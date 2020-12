Potrero Digital está compuesta por una red de escuelas de oficios digitales, orientada a la integración social a través del aprendizaje y el trabajo. Desembarcó en la Ciudad de Mendoza a principios de año y en julio inició sus primeras actividades con la intención de que los jóvenes de la Ciudad puedan incorporarse al mercado laboral digital.

La iniciativa fue llevada a cabo en conjunto con el Grupo Supervielle y la Fundación Compromiso, con la idea de contribuir a la construcción de un país más equitativo con igualdad de oportunidades. Los cursos que se brindaron fueron: Gestión de Redes Sociales (Community Manager) y Programación Web Front End. En estos encuentros, autoridades de la Ciudad de Mendoza, de Potrero Digital, Banco Supervielle y referentes territoriales de El Arca y Asociación Deportiva La Favorita, fueron los encargados de acompañar a los inscriptos en cada una de las áreas.

“El compromiso de la Municipalidad es acompañarlos en todo lo que haga falta, y que quienes hayan decidido trabajar en este sector, que tantas oportunidades genera, consigan hacerlo. La idea es construir un verdadero camino, un puente para generar oportunidades de empleo”, comentó el secretario de Desarrollo Económico, Lorenzo Nieva, en nombre del intendente Ulpiano Suarez.

Y adelantó planes que se irán incorporando paulatinamente, en lo que a capacitación y oportunidades de empleo se refiere, tales como: el Programa Actualizar 4.0, que en conjunto con el Gobierno de la Nación, permitirá adquirir nuevos trayectos de aprendizaje de habilidades digitales. Asímismo, pasantías en el área de Medios del municipio y Ciudad Universitaria Mendoza. Por otra parte, agregar Curriculum Vitaes a la base de datos de la oficina de empleo para aumentar la articulación con potenciales empleadores. Y por último, una mesa de articulación público privado para convertir al Distrito 33 en la gran usina de generación de talento para el sector tecnológico.

Con mucha emoción, una de las egresadas Karen Del Pino expresó: “Yo soy del barrio La Favorita y quiero agradecer a todos los que hicieron posible este proyecto, porque aunque esta pandemia nos haya quitado la posibilidad de hacer una celebración de manera personal, hay algo que no nos puede quitar, y es lo que aprendimos y logramos en estos meses. Tampoco puede deshacer el camino que nos trajo hasta acá, que además de ser un sitio de aprendizaje, es un sitio de inclusión, de oportunidades, de relaciones, donde te encontrás con profesores dispuestos a ayudarte y con compañeros que te empujan hacia adelante en momentos donde querés abandonar todo. Quiero hablar como mujer, a las mujeres, porque estamos haciendo nuestro camino como programadoras y el apoyo es aún mayor, porque sabemos que la tecnología está mayormente ocupada por hombres, pero las redes de mujeres que se apoyan son impensadas, gracias por ser una inspiración. Y también a los hombres, porque espero que se acuerden de nosotras y nos sigan apoyando. Reducir la brecha de género es una tarea de todos”.

Por su parte, Franco Deandrea agregó: “No quería perderme la oportunidad de agradecer a todos los que han hecho esto posible. Voy a compartir lo que siento y es que estoy muy orgulloso de haber formado parte del equipo de la primera camada de programadores de Potrero. Me pone muy contento que tengamos esta oportunidad en Ciudad, porque creo que el futuro es la tecnología y realmente me encontré muy contenido. Éramos muchos los chicos que querían encontrar un trabajo, mejorar, seguir adelante, aún con otras cosas en la espalda, como nuestras familias, el trabajo, la pandemia. He conocido a personas de gran calidad humana, me he hecho amigos. Disfruté mucho, aprendí mucho y hoy estoy aplicando todos esos conocimientos”.

Es importante destacar que, tras el éxito de la iniciativa, la constancia de los participantes y el apoyo recibido por las instituciones que acompañan al municipio, la intención es y será continuar con Potrero Digital el próximo año. También seguir generando oportunidades de empleo en el sector tecnológico y sobre todo acompañar a quienes decidan trabajar en este ámbito, motivándolos a cumplir sus propósitos y expectativas, en el corto, mediano y largo plazo.

Datos de los egresados:

Cantidades:

Total: 54

Gestión de Redes Sociales: 22

Programación web front end: 32

Por género:

Cantidad Mujeres: 37

Cantidad Hombres: 17

Procedencia: