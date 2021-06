Lucciano’s abrió su primer local en la provincia de Mendoza, con el claro objetivo se de seguir expandiéndose y difundir sus sabores en nuestra ciudad. Pero la llegada a Mendoza no queda ahí, ya que la idea es abrir un segundo local en Palmares.

Lucciano’s es la única cadena de heladerías de Sudamérica que desarrolla su materia prima en Italia y que a su vez importa una gama de chocolates de la más alta calidad para crear el mejor helado premium del mercado.

Originaria de Mar del Plata, actualmente la empresa cuenta más de 40 sucursales en toda

Argentina e incluso un Lucciano’s en el The Florida Mall en los Estados Unidos.

En Mendoza Lucciano’s se encuentra ubicado en Peatonal Sarmiento 164 de Ciudad (entre Av. España y 9 de Julio). El local muestra su excelente propuesta desde su exterior e invita a los mendocinos a disfrutar de los helados más famosos de Argentina en la actualidad.

La historia de la firma comenzó en 2011 con Daniel Otero y su hijo Christian. Luego de algunos viajes notaron que el rubro del helado artesanal estaba detenido en el tiempo, tanto en el país como en el mundo y decidieron comenzar con el emprendimiento.

“A Christian Otero y Daniel, su padre, los conozco desde hace más de 20 años. Hace una década decidieron ir a Italia por unos meses, porque querían hacer un helado premium. De allí trajeron ideas, maquinaria, maestros heladeros y arrancaron con el proyecto, siempre con el objetivo de expandir la marca” comenta Diego Reyes uno de los propietarios (junto a Ángel Berardo y Martín Maffia) de la franquicia mendocina.

Y agrega: “A mí lo que me sedujo de la marca es el trabajo minucioso que se realiza. Conozco la materia prima con la que se trabaja y su estructura, que no es la de una heladería. Parece la de una multinacional. Tiene departamentos de marketing, producción, retail, recursos humanos y una gerencia general. Todo esto, además de la responsabilidad, me alentó para armar un Lucciano’s en Mendoza”.