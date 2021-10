Uno de los sectores más afectados por la pandemia del Covid fue el hotelero, sobre todo el relacionado con los alojamientos de mayor categoría, acostumbrados a trabajar con el turismo extranjero. No todos sobrevivieron y los que lo hicieron vieron reducidos sus ingresos y actividades al punto de que trabajaron a pérdida. En Mendoza se notó y mucho.

Pero con el avance de la campaña de vacunación, el descenso de los casos de coronavirus y las flexibilizaciones en aumento, las expectativas se renovaron. “El turismo en la Argentina va explotar el próximo verano”, dijo el ministro nacional del área Matías Lammens y ya hay muchos empresarios hoteleros que creen que será así y miran con mucho optimismo el futuro.

En Primeras Voces, por Radio Nihuil, se refirió a este tema Miguel Urmeneta, gerente general Interino del Park Hyatt Mendoza.

El ejecutivo comenzó recordando “que cerca del 80% de nuestros clientes en la prepandemia eran turistas extranjeros. Ahora, por suerte, estamos viendo una mejora en el turismo argentino y la gente se anima más a a viajar. Igualmente nosotros necesitamos del turismo extranjero y estimamos que en los próximos meses lo tendremos si no a pleno, con buena demanda”.

En épocas normales los que que más vienen a nuestros hoteles son brasileños, casi el 35%. Después están los estadounidenses, los chilenos y los europeos

La marca Aconcagua

Urmeneta aclaró que contrariamente a lo que muchos piensan, los estadounidenses no vienen a Mendoza por el incipiente y atractivo turismo de bodegas, sino por el Aconcagua. “Se da sobre todo en enero y principios de febrero. Vienen por el Aconcagua, no por las bodegas. Ellos quieren escalar y conocer el cerro, que es muy reconocido en su país. Acá los ponemos en contacto con los proveedores locales. La mayoría no viene con los servicios contratados”.

En ascenso

El gerente del Hyatt indicó que actualmente tienen una ocupación que oscila entre el 20% y el 25%. “El argentino viaja mucho más los fines de semanas y cuando cae un finde largo, podemos llegar a tener el 50% de ocupación”.

A nivel de tarifas tuvimos que adecuarla a la Argentina para el turismo nacional y la llevamos a 140 dólares ($14 mil al cambio oficial), o sea un 20% o 30% por debajo de lo habitual

Nunca cerró

El 5 estrellas de la calle Chile nunca cerró y así lo explicó Urmeneta: “La política fue mantener la apertura siempre. Nunca cerramos. Fueron momentos muy duros los primeros meses de la pandemia porque sólo podíamos hospedar a los considerados esenciales para viajar o a quienes se quedaron en la provincia y no podían retornar a su lugar de origen. Pero somos un hotel emblemático de la provincia y sabíamos que teníamos que estar”.

También contó que “hubo algunas suspensiones o reducciones de jornada laboral en la época más dura, con la idea de que todos siguieran trabajando aunque sea menos horas o menos días. Lo que no tuvimos fue reducción del personal. A fines de mayo y principios de junio ya empezamos a operar los restoranes y a recibir el turismo mendocino primero y el argentino después como para comenzar a recuperar la normalidad”.

El futuro

El ejecutivo hotelero se mostró muy optimista respecto del futuro. “El programa Previaje está funcionando muy bien. Con los hoteles 5 estrellas o los hoteles boutique va a llevar un tiempo la recuperación hasta que vuelvan todas las líneas aéreas y las conexiones internacionales pero somos muy optimistas. Lo que va a llevar un tiempo largo recuperar es el turismo de congresos y más porque es una actividad en la que creció la virtualidad”.