-¿Cómo comenzó su carrera dentro de Cencosud y a dónde está enfocada hoy?

Mi carrera comenzó con un plan de jóvenes profesionales que se llamó PRO 2000. Era muy avanzado, la compañía invirtió todo un año, con una visión muy vanguardista, en capacitar a un grupo de profesionales recién recibidos con el objetivo de que fueran futuros líderes. Hoy, la mayoría estamos en la empresa en puestos claves: desarrollo de ventas, comercial, gestión, logística y marketing.

Mi travesía dentro de esta multinacional siempre ha estado ligada al marketing y a las marcas, a hacerlas crecer, a capitalizarlas. Hoy tengo la suerte de liderar el marketing de una de las marcas con mayor equity en el mercado, Vea, como gerenta nacional, de ocupar un puesto a nivel país y poder hacerlo desde Mendoza. El manejo de equipos remotos en distintos puntos de la Argentina siempre fue un punto fuerte dentro de mi desempeño y hoy, con la coyuntura que estamos viviendo, se potenció porque se puso en valor esta forma de trabajar.

-¿Cómo han trabajado estos meses?

Desde el día uno seguimos operando con total normalidad. Es muy interesante esta modalidad de trabajo ya que permite indagar talentos en distintos puntos del país y fuera de él. De la misma forma, abre un panorama muy interesante para quienes quieren explorar la experiencia internacional pero con la posibilidad de hacerlo desde el lugar a donde eligen vivir. Abre opciones importantes a las empresas también.

-¿Qué visión tiene de Mendoza como plaza de negocios? ¿Cómo está hoy y qué cambios se podrían realizar para mejorar?

Siempre he visto a Mendoza con enormes oportunidades de crecimiento, de explotación de distintos proyectos turísticos, gastronómicos, del conocimiento, innovaciones a nivel salud y otros controversiales que habrá que analizar qué destino les depara, pero que serán determinantes para el desarrollo de la provincia. La veo con muchos atributos para ofrecer, tanto al local como al que quiere venir a residir.

Hoy, en un momento tan desafiante, creo que todos estamos tratando de sobrevivir. Va a ser importante y dura la recomposición, sobre todo de los negocios que han estado parados durante esta coyuntura. Por eso creo fundamental tener una visión de futuro y pensar a dónde quiero estar parado, cómo voy a posicionarme, qué cosas puedo desarrollar para recuperar o ganar mercado. Es de gran magnitud este cimbronazo que estamos viviendo. Habrá cosas que volverán a ser como eran, otras que se acomodarán; actividades, productos y hábitos que llegaron y se instalarán. Es clave hacer un mapping ordenado de oportunidades que se pueden aprovechar, tener la mente abierta a la creatividad, repensarnos para reconstruirnos y de esa manera, volver a empezar.

-A nivel profesional, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta?

A nivel profesional hoy nos toca lidiar con la infidelidad. Aunque todavía quedan algunos rasgos de lo que se solía llamar brandlovers, la verdad es que llegó el fin de lo que se conoce como clientes. Hoy, y no es solo mi visión, sino la de muchos profesionales de distintos rubros como medios de comunicación, shoppings, streamings, telefónicas; se puede hasta cuestionar si “cliente” es un concepto vivo o si más bien existen “usuarios” que hacen de su experiencia de compra un continuo switcheo y elijen, obviamente, al que mejor la resuelve. Una pregunta constante es ¿dónde está la gente hoy? ¿Por dónde se entera de las propuestas? ¿Siguen siendo los medios offline una opción? ¿Y las redes? ¿Se usan para entretenerse o para informarse de productos/servicios? Sin duda, la búsqueda digital previa es algo que sí o sí llegó para quedarse. También nos preguntamos por qué el cliente es infiel. La respuesta es porque puede serlo! Y desde nuestro lugar vamos a tener que ser funcionales para conseguir que la gente nos “use” (de ahí “usuarios”) a través de inspirarlos, ayudarlos, recompensarlos y algo fundamental, la accesibilidad, ser accesibles: cómo se enteran de mi producto, cómo despejan dudas, cómo lo adquieren, cómo les llega, el servicio post venta, la devolución también debe ser de fácil acceso.

