Dentro del marco de un convenio firmado entre autoridades del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza y autoridades de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la UNCuyo el martes pasado, se incluyó el desarrollo del estudio y puesta en marcha de un sistema de vehículos no tripulados para el seguimiento, la advertencia, la prevención y el ataque de los fenómenos meteorológicos.

Al respecto, Rogelio Disanto, vicedecano de la FCAI, dijo a Diario San Rafael que “este acuerdo es muy importante ya que fijamos como objetivo general el establecer las condiciones de participación, colaboración, capacitación e intercambio entre FCAI y el Ministerio de Economía en aspectos fundamentales para el desarrollo de áreas estratégicas y productivas de nuestra región. En este aspecto, la idea es darle mayor participación y un espacio a nuestros docentes y estudiantes para que puedan desarrollar diferentes proyectos de escala laboratorio que puedan ser aplicados a gran escala en la sociedad y aprovechados por los diferentes actores tanto del sector público como del privado”.

Añadió que “específicamente en este proyecto, que se incluye la creación de un sistema de vehículos no tripulados y que sirven para el seguimiento, la advertencia, la prevención y el ataque de los fenómenos meteorológicos, vemos que nuestra facultad puede realizar el desarrollo en su totalidad. En el Parque Científico Tecnológico que posee la FCAI-UNCuyo en el parque Juan D. Perón podemos generar los químicos que se utilizan para combatir las nubes a través de nuestra carrera en Ingeniería Química, el desarrollo de las aeronaves a través de nuestra carrera de Ingeniería Mecánica y además vincularnos con diferentes unidades académicas tanto de la UNCuyo como otros actores y sectores de la sociedad con los que siempre trabajamos y nos vinculamos, como son las Cámaras, el sector empresario u otros organismos”.

Agregó que “en este aspecto, desde el área de Extensión y Vinculación tanto de nuestra facultad como del rectorado de la UNCuyo, siempre generamos vínculos para aportar asistencia y soluciones de diversa índole, y contamos con el apoyo para llevar adelante este tipo de proyectos que son tan vitales para el desarrollo de Mendoza y la región y que permiten demostrar el importante rol de la universidad en la sociedad”.

Disanto explicó también que “esta tecnología permitiría la lucha contra el granizo y facilitaría la precipitación en grandes territorios no cultivados y, de ser necesario, acelerar la precipitación en regiones de sequía, rellenos de cuencas de agua y embalses. Los objetivos perseguidos con esto son la mitigación de daños climáticos a un costo mucho menor, formación de recurso humano, desarrollo de tecnología propia (plataforma, bengalas, etc.), exportar tecnología. Además sería un complemento al actual sistema, que permitiría llegar a zonas en las que, por seguridad de los pilotos, no se puede operar, como en el Valle de Uco, donde se trabaja con generadores de superficie”.

Agregó que “a futuro esto permitiría que nuestra provincia cuente con un sistema de aeronaves sin piloto y la creación de un servicio a gran escala para el seguimiento y la prevención de fenómenos meteorológicos, superando ampliamente los existentes en una relación entre eficiencia actual y el costo que ello conlleva, sumado además a los altos márgenes de seguridad en relación a los pilotos, que deben operar en condiciones climáticas extremas muchas veces”.