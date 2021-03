Periodista

Finca Adalgisa se encuentra localizado en el distrito de Chacras de Coria, es el primer hotel rural con bodega de Mendoza, rodeado de dos hectáreas de viñedos de uva Malbec. Es un hotel con rústicas y confortables once habitaciones se distribuyen entre la casa vieja y la casa de piedra.

Los huéspedes son bienvenidos además a visitar la bodega, familiarizarse con el proceso de vinificación y degustar su limitada y exclusiva producción de vino Malbec.

Ecovinos habló con la hacedora de esta propuesta, Gabriela Furlotti que contó detalles de este interesante proyecto.

¿Nos contás un poco de tu vida?

Mi pasión por la naturaleza y por la vida no es casual. Está en mis genes. Desciendo de inmigrantes italianos, vascos y catalanes amantes de la tierra y conocedores de sus secretos. Muy joven, y con sueños no definidos, decidí viajar por el mundo: Sudamérica, Estados Unidos, Europa, África. Hermosas experiencias y muchas anécdotas. Me impregné de otras cosas, vi lo que había y volví a mi tierra. De regreso mi pregunta fue:¿Qué debo hacer? Mis estudios de Ciencias Económicas y de Administración de Empresas encausaron mi inclinación por los números y por la organización, más el imperioso deseo de proteger lo que había sido la vida de mis antepasados: la tradición de sus viñas y de sus vinos.

¿Dónde residís?

Vivo en la finca que perteneció a mis abuelos maternos. Es un pequeño viñedo de dos hectáreas de uva Malbec en Chacras de Coria. Centenario, plantado por viticultores franceses en 1916, resistió el avance de la urbanización, pero era imposible que sobreviviera a los vaivenes económicos.

Comprendí la necesidad de salvar el hogar familiar abriendo sus puertas al turismo, a visitantes de todas las latitudes. Con legítimo orgullo puedo decir que fui pionera del turismo vitivinícola.

Mostrar y compartir la vida en un lugar tranquilo, natural. Caminando entre hileras de viña y olivos o disfrutando de sus jardines. “Un lugar con alma” dicen.

¿Cómo nace el proyecto?

También era necesario que el vino, ansiado resultado final del trabajo artesanal del viñedo, año tras año, pudiera elaborarse en la misma finca. Así construí la bodega más chica de Mendoza, sólo 5000 botellas de su Malbec.

Percibí el potencial que tiene integrar vino y turismo. Se concretaba mi proyecto. En 2001 nació Finca Adalgisa mostrando los caminos del turismo y del vino de terroir de Chacras de Coria.

En Finca Adalgisa hemos adoptado prácticas agroecológicas más limpias y seguras, sin agroquímicos, con respeto por el medioambiente. Han pasado los años y Finca Adalgisa sigue brindando mucho más que un mero hospedaje y una copa de vino.

Exportamos a USA solamente la mitad de la producción, el resto es para nuestros huéspedes . Producción aproximadamente 5.000 botellas .

Los desafíos continúan. Comenzaba el siglo XIX cuando mi bisabuelo Ángel Furlotti, al que llamaban “Rey de la viña”, compró su primera bodega. Siguiendo sus pasos hice la primera cosecha (2014) de nuestra actual Bodega Furlotti.

Nos das detalles de “Familia Furlotti”

“Familia Furlotti” es el nombre elegido para los vinos de los viñedos heredados de los antepasados y elaborados en bodega propia en Luján de Cuyo. También en estas viñas de Finca Lunlunta se aplican los principios de la agroecología: suelos vivos son sinónimo de buenos vinos.

En Bodega Furlotti, con una historia de amor,convicción y perseverancia se integra la tradición familiar con la realidad actual.

Mi filosofía y mi trabajo diario son el respeto y el cuidado del medioambiente. Salvar los viñedos, pulmones verdes, de los fraccionamientos. Respetar los derechos humanos proporcionando condiciones dignas y seguras de trabajo que favorezcan el desarrollo profesional de los trabajadores.

Luchar por la continuidad de la empresa en el presente y en el futuro motivando a las nuevas generaciones. Transmitir a nuestra quinta generación esta pasión. Esta es mi política, mi idea de desarrollo sustentable.

Mendoza se ha convertido en un polo de turismo natural y vitivinícola. Bodega Furlotti está presente. El corazón de mi proyecto está puesto en la viticultura y en una mínima intervención en bodega, dejando que la naturaleza haga su trabajo para crear vinos únicos que expresen la identidad del terroir. Vino y turismo se fusionan en Bodega Furlotti.

En una etapa de mi vida me preguntaba por el “ qué debo hacer”. Hoy pienso :¿Qué estoy haciendo?

Hago lo que me gusta. Me defino como una trabajadora de la vitivinicultura. Firme en mi convicción de que el vino es naturaleza, es historia, es armonía, es elegancia. Vivo el arte de hacer vino.

¿Qué objetivos tienen para este año?. ¿Tienen nuevos proyectos?

En Finca Adalgisa siempre estamos en movimiento. Renovar habitaciones, rincones, jardín , mantenimiento. No es un proyecto en sino es una mejora continua. Es lo que nos hace estar presentes en el mercado después de tantos años .

¿Cómo han trabajado durante todo este tiempo de pandemia, son optimistas con lo que se viene?

Ha sido muy duro. Nuestros clientes son 95% extranjeros y al no permitir la entrada al país no tuvimos temporada. Abrimos algo en del 15 de enero al 20 de febrero para argentinos a precios especiales. Es muy difícil poner en marcha una estructura sin clientes.

No nos queda más remedio que esperar a octubre-noviembre de la próxima temporada a ver si la pandemia llego a su fin y los turistas regresan. Y la conectividad aérea que perdimos con la salida de LATAM y otras.