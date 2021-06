El adiós definitivo de las tiendas Falabella de la Argentina se producirá este martes 8 de junio y el próximo 15 de junio cuando rematen todo, absolutamente todos los productos, mobiliario y equipamiento que estaban en sus salones.

Liquidará más de 10.000 artículos en una subasta online. Los productos van desde ropa, muebles, hasta electrónica e incluso maquinaria, como puede ser un grupo electrógeno.

Según precisó la revista Apertura, todos los productos saldrán a la venta sin base y en el caso de concretar la compra deberán abonarse dentro de las 72 horas posteriores a la subasta. Luego, todas las entregas se pautarán por turno asignado a partir del 20 de junio.

Entre los activos sobrantes habrá también equipos de aire acondicionado, matafuegos, computadoras, televisores góndolas, mesas, estanterías, entre otros. También habrá percheros rodantes y fijos, espejos, maniquíes entre otros elementos de mobiliario. La primera será este martes 8 de junio a las 13, y la segunda el 15 de junio a las 11.

Cómo participar

El primer paso será generar un usuario en el sitio web que está encargado de organizar el remate. En el caso de querer comprar, dejará un depósito en garantía, mediante el cual se otorgará un crédito para poder hacer su oferta durante los distintos remates. Hay un mínimo de $20.000 y el tope es de $ 500.000, que representa un 5% del valor del artículo a subastar.

El final de Falabella

Desde el mes de septiembre de 2020, la reconocida empresa chilena de la familia Solari, Falabella, comenzó un proceso para achicarse en nuestro país. También cierra los locales de Sodimac y deja de operar de forma on line. El cierre de Falabella ya se había confirmado hace meses atrás. No fue por falta de ventas. Al contrario, la sucursal de Mendoza era una de las que mejor se había recuperado durante la pandemia pero eso no fue suficiente para salvarla.

La salida de la empresa de la Argentina se hace un plan de reinversión que tiene pensado el holding de origen chileno. Gran parte de los empleados aceptaron el retiro ofrecido por la empresa. Falabella les ofreció un 100% y varios de ellos, ante la crisis laboral y el temor de no conseguir otro trabajo rápidamente, decidieron aceptar el ofrecimiento. Finalmente, la decisión fue radical y la empresa decidió cerrar todos sus comercios y retirarse del país.