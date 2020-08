El consumo de vino en los distintos países del mundo en el escenario Covid 19, parece no tener aún patrones definidos que permitan concluir sobre el futuro de los mercados. Distintas investigaciones muestran diferentes reacciones en cada país y, más aún, cambiantes en el tiempo conforme avanza el estado de aislamiento en un mismo mercado. Las respuestas vendrán conforme vaya transcurriendo el tiempo y clarificando estos patrones del consumidor. En el Observatorio Vitivinícola Argentino hicimos un rastreo sobre los principales mercados a los que llega el vino argentino para observar cómo se ha comportado el consumo interno en esos países durante la pandemia del Covid 19.

A un consumo mundial ya con interferencias que involucra desde la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que también afecta a Europa, al Brexit y los efectos del cambio climático, se agrega hoy el escenario de una pandemia que casi ha ocupado todo el año 2020.

Desde la agencia de investigación IWSR esperan una caída del consumo mundial de vinos y espumantes en el orden del 13,6% en volumen, con un mayor efecto en espumantes (-15%). No obstante, prevén una rápida recuperación en 2021 y hacia 2024 habrá equiparado los niveles de 2019.

La misma investigación espera que la premiumización se consolide en los mercados europeos bajo el concepto “beber menos, beber mejor”. En tanto que en EEUU avizoran una fuerte tendencia del “listo para beber”, incluyendo al vino en esta tendencia con nuevos formatos y cocktails a base de vino.

Por supuesto, también se destaca el crecimiento exponencial del e-commerce en todo el mundo en donde, sin excepciones, se ha visto un incremento en el desarrollo de este canal y para destacar el 30% de ventas “on line” que se realizan en el mercado chino.

Europa espera una disminución del consumo debido a la decisión de cerrar el canal on trade y la Comisión Europea pronostica una reducción del consumo de la Unión Europea 27 que posicionaría al consumo total de estos países en los 10.800 millones de litros, lo que implica una caída del 8% comparado con el promedio de consumo de los últimos 5 años de la U.E. Esperan, además, un leve aumento en el canal off trade que no sería suficiente para compensar la dramática disminución que implica el cierre del canal on trade.

Italia

En particular, en Italia un 7% expresa consumir más vino, un 80% no ha visto afectado su consumo pre pandemia y un 12% dice haber reducido su consumo.

España

Por su parte, El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) realizó un informe sobre COVID-19 y el sector del vino, para valorar el impacto de la pandemia en España. Afirman que, ”independientemente de los efectos generales y las posibles consecuencias de la actual crisis, de lo que tanto se está hablando, los datos disponibles muestran una caída importante de las ventas de vino en el mercado nacional, así como de las exportaciones particularmente en abril y un descenso del comercio mundial de vino, más pronunciado en valor y precios medios que en volumen, con desigual evolución por mercados”.

Más allá de los datos que permitan medir fehacientemente el impacto de la actual crisis sobre los principales parámetros del vino español y mundial, incluyen los siguientes puntos:

Cierre de Horeca (Hoteles, Restaurantes, Cafeterías) generalizado, con escasa venta en “delivery”.

Incremento de ventas en alimentación que no compensan la caída en Horeca, ni en volumen ni, mucho menos, en valor.

Incremento notable de ventas online sobre bases muy pequeñas, pero con nuevos clientes que hacen augurar un futuro mejor.

Caída del turismo, con particular efecto sobre Horeca, durante la crisis (vuelos, turismo extranjero, viajes de negocios).

Estados Unidos

En EEUU, según datos de Nielsen, las ventas de alcohol en el mercado off trade crecieron entre agosto 2019 y agosto 2020 un 17,5%, a pesar de haber ralentizado el crecimiento durante la pandemia. El mayor incremento en los últimos 12 meses se registró en bebidas espirituosas (29%), seguido de vinos (17,3%) y cerveza (7,8%). No obstante, no es claro si estos aumentos en el consumo de vino en el canal off trade compensan las reducciones registradas en el canal on trade.

Reino Unido

En lo que respecta a Reino Unido, resulta aún muy dificultoso arribar a conclusiones respecto a lo que está ocurriendo con el consumo de vino. Distintas encuestas realizadas llegan a resultados poco concluyentes. No obstante, se pueden destacar los resultados expuestos por Statista que si bien no se puede afirmar un aumento o disminución del consumo, refleja que un 46% de los consumidores expresan no haber cambiado sus hábitos de consumo, un 17% consume más, un 28% consume menos y un 9% dejó de consumir.

Canadá

Canadá, otro mercado importante para Argentina, está sufriendo un efecto rebote producto de que durante 2019 hubo una retracción del consumo interno debido a dos razones: a) por una parte la premiumización, que significó la migración de consumidores de segmentos de menor precio a vinos premiun pero con la característica de una menor frecuencia de consumo; b) la tendencia vida sana, que mostró durante 2019 una sustitución de vino y cerveza por cocktalis de bajo contenido de azúcar y bebidas espirituosas artesanales. En general, todas las bebidas alcohólicas cayeron en consumo (IWSR).

Con el comportamiento de 2019 sobre la mesa, en lo que va de 2020 se está observando un efecto rebote de esa disminución del consumo doméstico. Según Wine Intelligence, durante el período de cuarentena, se viene observando que los consumidores regulares canadienses han mantenido su nivel de consumo, con el canal off trade compensando la caída del on trade y un muy significativo aumento en el uso del canal on line. Medido a junio 2020, las ventas de vino en Canadá crecieron 5% (según datos de la Junta Provincial de Licores) con un aumento de 11% en el primer trimestre del año y un 5% en el segundo trimestre). Estos aumentos han sido sostenidos básicamente por vinos domésticos, no obstante, también se observan aumentos de consumo en el vino importado.

Argentina

Finalmente, Argentina, que presenta a junio 2020 un incremento del volumen despachado al mercado interno en el orden del 6,7%, parece haber más que compensado a través del canal off trade la reducción de ventas del canal on trade. Aproximadamente, un 15% del vino comercializado durante el año 2019 en el mercado interno (130 millones de litros) se vendieron por el canal on trade, en tanto que el restante 85% fue vendido a través del canal off trade. Desde luego que estos porcentajes cambian cuando se considera el valor de las ventas, dado los mayores precios promedios de venta del vino en el canal on trade, básicamente en restaurantes y hoteles. En ese caso, la participación del canal on trade en las ventas totales es aproximadamente el 32%.

También es importante destacar el crecimiento, aunque aún con una participación muy baja, de las ventas on line, que en 2019 representaron un 1,6%, con un crecimiento en los últimos 10 años de 50%.