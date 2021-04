¿Cómo comenzó su carrera profesional y a dónde está enfocada?

Soy instructor de esquí, trabajé muchos años en Las Leñas y me capacité en Austria. Al mismo tiempo cursé la carrera de Economía en la UNCuyo y al terminarla, ingresé a una empresa de Comercio exterior y Logística. Luego me formé en Relaciones Humanas y en Negociación en la Universidad de Harvard.

Mi familia es accionista de Montemar junto a las familias De Pellegrin, Prats y Le Donne (en algunos casos, ya en la cuarta generación). En el año 2007, el directorio me encargó hacer un estudio sobre los números de la compañía y luego me pidió llevarlo adelante. De ese modo ingresé a la empresa y hoy me desempeño como gerente general.

En 2019 asumí la presidencia del CEM (Consejo Empresario de Mendoza) hasta fines de 2021.

¿En qué proyectos trabaja Montemar actualmente?

Montemar es una empresa caracterizada por una marcada solidez. Es la única entidad financiera del país con más de 64 años en las mismas manos accionarias. Tenemos una operatoria similar a la de un banco, la diferencia es que no emitimos chequeras y hacemos horario de comercio, una ventaja competitiva ya que atendemos al público mayor cantidad de horas por día.

En el año 2010 comenzamos a llevar adelante un proceso de mejora tecnológica a través de la incorporación de un sistema digital que utilizan los grandes bancos. Para concretarlo y ser competitivos decidimos asociarnos con Mariano Soler, Ramiro Soler, Diego Navarro y Alejandro Caballero, desarrolladores de Despegar.com.

Esta base tecnológica nos permitió proyectarnos a 20 años y llegar a nuevos clientes. Dentro de la empresa, hoy conviven los dos sistemas: el tradicional y el digital.

¿Qué características tiene el sistema digital?

Principalmente, el sistema nos permite ofrecer un asesoramiento financiero a medida y otorgar, en menos de 1 hora, “créditos a la carta”, es decir, personalizados en cuanto al monto y a la tasa de interés según la necesidad y situación de cada cliente.

Los créditos van desde los 10.000 a los 2 millones y medio de pesos con una tasa de interés de entre el 3,85 % y el 9 o 10 %, siempre dependiendo del caso.

El crédito promedio es de 100.000 pesos y desde que implementamos el sistema hemos realizado más de 1 millón de operaciones. El 80 % corresponde a nuevos clientes, en su mayoría jóvenes de menos de 30 años. Hoy, no es posible llegar a ese segmento sin estar en el mundo digital. Después de un duro 2020, con esta estrategia, hemos logrado que nuestra cartera de clientes crezca.

¿Cuáles son las proyecciones a mediano plazo?

Estamos en un contexto difícil y todos necesitamos que al país le vaya mejor. Dentro de los planes importantes de la compañía, pronto celebraremos una alianza con Credencial Argentina para transformarnos en un banco de segundo piso, es decir, que brinde herramientas a programas de tarjetas prepapagas. Ya tenemos 12 programas firmados, uno de ellos con Uber para que todos los choferes tengan una tarjeta virtual.

También estamos trabajando para convertirnos en agentes de pago de jubilaciones.

¿Cuál es el balance que hace de su gestión como presidente del Consejo Empresario de Mendoza?

Me tocó llevar adelante un proceso muy interesante en un momento difícil. Asumí la presidencia en 2019 y termino mi mandato en diciembre de este año.

Que mis colegas me hayan elegido para desempeñar esta función fue algo que me llenó el alma y me alegra haber podido concretar las metas que nos propusimos. Entre ellas, el Programa de Formación de Líderes educativos que viene de hace muchos años con gran éxito. Me enorgullece poder haberlo llevado a la virtualidad en la cuarentena con excelentes resultados. Además, también menciono otros logros como la generación de la Mesa de producción y empleo destinada a proyectos a largo plazo y la entrega de los Premios a los jóvenes mendocinos destacados, entre otros.

Realmente hemos realizado un gran trabajo para generar un espacio de consenso donde están todas las cámaras de primer y segundo grado de la provincia, concretando proyectos y generando información útil para la toma de decisiones para el futuro de los mendocinos.

Perfil

Nombre: Federico Martín Pagano

Edad: 38 años

Formación académica: Licenciando en Economía, UNCuyo

Familia: Mi esposa María José Sánchez Baca y mis hijas Helena Virginia de 7 años, María Julia de 4 y María Emilia de 1

Hobbie: Esquiar

Un libro de cabecera: De Gaulle y Churchill de François Kersaudy

Una película para ver 1 y 1000 veces: Apolo 13

Una frase que lo identifique: “Todo es posible, solo hay que tener la voluntad de hacerlo”.