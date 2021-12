La Asociación Mendocina de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Mendoza (ADEEM) tendrá su domicilio en General Alvear y busca desarrollar la industria y crear trabajo.

En diálogo con su Presidente, Sebastián Martinez Barón nos decía:”Estamos desarrollando un nuevo proyecto a corto y mediano plazo que buscará conectar el entretenimiento, el idioma, el desarrollo y la educación con las nuevas tecnologías en un ecosistema tan amplio como nos podamos imaginar”.

El profesional enfatizó que “luego de muchos años como profesional del derecho y ex funcionario público he podido palpar muchas realidades profesionales y sociales que hoy deseo junto a la sinergia y equipos podamos mejorar y poner a la vanguardia. La tecnología debe estar al servicio del ser humano y no al revés, por eso en esta ocasión vamos a servirnos de ella, a conocerla y a mejorarla, tomando todo lo bueno que tiene y que hoy está al alcance de la mano, acompañando a los gamers, formando ligas, celebrando convenios con colegios, instituciones y universidades”.

En esta instancia se ha conformado la ASOCIACIÓN MENDOCINA DE DEPORTES ELECTRONICOS Y ELECTROMECANICOS DE MENDOZA (ADEEM) que tiene sede en el Departamento de General Alvear, dentro del multi espacio Malbec que fue parte de la primer etapa de proceso donde desarrollaron un espacio que permitiera la conectividad, la interacción, la comunidad y la ayuda recíproca entre emprendedores, gamers, traders, oficinistas, estudiantes y empresas con domicilio afuera del apartamento, libre de cánones estancos y modelos contractuales pasados de moda, con la novedad de la metodología coworking y espacios flexibles, así nació https://centrodenegociosmalbec.com.ar/

ADEEM es una asociación que cuenta por personería jurídica y que me toca presidir, es un proyecto que comenzó hace más de dos años y se hace realidad unos días antes del lanzamiento de la Federación de los Deportes Electrónicos y Electromecánicos de la Argentina, que nuclea a todas las Provincias del País. Allí Mendoza por medio de nuestra Asociación tuvo un rol activo desde un primer momento en el armado del andamiaje jurídico, lanzamiento que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días, con una impronta de futuro sin precedentes. Estamos creando la “AFA” de los Deportes Electrónicos.

“En la Provincia todavía faltan carreras o especializaciones educativas que apunten específicamente a este sector del gaming, por eso es que nos enfocaremos en la gestión de proyectos educativos de la mano del Gobierno Provincial y municipios; trabajaremos ligados al deporte electrónico y el video juego, no solo como lo conocemos sino como por ejemplo siendo el video juego parte de la accesibilidad y la recuperación motora, por citar un dato: El 12 de febrero de 2021, una adolescente llamada Luna sufrió un accidente automovilístico que la dejó con una lesión medular a nivel cervical y el sanatorio logró avances mediante el juego electrónico, u otro ejemplo de cómo la realidad virtual podría servir para obtener la licencia de conducir, creando escenarios simulados que midan comportamientos al momento de conducir”, destacó Martínez Barón.

Finalmente remarcó: “El ecosistema de los video juegos, de los esports y de la tecnología no tiene techo y hemos venido a hacer nuestro aporte para que los jóvenes sean parte y desde allí puedan ayudarse y ayudar a otros a subirse a la tecnología”.