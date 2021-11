Producida íntegramente en Mendoza, llega al mercado Savage, un destilado 100% natural y orgánico, a base de alcohol de cereal y sin sabores artificiales. Una nueva y disruptiva bebida argentina que no es ni gin, ni vodka: es natural, completamente novedosa y elaborada con frutas y botánicos cuidadosamente seleccionados.

Awesome Beverages lanza Savage como su primer producto buscando posicionarse en el mercado por producir productos disruptivos y de vanguardia.

Con una graduación alcohólica del 29% y menos azúcar que una copa de vino, Savage irrumpe en la escena de las bebidas alcohólicas para acompañar los mejores momentos del día, en plena conexión con la potencia y los sabores que la naturaleza brinda. En sus tres variedades: Limón y Jengibre, Pomelo y Romero, y Pepino y Menta, se constituye como una opción completamente innovadora dentro de lo que el mercado de las bebidas alcohólicas conoce y se lanza como una invitación a conocer los sabores de la naturaleza en mayor profundidad.

Savage es cuatro veces destilado e infusionado por torre de vapor con frutas y verduras cuidadosamente seleccionadas de distintas regiones del país. El resultado es una bebida que no puede clasificarse en gin, vodka o licor. Es una experiencia única y novedosa que cada uno deberá descubrir.

La sugerencia de preparación -perfect serve- es con tónica. Un 50% Savage y 50% tónica. Ideal para tomar durante el día y antes de la puesta del sol. Savage es el primer producto de la compañía Awesome Beverages- precursora en el ámbito- que se destaca por crear productos novedosos especialmente diseñados para aquellos consumidores que buscan nuevas experiencias, por fuera de lo conocido y tradicional.

En Argentina, Savage es distribuida en hipermercados y supermercados, espacios boutique, vinotecas y licorerías de la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Rosario, Misiones, Córdoba, Mendoza y vía online desde su web.

Gastón Abramoff lidera este proyecto junto a otros destacados empresarios. Abramoff fue elegido como Latam Best Digital Entrepreneur 2018, fue Director del área disruptiva de AB Inbev , ex CEO y fundador de Waip, la primera plataforma de habla hispana que conecta a las marcas con nano influencers, entre otras iniciativas innovadoras en las que participa. Además, posee una amplia experiencia internacional en creación y management de bares con los reconocidos bares The Brooklyn Hotel y El Purgatorio.