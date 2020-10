-¿Cuál fue tu anterior trabajo y cómo llegaste a liderar la operación de Everis en Mendoza?

-Recién obtenida mi graduación como Ingeniero en Sistemas de Información, y luego de un proceso de selección a nivel nacional, resulté elegido para incorporarme a IBM Argentina, en Buenos Aires, donde estuve por casi tres años. Luego y junto a un compañero de trabajo nos embarcamos en la aventura de liderar el startup de PeopleSoft en América Latina, una compañía multinacional norteamericana que desarrollaba y comercializaba aplicaciones de software. Después de casi diez años de crecimiento, la compañía fue adquirida por Oracle, y fue en Oracle Argentina donde pasé mis siguientes doce años de carrera profesional.

En el año 2008 decidimos junto a mi familia volver a Mendoza, y durante la segunda mitad del año 2018 y luego de un breve paso por la local Belatrix SF, los caminos de Everis Argentina y el mío se juntaron, alineamos las expectativas de ambos e iniciamos este viaje que está a punto de cumplir dos años.

-¿A qué se dedica la oficina de Everis en Mendoza?

-Everis es una compañía multinacional fundada en España a mediados de la década de 1990, que rápidamente creció y se expandió por el continente europeo y posteriormente por Latinoamérica. En 2014 la compañía fue adquirida por el gigante asiático NTT Data, una de las compañías de IT mas grandes del mundo. En Argentina, Everis opera desde 2001 y a la fecha cuenta con tres oficinas principales ubicadas en CABA, Mendoza y Tucumán. La oficina en Mendoza se encuentra emplazada en el Parque TIC Mendoza, en el departamento de Godoy Cruz. En ellas trabajamos alrededor de 40 colaboradores/as.

-¿Qué tipo de procesos se realizan en Mendoza y qué aporta la oficina local a la operación internacional de Everis?

-En nuestra oficina contamos con casi la totalidad de perfiles que se necesitan para llevar adelante proyectos de transformación digital, robótica y desarrollo de software: analistas de negocio, developers, testers, especialistas en las diversas tecnologías y líderes. Cada colaborador/a forma parte de un equipo de proyecto que puede trabajar en proyectos locales, nacionales, regionales o globales. Desde nuestra oficina participamos en trabajos para Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Perú, Chile y España.

-¿Cómo ha sido la evolución de la compañía en la provincia?

La evolución ha sido satisfactoria hasta ahora, aún con el cambio de contexto propuesto por la pandemia. Hemos podido cumplir los objetivos que nos propusimos, por supuesto que hay algunos de mediano y largo plazo que aún están en ejecución. Tenemos razonables expectativas en cuanto al futuro mediato, afortunadamente nuestra actividad está teniendo niveles aceptables de recupero y si bien la mayoría de los planes debieron reformularse al nuevo contexto, la actividad no decreció nunca. Seguimos contratando colaboradores/as, hemos podido mantener salarios en niveles de mercado, brindar carrera profesional y mantener nuestra fuerza de trabajo aún con las condiciones desafiantes que venimos experimentando desde el año pasado.

-¿Cómo se ha adaptado la empresa a la pandemia en Mendoza?

-Por la naturaleza de nuestra forma de trabajar, desde lo logístico no hemos sufrido mayores consecuencias a partir de las diferentes fases de aislamiento y distanciamiento propuestas por la pandemia. De hecho, el trabajo desde nuestros hogares es una modalidad de trabajo sobre la que Everis alentaba a sus colaboradores/as mucho tiempo antes que el virus del Covid-19 se instalase en nuestra realidad.

Cada uno/a de nosotro/as tiene los elementos que son necesarios para poder desarrollar nuestro trabajo en forma remota y de manera eficiente, por lo que la situación que estamos atravesando no ha significado un inconveniente para seguir brindando buenos resultados a los proyectos en los que participamos. Probablemente la nueva realidad que surja a partir de la pandemia en lo referido a formas de trabajar de nuestra actividad sea un modelo híbrido, en donde nos movamos a las oficinas no más de una o dos veces por semana o cuando haya una verdadera necesidad para hacerlo y el resto del tiempo trabajemos desde casa.

El trabajo remoto hace muchos años que se venía desarrollando en diferentes lugares del mundo, sin embargo no ha sido sino hasta ahora cuando se ha puesto a prueba críticamente, y los resultados están siendo más que satisfactorios.

