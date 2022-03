En los últimos días, en la ciudad de Mendoza, se sucedieron una serie de eventos organizados por la oficina comercial de Países Bajos en Córdoba (Netherlands Business Support Office -NBSO Córdoba-).

En representación de dicha organización se hicieron presente Bastiaan Zwikker y Antonio Scotto, los miembros de la NBSO. También se contó con la participación del embajador adjunto de Los Países Bajos, Bernd Scholtz. El martes participaron de reuniones con las autoridades de Pro Mendoza e Irrigación.

El miércoles por la mañana, en La Enoteca, realizaron una nueva edición de “La Mesa Naranja”, la primera fuera de Córdoba. En esta ocasión, trataron la temática de la Economía Naranja (Industria Creativa). Del evento participaron representantes del gobierno, empresas y entidades educativas.

Por la tarde, también en La Enoteca, culminaron actividades con un after office donde asistieron varias empresas del sector creativo y TICs para hablar sobre la internacionalización del sector.

En ambos eventos se contó también con la presencia de Media Monks, empresa del sector creativo de origen holandés. En los últimos cinco años tuvo un crecimiento exponencial pasando de 40 empleados en 2016 a más de 1000 en la actualidad y, este año, están interesados en abrir oficinas en Mendoza (actualmente cuentan con 5 empleados radicados aquí).

Diego Gómez, director de IT de Media Monks decía: “Fue un placer haber sido invitados a participar de la Mesa Naranja en Mendoza, una experiencia enriquecedora donde fuimos muy bien recibidos y conocimos mucha gente amena y amable. Media Monks se mostró como caso de éxito y una empresa líder a nivel local y mundial en lo que se refiere a tecnologías y creatividad. Haber compartido con empresas locales nos ayudó a ver que en Mendoza hay mucho talento y muchas ganas de internacionalizar todo ese conocimiento y potencial. Tienen muchas condiciones para que eso suceda, más antes que después.

Quisiera agradecer a todos los que nos estuvieron acompañando, a la oficina comercial de Holanda en Córdoba, a todos los emprendedores que se sumaron con muy buena onda y a toda la gente de Mendoza en general, ya que nos hicieron sentir muy a gusto en toda nuestra estadía allí. Por supuesto también destacar al gobierno de Mendoza, que están haciendo un gran trabajo por generar un ambiente que fomente el desarrollo de estas industrias del conocimiento y la internacionalización de las mismas”.

Diego Mende, Display and Advertising Lead en Media Monks que se vino a radicar en Mendoza nos comentaba: “Fue una experiencia muy nutritiva en muchos aspectos. Para nosotros en Media Monks nos sirvió para conocer el estado actual de la industria acá en Mendoza y conocer los componentes de ésta (Agencias, universidades, etc.). Fue muy valioso escuchar las fortalezas que tienen y, al mismo tiempo, los desafíos y dificultades que se fueron encontrando en este tiempo trabajando en esta provincia. Me encantó el interés que existe por la apertura digital de la industria. Me llevo muy buenos contactos para desarrollar ideas y negocios juntos”.

Finalmente, Lucila Tarrico, directora de talent acquisition, comentó que ven a Mendoza como una provincia con muchas oportunidades, donde las universidades están muy predispuestas a escuchar a las compañías y escuchar ideas acerca de las carreras y posiciones hacen falta en las empresas para adecuar la currícula educativa a la demanda. También desde el Estado provincial se ven muchas propuestas para financiar, para alentar a que las empresas vayan a las provincias y puedan empezar a crecer allá, dando oportunidades también a los habitantes de Mendoza. Vimos muy buena infraestructura, muy buenos espacios para generar lugares de coworking. Al menos a nosotros en Media Monks nos va a resultar un muy buen lugar para seguir creciendo fuertemente.

En otra jornada, representantes de Media Monks estuvieron visitando el Polo TIC, donde se reunieron con varias empresas mendocinas para evaluar posibilidades de negocios y potenciales asociaciones.

El director de la oficina de comercio NBSO Córdoba, Bastiaan Zwikker comenta, además: “Fue una muy rica experiencia haber visitado Mendoza junto con Media Monks. Mendoza nos recibió con los brazos abiertos y pudimos conocer al Distrito 33, bario El Bombal y el Parque Tecnológico.

Quiero agradecer también todas personas que nos acompañaron esta visita, con los representantes de organizaciones como el IDITS, el ministerio de economía de la provincia, la municipalidad de Mendoza, Promendoza y Filmandes. Notamos que las empresas, las universidades y el sector público ven una gran oportunidad y que trabajan de manera asociativa para lograrla. Mendoza tiene un encanto muy especial y un compromiso con la calidad y la estética.

Por esto también estamos muy agradecidos de haber podido realizar los eventos en La Enoteca, porque es una muestra de que con una visión, con asociativismo y con creatividad y trabajo Mendoza pudo lograr una posición en el mapa mundial con su oferta de vinos, pero también gastronómica y de turismo. Así también la industria creativa tiene un gran potencial para desarrollarse. Creemos que Media Monks puede crecer mucho y a su vez aportar a crecimiento del ecosistema y esperamos que habrá otra empresas holandesas que sigan después”