A nivel personal, la sensibilidad está puesta en el permanente equilibrio entre trabajo y vida familiar, intereses, desarrollo. Hay sin duda una exigente carrera para la actualización tecnológica digital. La alfabetización digital es y será predominante. Y en esa vertiginosa experiencia de aprendizaje constante está el ser una mamá presente, compartir en familia, llevar la casa, ver proyectos futuros y divertirse!

-¿Qué nuevos aprendizajes está dejando el momento particular que vivimos? ¿Cómo los capitaliza?

Estoy acostumbrada a liderar equipos en distintos lugares, al trabajo remoto, a las videoconferencias, al dinamismo de un sector como el retail que es 24x7x365 y a la planificación en escenarios de incertidumbre, con lo cual, la pandemia me encontró con varios skills desarrollados para poder afrontarla con mayor comodidad y también tuve la suerte de pertenecer a un negocio que continúa operando.

También me tocó afrontar una mezcla de home office y trabajo presencial y el famoso home schooling con mi hija Emilia.

De todo esto aprendo que la reinvención debe ser un ejercicio permanente y de rápida implementación, que hay que saber campear la incertidumbre, que la creatividad es un valor, pero también lo son el orden y las buenas prácticas. Que los compromisos son fundamentales para poder continuar, que los maestros son verdaderos ejemplos, que los niños aprenden muy rápido y es increíble aprender de ellos. Que las cosas cambian en un segundo, que los planes vuelan por el aire y que hay que reacomodarse. Y que hay que seguir, que uno puede reformularse. Y también que la empatía es una herramienta de crecimiento profesional y personal que me ayuda a ver al de enfrente, a entenderlo, a tenderle una mano.

-¿Qué significó recibir el premio a la Ejecutiva del año 2019?

Obtener el premio como ejecutiva del año fue una increíble experiencia de reconocimiento y representación. Reconocimiento a lo realizado, a logros conseguidos, a ponerle cabeza y corazón a lo que hago, pero también al trabajo en equipo, a conseguir cosas verdaderamente geniales trabajando con un grupo de gente que me ha aportado desde su generosidad, conocimiento, calidez, humanismo y alegría. Y representación de muchas mujeres impresionantes que generan maravillas todos los días, algunas más visibles y conocidas, otras en lugares de menor exposición, pero todas muy inspiradoras.

La participación de las mujeres en puestos de decisión en el mundo no supera el 5 % y en Latam es de alrededor del 3 %. Es una situación que debe cambiar. Las mujeres debemos tener mayores oportunidades, mayor igualdad, mayores posibilidades, más complemento, más ayuda. Y para eso necesitamos a todos, a mujeres y a hombres que lo hagan posible. Lo viví desde ese lugar ya que fui la primera mujer en obtener la distinción pero no la última!

Perfil

Nombre: Hebe Bayona

Hebe Bayona Edad: 45 años

45 años Formación académica: MBA, licenciada en Administración de empresas, diplomada en Marketing digital

MBA, licenciada en Administración de empresas, diplomada en Marketing digital Familia: Mi esposo Nicolás y mi hijita de 10 años, Emilia

Mi esposo Nicolás y mi hijita de 10 años, Emilia Hobbie: En búsqueda de uno, intentando volver al running

En búsqueda de uno, intentando volver al running Un libro de cabecera: De consulta permanente, todo lo que escribe Guillermo Oliveto, pero también Buyology y Small Data de Martin Lindstrom, actualmente estoy leyendo Detrás de escena (marketing de redes sociales) de Ariel M. Benedetti

De consulta permanente, todo lo que escribe Guillermo Oliveto, pero también Buyology y Small Data de Martin Lindstrom, actualmente estoy leyendo Detrás de escena (marketing de redes sociales) de Ariel M. Benedetti Una película para ver 1 y 1000 veces: Series más que pelis, como The Crown o Downton Abbey

Series más que pelis, como The Crown o Downton Abbey Una frase que la identifique: Me gusta mucho una de Frida por inclusiva y esperanzadora: “Pies para qué los quiero si tengo alas para volar”