Julieta Porta es una joven mendocina que viene alimentando ese camino. En enero de este año fue premiada por la NASA junto a su equipo, por idear una start-up llamada Flut-Mupper, que provee información en tiempo real sobre inundaciones.

Sin embargo, no es el único concurso del que ha participado y tampoco es la única actividad que realiza. Hoy, su invitación para participar como oradora proviene de Ecuador, para representar a Mendoza y Argentina en un foro económico mundial de mujeres, Women Economic Forum. En diálogo con Like a las 10, el canal de la UNCuyo esta joven emprendedora habló de esta invitación que apunta a debates sobre el futuro y la sustentabilidad de América Latina.

“Me alegra un montón esta invitación, sobre todo porque venimos trabajando hace mucho en diferentes temas, generando proyectos y demás. Desde el foro, se enteraron de que habíamos sido los únicos ganadores por la NASA y así fue como todo esto comenzó. Nos llegó un mail con la invitación y no lo pensamos, automáticamente dijimos que sí. Me parece un evento muy importante. Que vengan a buscar a una chica de un pueblo chiquito, tan lejano, de la NASA o de estos foros mundiales, es un honor y estoy supercomprometida. Los voy a representar con mucho diálogo. Me encanta que la mujer actual tenga voz y voto”, expresó Julieta.

Oradora por excelencia, Julieta lleva un buen tiempo hablando en eventos. “Comencé hace cuatro años, utilizando mi vida como el mayor ejemplo para motivar a las personas a trabajar en pos de sus proyectos. Siempre las charlas se basaron en mis experiencias y lo que me va pasando: los premios y reconocimientos, y los fracasos también”, expresó.

Para ella, la inclusión de las mujeres en la tecnología, la ciencia y los ámbitos del poder es algo del futuro que ya está sucediendo: “Los espacios para las mujeres ya están, es el momento. Siempre uno espera el momento indicado para empezar a actuar y a veces ese momento indicado no llega. Es cuestión de nosotros buscar el momento indicado y tener un buen equipo. Ese momento es hoy”, expresó la joven, indicando que las condiciones del cambio en las mujeres ya están ocurriendo. Fuente: Unidiversidad