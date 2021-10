La Misión se organizó en el marco de las acciones de fomento a las exportaciones de las economías regionales del país liderado por el CFI y participaron 13 bodegas, de las cuales 10 fueron de Mendoza: Bodega Carelli, Vide Cor Meum, Finca Sophenia, Urraca Wines, Amansado Wines, Lupa Wines, Bodega Iaccarini , Gualtallary Wines, Finca Buenaventura, Calyptra Bodegas y Viñedos.

Para ello se armó un catálogo digital por bodega y se organizó el envío de muestras puerta a puerta. La organización en Estados Unidos estuvo a cargo de Lovemark Trading, la empresa con la cual ProMendoza opera el Hub logístico comercial de vinos del Noreste en el país del Norte. La distribución de las muestras de vinos llegó desde el nodo logístico en New York-New Jersey a los Estados de: Florida, Virginia, Washington, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Massachussets, New Jersey, New York e Illinois.

El evento consistió en una cata virtual dirigida por un sommelier, con 30 Distribuidores de los estados de la costa Este de Estados Unidos. Los distribuidores recibieron cada uno en su domicilio 3 etiquetas de 4 bodegas, y a su vez cada bodega tuvo la posibilidad de llegar a 10 distribuidores.

Formato del evento

Se realizaron 3 eventos por semana, de 1 a 2 hs cada uno. En cada evento participaron 10 distribuidores de los 9 estados seleccionados, quienes recibieron 1 caja con 12 vinos de 4 bodegas (3 etiquetas por bodega). La degustación la hizo un sommelier haciendo hincapié en las características técnicas para captar la atención de los distribuidores. Esta cata dirigida derivó en reuniones comerciales privadas entre distribuidores y bodegas para hablar de posibles negocios.

Una estrategia permanente

Es importante destacar que el equipo técnico de ProMendoza, busca mejorar todo el tiempo la estrategia comercial internacional con una llegada inteligente a los mercados, con acciones concretas para nuestras empresas –como es esta Misión Comercial Virtual- y con un Estado provincial que acompaña y apoya a las empresas para que concreten sus negocios.

Estados Unidos es un buen mercado de vinos, pero con mucha oferta, lo que lo convierte en un mercado complejo para nuestras empresas. Además, puede convertirse es un mercado muy difícil para exportar, debido a que posee tres capas de venta, es decir, las bodegas no pueden llegar al consumidor final directamente, sino que deben respetar la cadena de importadores, distribuidores y retailers.

Es por ello que desde hace un tiempo se desarrolla, con éxito, una estrategia de penetración certera a través de la plataforma comercial en Nueva Jersey, junto a Lovermark Trading, quienes se encargan de la recepción y comercialización dentro del país y que esta semana van a tener una participación activa en la Misión que hoy se inaugura.

Esta acción, entre CFI, WOFA y ProMendoza, se suma al importante movimiento comercial que actualmente otras 7 bodegas están desarrollando en el Hub logístico comercial para vinos en el Noreste de EE.UU. Las bodegas que tengan éxito en esta Misión virtual, se sumarán al número de empresas mendocinas que ya están vendiendo en el mercado estadounidense luego del peor momento de la pandemia.