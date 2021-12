Con capacidad de producción de 700 millones de insectos estériles por semana, La Bioplanta que ISCAMEN dispone en Santa Rosa, ha consolidado exportaciones de pupas esterilizadas de mosca del Mediterráneo, a Bolivia por 162 millones y a Chile por 30 millones, con proyecciones a futuro sustanciales para ambos países. Además, su infraestructura multipropósito, ha permitido analizar su uso para otras producciones de escala, como el gusano barrenador del ganado o mosca bichera que afecta al sector ganadero uruguayo.

La Bioplanta Santa Rosa es una fábrica de insectos de referencia a nivel mundial, no solo por la tecnología aplicada a sus procesos biológicos, sino además por el know how adquirido por sus profesionales en la producción de insectos en escala. Por lo que recibe visitas de profesionales a nivel nacional e internacional en el marco de programas de cooperación técnica.

Actualmente, en la provincia se liberan aproximadamente 350 millones de moscas estériles por semana para proteger los Oasis productivos Norte, Este, Valle de Uco y Sur. A ello, el nexo de ubicación estratégica CEDAF (Centro de Empaque y Distribución de Adulto) ha permitido la nacionalización de los procesos de producción y liberación de ejemplares estériles de mosca del Mediterráneo en diversas áreas de la Patagonia argentina, como Neuquén, Roca, Cipolletti, Cinco Saltos, Centenario y Allen. En trabajo conjunto con Senasa, en estas áreas se liberan 25 millones de insectos por semana.

La mosca del Mediterráneo es una de las plagas con mayor incidencia sobre las producciones frutihortícolas a nivel mundial. En Mendoza se utiliza para su control la Técnica del Insecto Estéril – TIE- que consiste en la cría masiva, esterilización y posterior liberación al medio ambiente de ejemplares machos esterilizados de esta especie, los que al cruzarse con hembras fértiles no dejan descendencia. Esta herramienta biológica, se complementa con acciones de control químico, cultural y legal., lo que constituye un Manejo Integrado de la plaga.

La complejidad de este método de control implica contar con la estructura y el conocimiento necesario que permita la cría masiva de insectos susceptibles de ser esterilizados. Por ello, para luchar contra la mosca del Mediterráneo, se construyó la Bioplanta de producción de insectos estériles que la provincia de Mendoza posee en Departamento de Santa Rosa, siendo esta Biofábrica una de las más importantes a nivel mundial y la primera a nivel de Sud América.