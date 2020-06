El reconocido basquetbolista Fabricio Oberto (integrante de la “generación dorada”) anunció el lanzamiento de Old Wines, su línea de vinos elaborada junto a los hermanos Héctor y Pablo Durigutti y el enólogo catamarqueño Juan Longo.

El nombre “Old” hace homenaje a dos aspectos de los vinos: por un lado, las añosas vides elegidas para su elaboración (que datan de alrededor de 1910) y por otro, la sigla de los apellidos de sus hacedores (Oberto, Longo y Durigutti).

La línea está elaborada a partir de viñedos de pequeños productores de Las Compuertas, Luján de Cuyo, y busca hacer pie en la identidad de ese terruño y los gustos personales de sus creadores. Por eso, los tres vinos de Old Wines son blends basados en Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, este último varietal favorito de Oberto.

“Cada paso que doy está dado por un nivel de convicción y confianza no solo en mí mismo, sino en los que me rodean y forman parte de un equipo que va en busca de un determinado fin. En nosotros cuatro encontré mucho de eso”, afirma Oberto. Y agrega: “En este proyecto hay un nivel de pasión muy grande, reflejada en nuestra bebida nacional. No quedan dudas que los mejores momentos de mi vida, ya sea a nivel personal o deportivo, han sido compartidos. Por eso con Old buscamos multiplicar esos momentos, hoy más que nunca para valorar lo que tenemos, y expresarlo a través de algo tan noble como el vino”.

“Cuando llegás a la NBA tenés lo mejor al alcance de la mano”, explica, para ponernos en contexto sobre su interés por el vino. “Popovich fue un padre dentro y fuera de la cancha y si estás cerca de Pop, aprendés a tomar los mejores vinos. Es un fanático”. Además de ser uno de los entrenadores más exitosos de la NBA, Popovich es un famoso bon vivant que hasta elabora su propio vino: Rock & Hammer, un Pinot Noir de culto de Oregon.

Los vinos

El nombre del proyecto, Old Wines, nace de los apellidos de los involucrados: Oberto, Longo y Durigutti. Cada una de las etiquetas representa diferentes etapas de su amistad. Viajes, motos, música e historias resumen el tiempo compartido y el camino recorrido.

La línea de Old comienza con el Old Friends 2018, un corte de Malbec (70%), Cabernet Sauvignon (20%) y Cabernet Franc (10%) sin crianza en madera. Precio sugerido: $690.

Luego viene Old Routes 2017, blend de Cabernet Sauvignon (60%) complementado con Cabernet Franc (25%) y Malbec (15%). Precio sugerido: $1.500.

Finalmente, el tope de gama es Old Memories 2016, un corte 75% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon y 10% Malbec con buen potencial de guarda. Precio sugerido: $2.500.

La línea completa se puede conseguir en la tienda virtual de www.ksanawines.com.ar.