AFIP informó que las remuneraciones brutas menores a $225.937,00 no pagarán el impuesto a las ganancias en el año 2022.

Quienes cobren entre los $225.937 y $260.580 pagarán un importe menor, para evitar así un salto abrupto en las alícuotas, esto no corresponde a un aumento del mínimo no imponible, sino una mejora en las deducciones, la cual aún no está reglamentada.

También se exime del pago del SAC a los empleados cuya remuneración promedio mensual del primer semestre no supere los $225.937.

Monto de deducciones: