Periodista

Gabriel Donozo nació en San Rafael hace 36 años, proviene de una familia dedicada al mundo de los viñedos ya que su abuelo fue encargado de finca y encargado de bodega durante toda su vida.

Cuando tenía 2 años sus padres decidieron venir a Mendoza, Ciudad, para comenzar una nueva vida. Es el menor de dos hermanos. Su familia se compone por su hermano mayor que es Ingeniero químico y sus padres que siempre me apoyaron en mis proyectos.

Afirmó a Ecovinos que desde muy pequeño tiene recuerdos en torno al mundo vitivinícola: jugando en una bodega, o acompañando a su padre a trabajar en una. “Mi abuelo materno y mi papá trabajaron juntos en una bodega de San Rafael durante muchos años, lugar donde se conocieron con mi madre cuando ella le acercaba a mi abuelo su almuerzo diario”, detalló.

¿Cuándo comenzaste a estudiar Enología?

Comencé a estudiar Enología en el año 2004, en la Facultad Don Bosco en Rodeo del Medio y tuve la suerte de tener profesores muy reconocidos a nivel internacional y con una calidad técnica muy alta. Mis primeros trabajos fueron en bodegas grandes realizando pasantías. Algunas de ellas fueron Trivento, Nieto Senetiner, Séptima, Baudron, Familia Valencia. Tuve también la oportunidad de elaborar los primeros vinos a una bodega importante en San Luis, y fui parte del equipo técnico de Duperial S.A , donde amplié mis conocimientos acerca de los destilados y procesos industriales. Luego de pasar por estas bodegas, comencé a planificar mi actual proyecto gracias a los consejos de mi madre.

¿De qué se trata Donozo Berlanga?. ¿Cómo nace esta propuesta?

El proyecto Bodega Donozo-Berlanga nace en el año 2014 gracias a una idea que tuvimos junto a mi amigo y socio Leo Berlanga, donde queríamos transmitir un concepto de vino e imagen orientando hacia un público bebedor con un perfil más relajado, desestructurado, tratando de evitar el esnobismo que muchas veces aleja a los consumidores más jóvenes del mundo vitivinícola.

Desde nuestro proyecto intentamos transmitir el mensaje de nuestra madre tierra mendocina, elaborando vinos de 8 variedades diferentes con perfiles que van desde los jóvenes, frescos, jugosos y verticales sin paso por madera, hasta vinos maduros, complejos y largos en boca con diferentes aportes de madera.

Actualmente el proyecto Bodega Donozo-Berlanga alquila 2 establecimientos para elaborar los vinos (una en Maipú y otra en Luján de Cuyo), tenemos también viñedos ubicados en el Valle de Uco y trabajamos con diferentes productores de Mendoza desde que comenzamos allá por el 2014. El proyecto cuenta con 3 líneas de vinos: Malajunta Wines, Perdona y Olvida como así también La Recistance (orgánicos).

¿En qué proyecto estás trabajando en la actualidad?

Actualmente me encuentro dando clases de enología para la Escuela Argentina de Vinos de Bs As, también estoy asesorando una bodega en La Rioja junto a un amigo y colega Fernando Ottaviani, y por último estoy trabajando con mi socio Leo Berlanga para comenzar a construir nuestro espacio-bodega donde vamos a poder recibir a nuestros amigos, turistas y por supuesto también elaborar partidas pequeñas de vinos para nuestro proyecto. En los tiempos que puedo colaboro con el negocio familiar de mi padre al prestar servicios enológicos en diferentes bodegas.

¿Qué iniciativas tenés a futuro?

Como proyecto personal planeo capacitarme en la comercialización de mercado externo e idiomas, con el fin de poder crecer aún más como profesional, y aprender sobre el negocio de los vinos que tanto me apasiona. También me encuentro planificando cambios en mi vida rodeado de mi familia y mis amigos que me apoyan y aconsejan permanentemente. Este año tengo como proyecto adquirir el espacio para la construcción de mi casa, en una zona cercana a viñedos, por supuesto.

¿Cómo se ha desarrollado esta temporada?

Este año hemos logrado cerrar una vendimia 2021 con una calidad de vinos muy buena, a pesar de que tuvimos muchos días de lluvia y problemas de personal debido a la pandemia. Pudimos trabajar con uvas que lograron una perfecta madurez, obteniendo vinos con mucha fruta, de buena intensidad colorante y diferentes grados alcohólicos. Continuamos trabajando con materia prima proveniente del Valle de Uco, concretamente de Los Arboles, Tunuyán y de La Consulta, San Carlos y de otras zonas de Mendoza como Luján de Cuyo, Maipú y San Martín. Este año planeamos lanzar una nueva línea de vinos de diferentes varietales, y acompañar a nuestras 3 líneas de vinos con partidas limitadas lanzadas a lo largo del año.

Como perlita planeamos dos varietales nuevos en la línea de vinos orgánicos, lanzar un espumante a fin de año, y un vino naranja proveniente de Maipú.

¿Qué esperás del resto del año?

Primero que todo, deseando el fin de la pandemia y la salud de todos mis seres queridos, y en un segundo plano tengo la esperanza de poder llevar un mensaje de aliento y positividad a todos nuestros consumidores por medio del vino. Que en estos tiempos destapar una botella y poder disfrutarla en casa, sea un momento de unidad y disfrute.

En cuanto a lo laboral consideramos que las crisis son una gran oportunidad para la creatividad y el crecimiento, lo que nos alienta a seguir trabajando con mucha pasión, siempre cuidándonos para seguir gozando de buena salud.

“Les agradezco muchísimo la posibilidad que me brindan para conocerme y conocer mi proyecto. También dejo la invitación a todos los consumidores que se acerquen a probar nuestros vinos y que puedan compartir sus experiencias en nuestras redes sociales (@bodegadonozoberlanga), necesitamos que la gente se anime a degustar vinos de una manera más relajada, menos prejuiciosa sin la necesidad presionarse con conocimientos técnicos innecesarios, simplemente buscando que el vino sea un testigo fiel de los buenos momentos”, finalizó el joven.

El profesional comentó: “Tenemos una gran cantidad de gente que está permanentemente apoyándonos y ayudándonos a crecer y a seguir en el mercado vitivinícola. Nuestras familias y nuestros amigos son los pilares fundamentales que nos movilizan”.