A pesar de la cuarentena, que hizo estragos en prácticamente todos los sectores de la economia, las inversiones entre los emprendedores locales o startups de tecnología no se detuvieron: en el primer semestre alcanzaron los US$ 41,6 millones, según un estudio realizado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP) con el patrocinio de Microsoft for Startups.

Sucede que el ecosistema emprendedor local pudo aprovechar el inusitado proceso de aceleración digital al que debieron sumarse muchas empresas para sobrevivir en el contexto de la pandemia, explicó Lorena Suarez, responsable de la Comisión de Research de ARCAP.

“A pesar de los tiempos que atravesamos, el ecosistema emprendedor local continúa activo y dinámico. No sólo porque se siguen registrando transacciones, sino también porque los emprendimientos financiados demostraron tener las herramientas necesarias para adaptarse a las circunstancias y siguen innovando para potenciar al sector tradicional y para generar facilidades para los consumidores. Es muy bueno ver que, a pesar de algunas retracciones, los Capitales Semilla y Emprendedor continúan en movimiento” , comentó Suarez durante la presentación virtual del estudio.

La Industria del private equity (capital privado) se compone de tres tipos: el Capital Semilla que incluye las inversiones generalmente menores a US$ 1 millón; el­ Capital Emprendedor, que en la Argentina suelen ser mayores a US$ 1 millón y el Capital Privado (Private Equity) que corresponde a inversiones por parte de gestores de fondos en compañías maduras donde la participación suele ser mayoritaria.

El 54% de las compañías que recibieron financiamiento en lo que va del año están ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires; el 21,2%, en Santa Fe; el 18,2%, en la Provincia de Buenos Aires y el 6,1%, en Mendoza. Y según Suarez, “cada vez se están viendo más gestores de fondos especializados que invierten en el interior del pais, por ejemplo, en agrotecnología”, contó.

Entre los rubros que concentraron mayor nivel de inversión figuran las soluciones de tecnología para negocios, biotecnología, software como servicio, comercio electrónico y logística, entre muchos otros.

Antes de la presentación del estudio, Mariano Amartino, director de Microsoft For Startups de Latinoamérica dijo que en los primeros dos años de ese programa de la compañía ayudaron a generar US$ 1.000 millones en negocios “y lo pensamos no solo como una plataforma para desarrollar soluciones, sino también en cómo convertirnos en socios estratégicos para crear oportunidades de negocio”, dijo.

Por eso, para Microsoft, señaló Amartino, “hoy el foco está en ayudar a las startups en el momento crítico de escalar su negocio a nivel global y para esto es clave generar alianzas en el ecosistema”, señaló.