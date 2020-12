“Siempre me gustó el mundo audiovisual, los primeros pasos los di editando videos familiares y del colegio y luego comencé a aprender a través de tutoriales en Internet. En 2018 creé por hobbie un canal en YouTube: TwentyFour Bytes que no tenía demasiado movimiento. En las vacaciones de 2019 decidí retomarlo y subir contenidos sobre videojuegos poco conocidos que me gustaban”, cuenta Juan Manuel González.

“El gran salto fue la publicación de un video sobre secretos y curiosidades del juego Brawl Stars, que tiene millones de jugadores en todo el mundo. En 2 meses pasó de 250 a 10.000 visualizaciones. Me di cuenta de que ese era el camino y que debía continuar por ahí ya que los algoritmos de YouTube muestran contenido similar al del interés de los visitantes. Así fui generando nuevos videos sobre este juego y consolidando mi canal desde donde también difundo humor y entretenimiento.

A principios de 2020, TwentyFour Bytes tuvo su mayor pico de crecimiento y pasó de 26.000 a 180.000 suscriptores de Argentina, Chile, México, España y otros países. Hoy se ubica dentro de los 3 canales más relevantes de Mendoza y el caso se presentó en el “Encuentro Internacional de Economía Naranja” realizado en la provincia hace unos días.

“Hace unos meses fui nombrado ‘creador de contenido oficial de Supercell’, la empresa dueña de Brawl Stars y a través de este acuerdo recibo mercancía oficial (merchandising) para realizar sorteos u otras iniciativas y tengo acceso a las primicias de la marca”, revela.

Monetización y nuevos proyectos

Al consultarle a Juan Manuel sobre cómo se genera una ganancia a partir de esta actividad, comenta: “Para poder monetizar el trabajo en YouTube es necesario tener más de 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción (pueden ser generadas entre todos los videos publicados). A partir de ahí YouTube brinda la opción de activar anuncios publicitarios y sumarlos a los videos.

Existe una guía llamada CPM (costo por mil reproducciones) cuyo monto varía por país. En Argentina, por ejemplo, cada 1000 visualizaciones se generan 0,36 centavos de dólar. En Estados Unidos, esta cifra asciende a 4,4 dólares.

También se puede trabajar con patrocinadores, mencionando sus marcas o productos con contratos fijos o variables dependiendo de la cantidad de visualizaciones”.

En cuanto a sus planes, destaca: “Mi idea era ingresar a la carrera Ingeniería Industrial pero este año decidí dedicarme 100 % a mi canal. De todos modos estoy averiguando para formarme en Producción audiovisual o Comunicación digital. También tengo ganas de convertirme en influencer y estoy incursionando en otras plataformas como Twitch, enfocada en la producción de videos en vivo”.