La Fundación Universidad Nacional de Cuyo entregó ayer los Premios a la innovación en una particular edición 2020, marcada por la pandemia de Covid 19 la que determinó que el acto se concrete de manera virtual.

El presidente de la FUNC, Héctor Smud, hizo referencia a la inusual entrega de premios, a través de las redes sociales, pero no dejó de destacar el altísimo nivel de las postulaciones tanto de empresas como de ONG, organismos de gobierno, docentes, investigadores y alumnos, referidas a ideas innovadoras que en todos los casos fueron concretadas.

Al mismo tiempo, Smud destacó el número récord de postulación en esta edición de los Premios FUNC, con una categoría especial Covid 19 incluida, y relató cómo las empresas que han ganado el premio lo exigen con orgullo. “Sin dudas hemos logrado que este galardón a la innovación sea una referencia a nivel provincial, y estamos muy orgullosos de eso”, indicó.

Así, se dio paso al anuncio primero de los ternados en cada categoría y luego con el anuncio de la votación que protagonizaron miembros de la FUNC, especialistas y periodistas, lo que definió el orden de mérito. El evento, a su vez, fue patrocinado por el Banco Patagonia.

El cierre del acto estuvo protagonizado por el emprendedor tecnológico e influencer Mateo Salvatto, campeón internacional de robótica, creador de la app “Hablalo”, que asiste a más de 150 mil personas de manera gratuita, y CEO y cofundador de Asteroid Technologies.

Anuncio de los premios

En la Categoría Grandes Empresas, el primer puesto fue para la Bodega SuperUco SA, que este año fue reconocida con el Galardón Oro en Prácticas Sustentables, transformándose en la bodega más sustentable del mundo.

Desde el 2017, SuperUco cuenta con la certificación orgánica y biodinámica de su viñedo. Siempre siguiendo filosofías de prácticas sustentables mediante la generación de un ecosistema saludable, preparados orgánicos y biodinámicas, como así también la no utilización de productos de síntesis química en el viñedo.

Logrando este año la máxima premiación en The best of Tourism Global Winners – Great Wine Capitals – Galardón Oro en Prácticas Sustentables. Transformándose en la bodega más sustentable del mundo.

El segundo puesto fue para Transportes Andreu, que actualmente cuenta con un proyecto de incorporación de camiones GNL. En este sentido, hay que destacar que Argentina tiene la segunda reserva mundial de gas no convencional, un tipo de gas que hasta hace unos años estaba desaprovechado y que genera reducción es en la emisión de gases contaminantes

El tercer puesto fue para Bodegas Bianchi, que en cooperación con Vivero Mercier Argentina, desarrolló un tipo de nuevo viñedo de plantas madre a partir de materiales clonables certificados y de elevado status sanitario.

En la Categoría Pequeñas Empresas, el primero puesto fue para Enerby, especializada en la fabricación de estaciones de carga y bicicletas eléctricas. La empresa creó un sistema de producción de cuadros compactos “unibody” de una sola pieza para integrar la batería y toda la electrónica. Asimismo, ha avanzado en la creación de estaciones de carga solares.

Enerby es una fusión de 2 proyectos que se conocen en 2017 y comienzan a generar experiencias innovadoras sustentables combinando la fabricación de estaciones de carga y bicicletas eléctricas.

La empresa cuenta con un alto grado de Innovación al Integrar diferentes soluciones, por un lado en el Área de diseño, creando un sistema de producción de cuadros Compactos “unibody” de una sola pieza para integrar la batería y toda la electrónica sumado a la innovación en creación de estaciones de carga Solares ubicadas en diferentes puntos de las ciudades

El segundo puesto fue para Maderas Plásticas Mendoza, una fábrica de postes de plásticos para viñedos 100% reciclados y 100% reciclables.

Por último, el tercer puesto fue para Revai, que ha propuesta una solución tecnológica para gestionar historias clínicas. La empresa está compuesta por 15 personas entre médicos y desarrolladores de software, con base en Mendoza.

La primera versión de la plataforma se encuentra en el mercado de la oftalmología desde octubre pasado y 16 instituciones médicas argentinas han validado la implementación de Revai entre enero y febrero del 2021.

En la Categoría Organismos de Gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil, el primer puesto fue para el clúster Film Andes, que en sus 6 años de vida ha logrado consolidar con éxito una construcción colectiva en un sector que presenta una oportunidad inédita para Mendoza, su economía y sus recursos humanos, a partir de un intenso trabajo de relacionamiento institucional y de negocios.

El segundo puesto fue para Mendoza Tec, un programa oficial destinado a generar las bases para que Mendoza pueda incrementar su participación en la llamada Economía del Conocimiento y permitir que pueda competir como un hub regional para los servicios basados en el conocimiento.

El tercer puesto fue para Botellas de Amor, un emprendimiento integrado por un grupo de siete jóvenes de distintas partes de la provincia, comprometidas con el medio ambiente, que buscan darle una solución a la cantidad de residuos plásticos que son desechados diariamente y a concientizar sobre prácticas de consumo responsable.

En tan sólo un año, la organización ha logrado establecer un sistema de recolección de plásticos de un solo uso, que hasta el momento no recibían tratamiento adecuado en Mendoza.