¿Cuál es el principal objetivo de Everis en Mendoza este año?

-El objetivo principal de Everis en Mendoza no difiere del objetivo global que nos hemos propuesto como compañía: trabajamos para ser una empresa excepcional en términos éticos y emocionales, liderada por valores y donde cualquier sueño es alcanzable. Creemos por encima de todo en las personas y en su desarrollo integral, apostamos e invertimos por el mejor talento, y tratamos de conseguir un alto rendimiento profesional al crear un contexto de libertad responsable. En relación con lo que mencionaba antes, creemos firmemente que la situación actual provocada por la pandemia redefinirá algunas reglas de trabajo, pero somos optimistas respecto del crecimiento futuro, y estamos seguros que nuestras fortalezas nos permitirán ser protagonistas activos de la nueva realidad.

¿Cuál es su visión sobre Mendoza como polo tecnológico?

-Desde hace algunos años Mendoza empezó a desarrollar una serie de movimientos que han ido generando inercia positiva en dirección a convertirse en un polo tecnológico. Algunas políticas de gobierno, universidades que incorporaron carreras relacionadas con la Tecnología de la Información, empresas de envergadura nacional y multinacional que decidieron establecer oficinas en la provincia y mensajes de la prensa en este sentido configuraron el momento que vive nuestra actividad en la provincia en este sentido.

El Parque Tecnológico de Mendoza, en Godoy Cruz, es un muy buen ejemplo de ello. Por supuesto que es un camino muy largo para recorrer y recién lo estamos iniciando. Todas las partes que recién enumeré deben seguir aportando valor y ejecutando acciones en este sentido: el gobierno debe seguir apoyando desde las políticas para que empresas del rubro puedan seguir creciendo, las universidades deben incluir en la currícula de sus carreras contenidos que vayan de la mano de las nuevas exigencias que la tecnología plantea y las compañías del sector debemos ser coherentes con todo el ecosistema: Mendoza es aún una plaza chica y en crecimiento, y todo lo que hagamos tiene una repercusíón muy grande.

Debemos ser cuidadosos con nuestros colaboradores, ya que son el activo mas importante que tenemos. Como empleadores debemos proponernos resistir a la tentación de captar talentos que están siendo desarrollados por nuestra competencia, porque si no todo el ecosistema se resiente. Creo que el mejor y más sostenible modelo de crecimiento consiste en invertir en entrenamiento, capacitación y especialización de estudiantes avanzados o graduados de carreras universitarias afines. Solo de esa forma ampliaremos la base de profesionales empleados en la provincia, siendo ese el más claro indicador de crecimiento sostenido de la actividad.

Ficha personal

● Edad: 53 años.

● Lugar de Nacimiento: Mendoza.

● Formación Académica: Ingeniería en Sistemas de Información (UTN Regional Mendoza), Maestría en Administración de Negocios (Centro de Estudios Macroeconómicos CEMA) y recientemente Licenciatura en Periodismo (Universidad Siglo 21).

● Anterior trabajo: Luego de Oracle Argentina tuve un breve paso por Belatrix SF, previo a que fuese adquirida por Globant.

● Hobbie: Running

● Un libro: Cientos. Mi primer libro lo leí a los 7 años (Sandokan, de Emilio Salgari). El primer libro “adulto” que experimenté fue “Viven”, de Piers Paul Read. Actualmente estoy leyendo “La Muerte del Comendador” de Haruki Murakami. En el medio, un montón.

● Una serie: Difícil elegir una … me gusta mucho el género policial negro, en ese sentido me quedo con “The Bridge” (la versión original, escandinava)

● Un deporte: para mirar y sentir, fútbol. Para jugar, tenis.

● Una película: The Wall.

● Una frase: “You miss 100% of the shots you don´t take. So take the shot”. Es una frase de Michael Jordan, fuera de la aplicación lógica a las circunstancias de un partido de cualquier deporte, es una especia de sugerencia para todos los seres humanos que queremos hacer algo: siempre va a ser mejor arriesgarse por las oportunidades que perseguimos que esperar a que se den por inercia. Aún si el resultado no es el esperado, la sola experiencia de haberlo intentado nos enriqueció en muchos sentidos e hizo que valiera la pena.