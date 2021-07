Endeavor Cuyo etrevistó a la mendocina con enorme proyección que ganó en equipo la competencia NASA Space Apps con el proyecto Zonda Inc., startup para salvar vidas y estimar costos de daños ocasionados por las inundaciones, principal catástrofe de América Latina. Ahora fue convocada para disertar en el Foro Económico Mundial para Mujeres en noviembre 2021. Te contamos los 3 aprendizajes clave de nuestra conversación con ella.

Pensamiento ágil y movimiento

Juli tiene 23 años. Empezó estudiando Ingeniería Industrial, en segundo año le pidió al decano cursar una materia de quinto de otra carrera y así conoció competencias como Startup Chile, Jump Chile y eventos Endeavor. Se dio cuenta que tenía interés por la temática y facilidad para acceder a becas y ganarlas. Cambió rápidamente de carrera y a los 19 ya estaba cursando las nuevas materias y estudiando idiomas. A la par hizo cursos, talleres, participó de charlas y aprendió a programar.

“Uno tiene que aumentar las chances de que las cosas te pasen porque las cosas no te pasan solas. En los diarios no aparece que me bocharon de un montón de concursos, que me cambié de carrera, que llegué a rondas con inversionistas y me dijeron que no porque era chica, por mujer, etc, eso también pasó pero nunca me quedé quieta, ni siquiera en pandemia”.

Emprender con propósito

“Yo me siento con un inversor o lo que sea y no me tiembla la voz. Tengo el propósito claro. No me meto en proyectos que no generen impacto social o ambiental”.

Juli entiende perfecto cómo funciona el ecosistema emprendedor y juega a hacer que las cosas pasen guiada siempre por su misión de usar la tecnologia y la ciencia para un mundo mejor. Hoy ayuda a muchos emprendimientos a postular en competencias y los asesora para que tengan un mejor desempeño. Además, con el apoyo de la Agencia Espacial de Europa, de Japón y de Canadá, entre otras entidades, comenzaron a prototipar la idea premiada por la NASA para llevarlo a startup.

El primer paso

En la entrevista comparte que hay oportunidades y becas para todos los gustos, que no hay que ser expertos para poder aplicar y que los resultados son increíbles si se acude a personas con más recorrido en el área y se aprende a escuchar sobre los errores de otros. “Me fascina cómo uno puede emprender y generar cambios sociales y económicos impensados”.