El 18, 19, 25 y 26 de noviembre se llevará a cabo la primera edición de “Star Up Is Real”, un programa de capacitación gratuito para emprendedores que quieran incrementar su visibilidad. Los cupos son limitados y se pueden inscribir en el siguiente link https://sites.google.com/view/startupisreal/

Será de modo virtual y los módulos del programa estarán a cargo de reconocidos expertos y especialistas de Argentina y de Israel, que compartirán sus conocimientos sobre estrategias y experiencias emprendedoras en el campo de la tecnología, herramientas de marketing y metodologías ágiles para emprendedores, entre otras.

Esta capacitación está organizada por la Embajada de Israel en Argentina en cooperación con Think Thanks, consultora en transformación digital.

Los expositores serán Sergio Grinbaum CEO de Think Thanks; Juan Pablo Goicoechea Director Regional de Digital Strategy en Think Thanks; Tatiana Melamud Coordinadora de Codere Israel; Kevin Hanna Product Manager en Guesty Israel y Co-Host de Hummus and Tech y Damián Voltes Emprendedor serial y CEO Patagonia Ventures.

Cabe señalar que esto surge de una alianza entre el Polo TIC Mendoza y el Consulado de Israel en nuestra provincia.

El objetivo de “Star Up Is Real” es potenciar proyectos innovadores en Argentina con conocimientos profundos para desarrollar emprendimientos en la región, valiéndose de la experiencia israelí.

La iniciativa está orientada a emprendedores, fundadores y sus equipos, así como aceleradoras y empresas que tengan proyectos en estado de idea, semilla o avanzado y se encuentre en el territorio argentino. Se llevará a cabo de forma virtual y la participación requiere de inscripción previa, con vacantes limitadas.

Los participantes que presenten su emprendimiento aplicando los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos, recibirán un diploma en un evento especial organizado por la Embajada de Israel.