Ya terminada la vendimia 2020, y a poco de dar los números oficiales finales del INV, se sabe que la merma de la cosecha en relación al año anterior será de 19,5% a nivel país, con una baja del 16% en Mendoza y 27% en San Juan, lo que va a implicar para nuestra

provincia una producción de 270 millones de litros de vino menos que en 2019.

Esta cosecha, después de dos años de gran repunte, ha tenido una caída estrepitosa, que se la sitúa apenas por encima de la de 2017 (hay que recordar que la de 2016 fue la peor vendimia de los últimos 60 años en términos de volumen y la del año siguiente apenas

mejoró un poco) lo que obligó entonces a los grandes jugadores del sector a salir a comprar graneles a Chile para no desabastecer al mercado interno y no perder consumidores.

A la zozobra que viene causando en toda la sociedad y en los diferentes sectores a causa del caótico escenario provocado por la cuarentena a causa del coronavirus, que muchos ya consideran como apocalíptico, sin saber cómo será el comportamiento social y económico

pos aislamiento, se suma el temor del sector productivo a que la importante merma en cuanto a la elaboración de vinos, implique que los grandes ‘players’ del sector -sindicados como formadores de precios- salgan a comprarles a nuestros competidores trasandinos.

Sin embargo, eso no va a ocurrir, y con esto le vamos a traer calma al sector, ya que los stocks vínicos son suficientes como para equilibrar el mercado, y además va a permitir tonificar los precios. Por eso, a pesar de la caída estrepitosa en la producción de

Vinos, Argentina no va a tener que comprar graneles en Chile.

Desde el sector vitivinícola cooperativo, Juan Ángel Rodríguez, Gerente General de Fecovita, le dijo a Ecocuyo:

“La cosecha actual que son 19 y fracción por ciento menor que el año anterior, pero es un poco más alta que la del 2017, y con los stocks que traíamos del 2019, más esta cosecha, y si se mantienen los despachos que se vieron en el año pasado, tendremos un entorno

al primero de junio de 2021 de un poco más de 5 meses, con lo cual hay un stock equilibrado”.

“Esto lo que va a permitir es tonificar el mercado de precios, que ya se fortaleció”, sostuvo el dirigente cooperativista.

Y remarcó que “se van a tonificar (los precios) porque (los stocks) están equilibrados”.

En cuanto a si como ocurrió en esos años de cosechas magras que se tuvo que ir a comprar vino a Chile, sobre si podría ocurrir un escenario similar, Rodríguez enfatizó: “¡No creo en ningún momento que sea necesaria la importación!”

Y en ese caso aclaró: “Por parte nuestra, ni de nadie, no vamos a tener necesidad de caldo del exterior, porque en realidad el stock es suficiente”.

Por eso, el contador sanjuanino analizó: “Recordemos siempre que está equilibrado el stock cuando hay por lo menos 4 meses al término de la cosecha”, y agregó que “menos de eso hace que la cosecha sea escasa y que se produzca una retención especulativa de vinos”.

“Pero en este caso hay más de 5 meses, casi 6, lo que va a permitir equilibrar la cosecha y tonificar a un valor lógico para el productor y la cadena el mercado de graneles”, finalizó Rodríguez.

Por su parte, consultado Francisco Do Pico, vicepresidente de Bodegas de Argentina, le dijo a Ecocuyo: “Respecto a la caída de la cosecha versus el año pasado no se puede anticipar todavía cómo va a impactar eso en los precios y en la comercialización, porque

depende mucho de cómo evolucione tanto el mercado interno como el externo en cuanto a precios”.

“Si el mercado interno se desploma por la situación económica generada, que absorbe normalmente el 80% del vino que se elabora por año, puede ser una historia; pero si el mercado interno no sufre tanto, es otra”, analizó el ejecutivo.

“A la fecha, todas las expectativas en torno a cómo va a ir tanto el mercado externo como el interno tienden a ser negativos. Difícil es ver que se reactiva el mercado interno en el corto plazo, y lo mismo en el mercado externo, que en este contexto global no

se sabe si se tocó fondo y cuál va a ser la situación de la cuarentena en muchos mercados, y hasta cuándo va a seguir y las consecuencias una vez que terminen las cuarentenas, y se ponga en marcha toda la actividad económica”, aseguró Do Pico.

“Hasta antes de que arrancara esto venía muy bien la exportación de graneles desde hace casi dos años por una situación de excedentes, devaluación, y demás, y de falta de excedentes en otros países que compiten con la Argentina en exportación de graneles. Todo el mundo sabe en nuestro sector que (la devaluación de nuestra moneda) esa es una muy buena herramienta temporal, pero que no dura siempre, porque depende de competitividad económica, y de cosecha versus cosecha de otros países, etcétera, etcétera”, argumentó.

“El embotellado está estancado hace 10 años y esa no es ninguna novedad, no ha cambiado con el gobierno anterior, y en los primeros meses de esta gestión no se ve tampoco ninguna reactivación, más allá de la competitividad cambiaría que tiene la Argentina desde fines de 2018. Eso significa que hay dos cosas muy importantes para trabajar: la principal es la promoción del vino argentino en el exterior. Mientras no se haga eso de una manera sistemática y con muchos recursos, no se va a poder crecer”, dijo.

El otro tema son los aranceles y los tratados de Libre Comercio que tienen nuestros competidores como Chile, y en ese sentido Do Pico apuntó: “En mercados claves que tengan aranceles altos al ingreso del vino argentino, como por ejemplo Corea, México, China, Japón, tampoco se va a poder competir con Chile y Australia (en China). Argentina en Estados Unidos y en Canadá lo puede hacer porque son países que tienen aranceles muy bajos al vino en general, entonces no nos afecta la competitividad contra los vinos chilenos que tienen arancel cero”.

Dijo que con la exportación “todavía no se ve una caída dramática sobre los despachos”, pero que “si llegara a caer fuerte el consumo de vino argentino, porque hay mucho excedente europeo, o por la razón que sea, como que se profundiza la situación de la caída

del vino argentino en un mercado como Estados Unidos, donde la caída fue de doble dígito” (y aclaró que “no los despachos sino el consumo”) entonces dijo que “hay que ver como eso termina impactando en la disponibilidad de stock”.

Por eso, analizó que “es muy prematuro todavía sacar conclusiones respecto a los impactos de esta cosecha”.

En definitiva, Do Pico aseguró: “El dato certero es que esta cosecha es más baja que la del año pasado; hay que ver con los stocks que ya había, y cómo evolucionan ambos mercados -tanto interno como externo-, qué efecto van a tener. Por lo pronto en diciembre

se ha visto un salto (de precios) en lo que es el vino de traslado”.

Con respecto al mercado interno, el directivo de Bodegas de Argentina explicó que las auditorías de consumo “muestran un aumento en el consumo de vino en la semana previa a la entrada en vigencia de la cuarentena, pero después de eso vuelven a situaciones normales.

Así que marzo fue excepcional en este sentido”, y explicó que “en la próxima semana de mayo tendremos el consumo del mes de abril, y así vamos a saber cómo se comportó el mercado interno”, sin embargo adelantó que “tenemos de todos los asociados de Bodegas

de Argentina, que en todos los casos, ya sean pequeñas bodegas -que son el grueso de los socios- como de las bodegas medianas y las grandes bodegas, el mes de abril fue de caída de doble dígito de venta al mercado interno”, finalizó.