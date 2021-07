Vinculado al sector del turismo desde hace años, el empresario Eduardo Soler, director del

parque de nieve Los Puquios, comparte con Ecocuyo su visión y futuros planes de acción.

¿Cómo comenzó su carrera profesional y a dónde está enfocada?

Nací en Buenos Aires y siempre tuve la certeza de que no me quedaría viviendo allí. Desde

chico me atrapó la montaña, visitaba frecuentemente a un tío que vivía en Mendoza y mis

primeros contactos con la nieve fueron en los años 78 y 79. Terminé el secundario y comencé a trabajar en Las Leñas. Hacía doble temporada, aquí y en Aspen. También tuve experiencias en otros centros de Estados Unidos donde pude perfeccionar mi esquí y aprender sobre organización de eventos, carreras y competencias.

Estuve hasta el año 2006 en Las Leñas y en 2007, Rudy Parra, dueño de Los Puquios, nos

propuso a Jorge Pérez Polo y a mí, tomar el parque de nieve como concesión. Desde entonces lo desarrollamos y en el año 2018 terminamos de adquirir la tierra.

¿Cómo trabajó Los Puquios este año?

La temporada 2021 se extendió del 1 al 24 de julio. Tuvimos 10 días operativos y luego ofrecimos actividades de trekking, gastronomía y servicios para los visitantes de alta montaña. El parque cuenta con 6 hectáreas, 11 pistas para hacer esquí y snowboard (la mayoría para nivel inicial e intermedio) con sus correspondientes cintas transportadoras. También con espacios dedicados a trineos, tubing, picnics y muñecos de nieve, totalmente delimitados y asegurados para que todos disfruten. La capacidad es de 1600 personas por día.

Venimos muy golpeados, con temporadas cortas en 2018 y 2919 por falta de nieve y sin

temporada 2020 por la pandemia. La apuesta es abrir el panorama con nuestra experiencia y expertise, brindar una propuesta que no sea exclusiva para esquiadores o snowboardistas, sino más recreativa y accesible para el público en general. También estamos desarrollando un proyecto para crecer en infraestructura y servicios.

¿Qué contempla este proyecto?

La idea es construir 50 camas para alojamiento, un mall con negocios y nuevos locales de

gastronomía. También estamos haciendo un estudio para comenzar a fabricar nieve técnica o artificial que es la parte más costosa del proyecto.

Estamos en pleno desarrollo y búsqueda de financiamiento. En paralelo tenemos en nuestros planes la generación de un cluster de nieve en la provincia.

¿En qué consistirá el cluster?

El propósito es dar respuesta a la problemática general de la zona de alta montaña que sufre un proceso de desinversión hace 20 años. Somos conscientes que solos no podemos traccionar la zona. Por eso buscamos la asociatividad como salida para potenciar este corredor tan importante económicamente para Mendoza.

Buscamos generar nuestro plan de desarrollo dentro de un proyecto más amplio, junto a otros actores privados y con el apoyo de la provincia. Ya estamos en conversaciones con todos ellos y esperamos poder concretarlo.