En la Categoría Docentes e Investigadores, el primer puesto fue para el doctor Fabián Cremaschi y su equipo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, quienes han creado un simulador para neurocirugía.

Dicha herramienta informática se utiliza para entrenar a un neurocirujano, disminuyendo la curva de aprendizaje de los profesionales a entrenar, con la disminución de costos que esto implica para el sistema de salud y, por ende, para toda la sociedad. Así, el entrenamiento se da en ambientes seguros y reales, para disminuir la posibilidad de los errores y complicaciones de procedimientos médicos complejos. Recibirán un incentivo económico de 35.000 pesos.

El segundo puesto fue para la doctora Vilma Morata, quien en conjunto con su equipo de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, trabajan en la creación de productos biotecnológicos, entre los que se destacan las cepas de levaduras autóctonas para vinificación.

Por último, el tercer puesto fue para el doctor Federico Javier Berli, quien desarrolla su actividad en la Facultad de Ciencias Agrarias, cuyas investigaciones han contribuido a dar las bases científicas para poder relacionar los factores ambientales con la fisiología y bioquímica de la vid y las características de los vinos obtenidos.

En la Categoría Alumnos, el primer puesto fue para el proyecto Ylisto, proyecto que busca unir a personas que tienen la necesidad de encontrar los servicios ofrecidos por trabajadores autónomos y de oficios de una manera confiable, segura, de calidad y a buen precio. Ylisto es una idea de negocio para crear una App para conectar a trabajadores autónomos y de oficios con usuarios que necesiten servicios específicos.

La aplicación actúa en un ámbito seguro, confiable, de calidad y con precios estandarizados. Las integrantes del proyecto son: Federica Polizzi, Ailén Fermani y Natalia Pochettino. Recibirán un incentivo económico de 50.000 pesos.

También hubo una mención especial para Leishtest, un proyecto de desarrollar un kit de detección rápido para la leishmaniasis canina y humana. El mismo consiste en la detección de anticuerpos presentes en el suero generados por los/las pacientes que presentan esta enfermedad. Los integrantes de este proyecto son María José Germanó, María Belén Sánchez y Diego Cargnelutti.

En la Categoría Especial Covid 19 el primer puesto fue para la Fundación Varkey Argentina, que creó un Estudio de Innovación Virtual para directivos y docentes. Esta propuesta tiene como objetivo brindar herramientas digitales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje en contexto de aislamiento, permitiendo así mitigar las desigualdades educativas y potenciando el vínculo entre los docentes y los estudiantes.

El segundo puesto fue para Nearby, una herramienta digital creada por alumnos y egresados de la Universidad Nacional de Cuyo compuesta por una aplicación móvil y una web administrativa que permite la gestión integral del flujo de personas, generando grandes volúmenes de información, métricas y estadísticas que ayudan a la toma de decisiones.

Además de prestar solución a muchas problemáticas claves de la pandemia (registro de clientes, control de terminación de DNI, seguimiento de la ocupación, digitalización de declaraciones juradas y trazabilidad), Nearby propone una verdadera transformación digital en lugares totalmente ajenos a estas tecnologías.

El tercer puesto fue para FUNDAVITA por la campaña #AplausosParaVos. Se trató de una campaña de colaboración, donaciones y desarrollo de fondos para generar un stock de elementos de higiene y protección para poner a disposición de todos los efectores de salud pública que así lo requirieran.

La entrega de los premios y la charla de Mateo Salvatto puede verse en el canal de YouTube de la FUNC.

Acerca de los premios

Los Premios FUNC son distinciones que nacieron con el fin de premiar la innovación en la sociedad de Mendoza y honrar al ex vicerrector Gustavo Kent, abogado y actor, profesor titular de la cátedra de Legislación Industrial, y especialista en Docencia Universitaria. Kent se graduó como abogado en la Universidad de Mendoza y egresó de la Facultad de Artes y Diseño en la especialidad Teatro.

Trabajó en distintos espacios de la UNCuyo y adquirió vasta experiencia en gestión universitaria. Así, se desempeñó como secretario de Extensión, consejero directivo, consejero superior y decano de la Facultad de Arte y Diseño, secretario de Relaciones Institucionales y presidente de la FUNC.

Durante su gestión como vicerrector generó el programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades, creó y puso en funcionamiento la Unidad Técnico Académica de Propiedad Intelectual, y fue el responsable de concluir la obra, desarrollar y poner en marcha el proyecto del Hospital Universitario.

Acerca de la FUNC

La FUNC es la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) de la UNCuyo, entidad jurídica sin fines de lucro, creada el 14 de diciembre de 1978 por la UNCuyo y más de 60 entidades y empresas mendocinas de diferentes sectores: agricultura, industria, comercio y servicios, entre otros.

La Fundación se ha especializado en el desarrollo de proyectos con empresas e instituciones, brindamos servicios de transferencia tecnológica y de conocimiento, y actividades de capacitación.

Desde la FUNC se realiza una gran diversidad de actividades, entre las que se destacan: consultoría y asistencia técnica, gestión de proyectos, capacitación de recursos humanos, estudios específicos e implementación de sistemas de gestión de la calidad y ambiental, en distintos sectores productivos y de servicios de la provincia y la región.