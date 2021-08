El proyecto es parte de un proceso de diversificación agrícola que comenzó Grupo Presidente en 1998 con un emprendimiento de olivos y viñedos en San Juan.

“En 2004, los nogales surgieron como una alternativa con posibilidades para la integración vertical y la exportación. Actualmente contamos con dos fincas en Altamira (de 145 y 45 ha) y una en Los Árboles (de 50 ha). En una de ellas se encuentra la planta de procesamiento y el secadero, mientras que en Maipú tenemos una planta de selección, tamañado, partido y empaque. La capacidad de producción es de aproximadamente 1 millón y medio de kilos por año”, cuenta Nicolás Martín Rodríguez, gerente de Producción de Fincas.

“A partir del año 2014, con el asesoramiento de especialistas chilenos, la empresa introdujo cambios en el manejo técnico y tecnológico. “Logramos aumentar nuestro potencial

productivo que era de 6000 kg secos por hectárea y llevarlo a más de 9500 kg. Además, somos socios fundadores de la asociación ‘Nuts From Argentina’, enfocada en fomentar la transferencia tecnológica de forma transversal para todos los socios y mejorar la competitividad del sector”, destaca.

Nuevas oportunidades para Argentina

La empresa exporta la mayoría de su producción a Turquía, Emiratos Árabes, Rusia y otros mercados. Sin embargo, hay algunos subproductos del proceso industrial que se comercializan en el mercado interno.

“Argentina tiene grandes oportunidades, tanto por el potencial productivo de los huertos como por sus altos parámetros de calidad. De hecho, en fincas donde se ha aplicado un

paquete tecnológico de vanguardia y sintonía fina, estamos al mismo nivel de Chile que cuenta con una industria madura.

Las variables que determinan la calidad de la nuez son el calibre, la cáscara, el rendimiento de pulpa y el color. La nuez partida se clasifica en mitades, cuartos o cuartillos”, señala Nicolás.

“A nivel climático, su cultivo es menos riesgoso que el de la vid ya que el granizo no afecta tanto al fruto una vez que la cáscara endureció internamente (lo que ocurre en Mendoza a fines de diciembre). La variedad Chandler es la más difundida a nivel comercial y se da muy bien en algunas zonas del Valle de Uco. La ubicación de las fincas es un aspecto clave por las amenazas de heladas y niveles de acumulación de frío.

De hecho, la cosecha 2021 será menor a la del año pasado ya que hubo una pequeña helada. Alcanzará aproximadamente 1 millón 100.000 kilos cuando la de 2020 fue de 1 millón 200.000 kilos”, adelanta.

Sobre el precio de la nuez, explica: “El valor de referencia tuvo un pico en 2014 que rozó los US$ 5 y hoy se ubica en el rango de los US$ 3 y US$ 3,20 CIF Europa para exportación. El precio depende en gran medida de la calidad, por eso es fundamental trabajar en ella y entender su impacto. Es un commodity que nos permite pensar a largo plazo manteniendo un negocio sostenible en el tiempo que no depende tanto de las variables económicas intrínsecas del país”.

Inversiones y proyecciones

En cuanto a los planes de la empresa, Nicolás Martín Rodríguez comenta: “Estamos en un permanente proceso de innovación. La mayor parte del negocio está en la nuez con cáscara y partida. Hemos invertido más de US$ 150.000 en la incorporación de una línea de partido para fortalecer nuestra capacidad industrial. También proyectamos ampliar la planta de procesamiento y estamos analizando desarrollar una nueva plantación en San Juan, en una zona actualmente no nogalera con una variedad más temprana. El proyecto irá acompañado por manejo agrícola sostenible y la certificación de normas de calidad”.