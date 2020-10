Aunque el enfoque del gamification (el tratamiento de problemáticas específicas inspirándose en los videojuegos) no es un fenómeno nuevo, y de hecho ha sido adoptado en distintos ámbitos, en los últimos años el ámbito donde aparece cada vez más es en el corporativo. Para los que no estén familiarizados con el término, “gamificación” en el ámbito corporativo tiene que ver con aplicar rasgos de los juegos a espacios no relacionados, por ejemplo, una oficina, para poder llevar las ideas y los valores de una esfera lúdica a otros ámbitos sociales y creativos.

Días atrás, la start-up InterBrain implementó un sistema de entrenamiento gamificado para la empresa Bayer-Monsanto.

La compañía multinacional adoptó el sistema para capacitar a su personal en temas de Seguridad Laboral. La actividad se desarrolló durante una jornada de 24 hs. (para cubrir los 3 turnos con los que trabaja la compañía) en las que cientos de personas, a través de la tecnología, pudieron “aprender jugando”, dentro de un ambiente de sana competencia.

La mecánica de la capacitación se produjo utilizando una plataforma en línea en la que los usuarios ingresaron desde sus computadoras o dispositivos móviles (tanto quienes estaban en las dependencias de la empresa en Argentina como los que se encontraban realizando Tele-trabajo por al situación del Covid-19).

La Gamificación se planteo como una competencia por equipos en un circuito en el que cada participante debía completar una serie de desafíos con Trivias y Videos Interactivos, donde se reforzaban conceptos de los procedimientos de Seguridad Laboral y Ambientales según las políticas de la Compañía.

Esta forma de presentar el entrenamiento, potencia la participación de las personas por el afán de sumar puntos para el equipo, llevando el entrenamiento a que se realice de manera natural, lúdica y amena, entrenando en forma casi simultánea cerca de 150 personas desde diferentes lugares del país. Esto colaboró a estrechar el vínculo de la comunidad de la empresa.

Los fundadores de InterBrain, Rodolfo Giro y Alberto Aguiló, comentaron que “Ya habíamos brindado servicios a Bayer-Monsanto en el 2019, en forma presencial, en donde con varias estaciones en las distintas plantas de la empresa, desplegamos nuestros desarrollos de entrenamientos con Realidad Virtual y Aumentada, sin embargo, este año tuvimos el gran desafío de llegar con una solución atractiva, innovadora y 100% por Internet”.

También mencionaron, “el tiempo también fue un factor crítico para este proyecto, por lo que adaptamos nuestra plataforma de entrenamiento Interctive Academy para desplegar un “tablero de juego” que mostrara el circuito y sus estaciones. Con este proyecto, logramos generar capacidad instalada para resolver la problemática de otras organizaciones en el futuro”.