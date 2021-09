Luego de cuatro exitosas ediciones presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en las cuales la expo logró reunir a más de 400 expositores con 8000 compradores, que pudieron degustar más de 3200 etiquetas de Vinos & Spirits, llega la 1era edición de Expo Vinos & Negocios a Mendoza, la capital del vino argentino.

Después de un año desafiante para toda la industria, la vuelta del encuentro más importante para los Profesionales del sector marca el regreso al formato predilecto para cerrar grandes negocios, el que se ha convertido en la gran cita anual entre compradores y vendedores de Vinos & Spirits de todo el país, y al que asisten cada vez más importadores de la región y el mundo.

Para este ansiado debut ya han confirmado su participación más de 80 expositores, entre los cuales se destacan:

Bodegas

Abrasado, Adentro, Amalaya, Amansado, Anaia Wines, Andilian, Antonio Mas Wines, Argento, A Corazón Abierto, Beronia (España), Bodega del Desierto, Budeguer, Calle Lafi, Casarena Bodega y Viñedos, Catapano Wines, Cava Gentile, Cielo y Tierra, Claroscuro, Colomé, Cruzat, Chateau La Coste (Francia), Dante Robino, Desenlace, Domiciano, El Equilibrista, Estancia Mendoza, Finca del Aniello, Finca Don Carlos, Finca Iral, Iacarini, Iúdica, Jorge Rubio, Kaiken, KM 49, La Coste de Los Andes, La Imaginación al poder, Lattarico Wines, LJ Wines, Lopez, Los Helechos, Los Toneles, Lucero Corzo, Malpensado, Martino Wines, Meraki Wines, Mi Terruño, Miraluna, Mosquita Muerta Wines, Mythic Cellar, Piedra Negra, Pulenta Estate, Ricardo Santos, Rosell Boher, Salvador Patti, Sarapura, Sátrapa, Siete Fincas, Sillero Wines, Taittinger (Francia), Tamascal, Toso, Valle Las Nencias y Viña Montes (Chile), entre otras.

Spirits, Vermouth y Porto

Casa Tapaus Destilados, Entre Perro y Lobo Gin, Hilbing Franke Distillery, MOM Gin, Taylor’s Port (Portugal), Terrier Gin e Yzaguirre Vermouth (España).

Gourmet

Alquería Vinagres, Cocoa Bit Chocolates y Olivícola Laur

En su conjunto, reúnen más de 400 etiquetas de Vinos & Spirits, las que podrán degustarse de forma presencial bajo el eficiente formato Walk around, al igual que en las ferias de negocios más importantes del mundo.

1er Congreso Argentino de Vinotecas

Formando parte del evento y organizado junto a la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines (CAVA), se realizará el 1er Congreso Argentino de Vinotecas, un encuentro que se propone conectar de forma directa a los compradores del canal vinotecas con bodegas y distribuidores presentes en la expo, para propiciar acuerdos comerciales, generar aperturas de cuentas e invitar a reflexionar y debatir sobre los principales desafíos que enfrenta el sector, con la presencia de importantes referentes de la industria.

La actividad central que propone este encuentro es la realización de Rondas de Negocios, que reunirá cara a cara a decisores de compra de vinotecas con bodegas, distribuidores y otros proveedores del canal, que traerán a la mesa atractivas ofertas en busca de concretar importantes operaciones comerciales durante su desarrollo.

Agenda

Expo Vinos & Negocios propone dos contenidos centrales:

I – EL SEMINARIO

Cubrirá los aspectos más desafiantes del momento, con foco en los que mayor impacto económico poseen sobre el negocio, las ventas y la rentabilidad a largo plazo.

El mismo tendrá como speakers a importantes referentes de la industria, que disertarán sobre temáticas como AGENDA 2030 (La industria del vino en un mundo Post-COVID: Panorama, Desafíos y Oportunidades), MERCADO INTERNO, ENOTURISMO, WINE MARKETING y COMERCIO EXTERIOR ( presentado por la consultora londinense Wine Intelligence, IWSR y ProWein São Paulo), entre otros contenidos.

También se realizará la 2da edición del WINE TECH FORUM, un innovador seminario que explora el impacto presente y futuro de la tecnología en el negocio del vino, con la participación de importantes actores del ecosistema emprendedor argentino.

II – LA FERIA

Será el espacio en el que los productores y bodegas de todos los tamaños podrán encontrarse cara a cara con distribuidores y representantes que vienen a buscar nuevas marcas para comercializar, así como con compradores del Trade que viajarán desde todos los rincones del país para hacer buenos negocios.

En el hall central de Vinos & Negocios se va a reunir a decenas de pequeños y medianos productores así como a grandes bodegas que vienen a exponer sus etiquetas de edición limitada, para que se encuentren a cerrar ventas tanto con Compradores del Trade (vinotecas, restaurantes, hoteles, etc) como con Distribuidores y Representantes de todo el país que buscan incorporar nuevas marcas a su comercialización.

