Innovadora y solidaria. Es una de las jóvenes argentinas que usa la tecnología para cambiar el mundo. Julieta Porta es la mendocina que representó a las y los jóvenes del empresariado argentino en México. Con tan solo 23 años, ya fue premiada por la NASA e incluso representó a Mendoza y el país en el Foro Económico Mundial de la Mujer. Días atrás participó en el el XII Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios 2.ª edición, en Yucatán, México.

Julieta integró un contingente de 15 jóvenes que viajó a México para representar al país en el 12° edición del Congreso Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (CIJE). La mendocina cumplirá el rol de ser vocal de la Federación que nuclea a la juventud empresarial de Iberoamérica, que nuclea a 14 países que trabajan de forma activa.

Julieta forma parte de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE) y viajó a la Ciudad de Mérida, Yucatán, con el objetivo de desarrollar lazos internacionales que permitan a nuevos empresarios salir al mundo, bajo la noción de colaboración y desarrollo colectivo.

En el Congreso que se desarrolla en México del 10 al 14 de noviembre, más de 500 empresarios jóvenes de toda Iberoamérica trabajan con el fin de generar y construir lazos vinculares y comerciales para sus negocios y el de sus países.

Además, durante esta edición del CIJE, también harán el cambio de autoridades de Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, que nuclea a 14 países que trabajan de forma activa. Y Argentina tendrá a sus representantes en la comisión directiva, ya que Fausto Brighenti (Buenos Aires) asumirá como vicepresidente y Julieta Luz Porta (Mendoza) como vocal. En tanto que el presidente será Matías Fernández (Uruguay).

Ambos argentinos fueron elegidos por sus trayectorias y sus proyectos globales. Julieta es cofundadora y directora de Zonda Inc y trabaja desde hace tiempo en proyectos de base científico tecnológica de jóvenes latinoamericanos, impulsándolos al resto del mundo. Esto a través de organismos multinacionales con los que está en contacto como la NASA y la ONU.

“Buscamos ser un puente en un contexto en el que se está reactivando la economía. Y que ahora nos elijan como autoridades nos sirve para tener visibilidad y así poder empujar proyectos que nacen en Argentina, pero esto primero en Iberoamérica y después al mundo”, explicó Julieta sobre lo que harán de ahora en adelante.

“Hoy, junto a Fausto Brighenti, nos toca ser parte de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios para potenciar lo que es cooperación internacional, lograr alianzas no solo iberoamericana, sino también mundial, potenciar proyectos pero desde la rama de los jóvenes empresarios”, expresó Porta.

El año pasado, Julieta integró uno de los equipos ganadores del Space App Challenge, organizado por la NASA. En los últimos meses, Agrojusto, un emprendimiento en el que también participa, fue distinguido como Best Small Business Good for All entre más de 143 países y más de 2000 emprendimientos en la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios, por impulsar un sistema para crear una cadena de alimentos más justa y eficiente.

De proyecto en proyecto

Esta joven empresaria fue noticia a principios de este año porque Flut Mapper, el proyecto que desarrolla junto a otros tres jóvenes, fue distinguido por la NASA en un concurso para el que se presentaron más de 2600 proyectos. El prototipo que presentaron logra anticipar el impacto de ciertas catástrofes naturales, como las inundaciones, utilizando información satelital. “Poder anticipar esta clase de conflictos les permite a los gobiernos tomar medidas, evitando la pérdida de vidas, ahorrando grandes sumas de dinero y cuidando al medio ambiente”, explica.

En forma paralela, Julieta es parte de diferentes iniciativas que tienen una finalidad social –desde un merendero, pasando por un proyecto que busca la inclusión tecnológica de chicos en situación vulnerable, hasta una pyme que busca revolucionar el mercado de alimentos, entre otras- generando los medios para que sean lo más exitosas posibles.

“En todos ellos me dedico a generar modelos de negocios de proyectos de base científica, o tecnológica, que tienen impacto social. Al principio pensaba que era yo la que tenía que crear la solución a los problemas. Pero me di cuenta de que vivimos en un mundo completamente desconectado y entendí que yo tenía que conectar”, explica. Y, acto seguido, lo baja al plano de lo concreto.

Flut Mapper, el proyecto que desarrolla Julieta Porta, fue distinguido por la NASA en un concurso para el que se presentaron más de 2600 proyectos. El prototipo logra anticipar el impacto de ciertas catástrofes naturales, como las inundaciones, utilizando información satelital.

Porta pone el acento en el enorme potencial de la tecnología como motor para el desarrollo humano local. Pero, para eso, remarcan la necesidad de que, desde el Estado, se generen las condiciones necesarias.