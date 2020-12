Gauchezco Wines empezará a desarrollar su propia bodega en la importante finca de 250 hectáreas que poseen en Barrancas, Maipú, propiedad de la familia de Greg Anesi y su hijo Eric, inversores norteamericanos radicados en Colorado, Estados Unidos, y que invertirán encima de 800 mil dólares en el nuevo proyecto, poniendo en valor una construcción con 140 años de historia.

Las raíces de Gauchezco comienzan en un histórico y legendario viñedo, fundado en 1881 por el Gobernador de Mendoza Tiburcio Benegas en Barrancas, donde el fundador de Trapiche plantó las primeras uvas de calidad en Argentina. Don Tiburcio plantó también en el lugar árboles de roble y de alcornoque que hoy se conservan, con la intención de producir en el mismo lugar la madera para los toneles y el corcho para tapar las botellas, aunque por cuestiones climáticas no prosperó.

Pablo Giacomelli, CEO de Gauchezco, le confirmó a EcoVinos/Ecocuyo que “Arrancamos en Febrero de 2021 con la construcción de la bodega, en un antiguo galpón de 1700 metros cubiertos, donde antiguamente había funcionado una bodega, ya que nos encontramos con lagares tapados, y piletas. Tendrá una capacidad vinaria inicial de 600 mil litros”.

Giacomelli, oriundo de Godoy Cruz, y con un pasado en la actividad minera, dejó de lado un proyecto para construir una bodega que constaba de una inversión más onerosa (alrededor de dos millones y medio de dólares) y con una línea arquitectónica que no tenía nada que ver con el estilo campero asociado al nombre, por lo que apuntan a refuncionalizar ese edificio histórico. También se incorporó un nuevo enólogo, Mauricio Ocvirk, proveniente de Bodega Santa Julia y esposo de Laura Principiano, y en febrero van a construir un galpón para ubicar la maquinaria agrícola.

Durante este año fueron comprando tanques de acero inoxidable que hoy descansan acostados afuera de lo que será la bodega, maquinaria vinícola, y fueron acopiando materiales de construcción para eficientizar la inversión.

En la actualidad la finca posee 250 hectáreas de las 265 originales (ya que les expropiaron 15 Ha por la Variante Palmira) 90 de las cuales están con viñedos, y además hay almendros, olivos, y diferentes frutales. Tienen una antigua y muy bien conservada “casa patronal” que será una de las bases para recibir en una siguiente etapa EnoTurismo, posicionando a Barrancas como circuito.

Greg Anesi es Director de un Banco: el Four Corner Community Bank; es CEO de Independent Mobility System Inc; es dueño y operador de 12 sucursales de Burger King en New México y Colorado; tiene inversiones en el sector hotelero en los centros de esquí en Colorado, y desarrolló entre otros el TownePlace Suites by Marriott and Courtyard by Marriott en Farmington.

Y en 2007 invirtió en esta finca, que desde el año próximo incorporará la bodega, que estará produciendo a full para la cosecha 2022.