El acceso será sin cargo pero exclusivo para Profesionales y prensa mediante invitación oficial, tanto de la organización como de los expositores. Todos portarán un distintivo según tipo de acreditación, para facilitar la identificación de su perfil profesional.

LA LOCACIÓN

El evento se realizará en las instalaciones de Bodega Los Toneles, ubicado a pocos minutos del centro de Mendoza (Av. Lateral Norte Acceso Este 1360, Guaymallén).

La misma cuenta con amplio estacionamiento y muy buena accesibilidad para llegar en diversos medios de transporte así como hotelería de primer nivel en las inmediaciones.

Será el espacio propicio para recibir la visita de cientos de compradores profesionales del Trade de Vinos & Spirits durante una intensa jornada de trabajo.

“Luego de uno de los períodos más desafiantes para la industria de las bebidas, Vinos & Negocios marca el regreso de los encuentros presenciales, el formato más eficiente para descubrir novedades, conocer proveedores, establecer nuevas relaciones y cerrar muy buenos acuerdos. En este contexto, la expo se posiciona como la herramienta comercial más efectiva del mercado del vino ya que permite concentrar todos los esfuerzos comerciales en pocas horas, reuniendo a todos los actores del negocio en un solo lugar. Los esperamos para volver a hacer muy buenos negocios, esta vez desde la capital del vino argentino, nuestra amada Mendoza”. Javier Menajovsky, Founder & CEO de Wine Revolution

¿Cómo exponer?

Las bodegas y destilerías interesadas en participar pueden hacerlo contratando un stand, los que se comercializan bajo la modalidad llave en mano, para facilitar y fomentar la participación de productores de todas las escalas, desde los grandes hasta los más pequeños que recién se inician en el mercado.

El evento también está abierto a empresas relacionadas al sector vitivinícola, ya sean proveedores industriales o de servicios, quienes pueden estar presentes con un stand propio, participar con sus voceros en las charlas del seminario y/o sumarse como sponsors.

Para mayor información y contrataciones, pueden contactarse al e-mail [email protected] o ingresar a www.vinosynegocios.com/expo

¿Cómo asistir?

El acceso es exclusivo por invitación y sin cargo, ingresando una solicitud en la web www.vinosynegocios.com (estricta admisión).

Las mismas se otorgan exclusivamente a todos los actores de la cadena de comercialización y marketing de bebidas, conformadas por quienes recomiendan o deciden las compras de bebidas en comercios y emprendimientos tales como restaurantes, vinotecas, bares, wine bars, hoteles, caterings, autoservicios y supermercados, así como por distribuidores, representantes de venta, importadores y sommeliers en actividad.

Debido a la capacidad limitada del espacio ferial, se recomienda solicitar su acreditación con la mayor antelación posible.

—

VINOS & NEGOCIOS MENDOZA 2021

Miércoles 27 de octubre de 2021

De 10 a 20hs – Bodega Los Toneles (Av. Lateral Norte Acceso Este 1360, Guaymallén, Provincia de Mendoza).

–

Más info en: www.vinosynegocios.com

–

Redes sociales

Instagram: @vinosynegocios

Facebook: @vinosynegocios

–

Invitan:

Sommlike.com / Prowein São Paulo / Wine Intelligence / International Wine & Spirits Report (IWSR) / Winext / Andreani

Apoyo Institucional:

COVIAR

Fondo Vitivinícola

Bodegas de Argentina

Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología

Cámara Argentina de Vinotecas (CAVA)

Asociación Argentina de Sommeliers (AAS)

Acompañan:

HON TRavel

R Cristal

Frontera Films

Depic

Combinatoria

Negocios Líquidos

Stella Dottavio Press & PR

Organiza:

Wine Revolution // www.winerevolution.net

Acerca de Wine Revolution

Es la 1era Productora de Eventos de Vino de la región, con operaciones en Argentina, Brasil, México y los Estados Unidos. Mediante su plataforma basada en tecnología y eventos presenciales, busca acercar el vino a las nuevas generaciones de consumidores, creando formatos innovadores, entretenidos y descontracturados.

Wine Revolution desarrolla un intenso calendario de eventos propios durante todo el año, en las metrópolis más vibrantes del continente, entre ellos Vinos & Negocios, Expo Vinos de la Patagonia en BA, Refresh! (el 1er festival de vino para Millennials), Alta Gama Buenos Aires y Alta Gama Luxury Edition (estos dos últimos en alianza con Degustadores & Augusto Saracco).

Entre 2014 y 2017 creó y desarrolló La Semana del Vino (para Bodegas de Argentina y el Fondo Vitivinícola), así como La Semana del Malbec (para Wines of Argentina, Bodegas de Argentina y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), al tiempo que las ediciones de Buenos Aires (2014/15/16), New York City (2015), São Paulo (2014/15/16) y Ciudad de México (2014/15) de los Malbec World Day by Wines of Argentina.

Más info en www.winerevolution.net