

Leadro es estudiante de 3er año de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad Juan Agustín Maza, es instructor en entrenamiento personal y preparador físico, instructor en entrenamiento funcional y es entrenador Provincial Nivel 2 de voley.

Es integrante de la Selección Argentina de Beach Voley, actualmente se encuentra preparando el Ciclo Olímpico camino a París 2024.y ha obtenido importantes distinciones, tales como:

*Campeón Sudamericano Odesur Lima 2013.

*Medalla de Bronce OLÍMPICA Nanjing 2014 Youth Olympic Games.

*11 veces Campeón Argentino.

*Campeón Mundial Snow Volleyball Bariloche 2019.

*Campeón Continental, Clasificación a Tokio 2020.

CATEGORÍA 7: LIDERAZGO, COMPROMISOS, INNOVACIÓN Y LOGROS DE MENDOCINOS EN EL EXTERIOR

Daiana Paola RUIZ

Daiana es bailarina de Ballet y maestra de Danzas Clásicas. Egresa, luego de 8 años de carrera, en el Instituto Superior de Artes del Teatro Colón, Buenos Aires, y fue merecedora del Premio Elena Smirnova, por obtener el promedio más alto en la carrera.

Seleccionada para iniciar sus estudios de Perfeccionamiento para Maestros de Danzas Clásicas, organizado por John Cranko Schule, Alemania, una escuela de Ballet reconocida entre las 5 mejores de Europa. Forma parte como Bailarina Segunda Solista de la Compañía Stuttgart Ballet, Alemania .

Por concurso abierto internacional gana el puesto de Bailarina Estable del Teatro Colón de Buenos Aires, donde interpreta roles de solista y primera bailarina.Formó parte del Ballet Juvenil del Teatro Colón interpretando roles principales, y participando de giras nacionales e internacionales. Es Co- Directora del Ballet Bella Durmiente. Fue contratada como solista, junto a Bailarines del Teatro Colón, para Gira Internacional Grecia, Egipto y Viena.

A lo largo de su carrera ha recorrido los escenarios de diferentes ciudades de Omán, Egipto, Grecia, China, Japón, Taiwán, Austria, Alemania, Italia, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, y ha trabajado con coreógrafos internacionales y compartido escenario con numerosos bailarines nacionales e internacionales.

CATEGORÍA 8: LIDERAZGO, COMPROMISOS, INNOVACIÓN Y LOGROS EN SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O ECONÓMICA

Rafael Eduardo KEMELMAJER

Rafael es Economista, Magíster en Administración de Negocios Digitales. Es Co Fundador y Gerente General en Quinto Impacto, empresa cuyo propósito es el desarrollo de innovaciones tecnológicas de triple impacto desde la integración social. Actúa como eslabón entre las escuelas de programación y grandes software factories logrando el ingreso laboral de personas al mundo de la economía del conocimiento.

En el año 2020 logró que 25 personas que provienen de diferentes situaciones sociales y económicas obtengan su primer oficio digital, como programadores de software, desarrollando aplicaciones y plataformas alineados a los Objetivos de Desarrollos Sostenibles. Estas plataformas están relacionadas a banca ética, género, cultura, educación, salud, justicia, medio ambiente, empleo, entre otros más, y se hcicieron junto a organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas.

Es Co Fundador y Director en Epiliquid, empresa de base científica para la detección temprana de cáncer por medio de biopsias líquidas, empresa invertida por CITES. Es Socio en COEF Digital App para la disminución de CO2 y optimización en el sector de la construcción.

CATEGORÍA 9: LIDERAZGO, COMPROMISOS, INNOVACIÓN Y LOGROS EN EL SECTOR PÚBLICO.

María Jimena ESTRELLA ORREGO

Jimena es Doctora en Economía y Política Agraria de la Universita degli Studi di Padova, Magister en Negocios internacionales de la Universita degli Studi di Udine, y Licenciada en Administración de la UNCuyo.

Actualmente se desempeña como Secretaria de Investigación, Internacionales y Posgrado del Rectorado de la UNCuyo, teniendo a su cargo el diseño e implementación de políticas de promoción de la ciencia, la internacionalización y el posgrado. Impulsó la creación del Área de Innovación gestionando un convenio de cooperación técnica con la Corporacion Andina de Fomento y buscando el mayor impacto de la investigación en la sociedad. Además coordina la REDCIUN del consejo interuniversitario nacional, red que incluye a las áreas de internacionales de todas las universidades públicas de Argentina.Es Secretaria Técnica del Consejo Económico, Ambiental y Social de la Provincia de Mendoza, estando a su cargo la coordinación y soporte de las áreas de trabajo, articulando a más de 80 participantes.

Participa como consultora e investigadora en proyectos nacionales e internacionales, con foco en el sector vitivinícola. Es miembro del Board of Directors the la American Association of Wine Economists (AAWE) desde mayo 2015 a la actualidad, siendo la única argentina en esta comisión, e integra el Centro de Estudios Económicos de Bodegas de Argentina Argentina.