Con una importante convocatoria de referentes del sector público/gubernamental, organizaciones, empresas, cámaras e invitados especiales, Identidad Argentina, en el marco de su visión federal de la Innovación y el Conocimiento, lanzó de manera virtual la Dirección Regional Cuyo liderada por Alejandra López.

Entre otros, estuvieron presentes Javier Gantuz, Presidente de la Cámara de Franquicias de Mendoza; Fernanda Los Reina, Presidente de la Cámara de Mujeres Empresarias de Mendoza; Elizabeth Cordeschi, Concejal de San Martín; Lorena Meschini, Directora Economía Social y Asociatividad del Gobierno de Mendoza; además de Expertos y Aliados de Identidad Argentina, líderes de Desarrollo Territorial de todo el país y directivos de empresas, organizaciones civiles, y referentes de bodegas, del sector gastronómico y turístico de la región.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Lic. Aldana Rodríguez Vlk, Directora de Desarrollo Global de Identidad Argentina quien desde Comodoro Rivadavia, en Chubut, agradeció el acompañamiento del sector productivo, gastronómico, turístico de Mendoza y San Juan, a las autoridades municipales y provinciales, a los referentes del ecosistema innovador, organizaciones, empresas, cámaras, y público en general. “¡Estamos felices de llegar a Cuyo! Sabemos que son nuevas puertas que se abren, en red colaborativa, para trabajar juntos por el desarrollo de la región”, dijo.

“Como empresa federal, basada en la innovación y el conocimiento, es un día muy especial porque justamente reafirma nuestros valores y el compromiso con llegar a cada lugar de la Argentina, y en esta oportunidad es en Cuyo”, agregó.

También estuvo presente el CEO y fundador de Identidad Argentina, el Mgter. Guillermo Suárez, quien indicó “bienvenidos de todas las latitudes de la Argentina y en especial de la región Cuyo. Junto a un equipo muy grande de colaboradores nos hemos comprometido a trabajar sobre tres ejes: educación, economía y cultura. Entendiendo que son tres ejes que acompañan el desarrollo local, y el desarrollo local acompaña al desarrollo país. Posiblemente seamos una gotita en algún lugar donde aportemos a ese desarrollo, pero seguramente esa gotita en ese lugar significará una laguna y hacia eso vamos. Con esas gotitas queremos llegar a Cuyo a través de Alejandra López”.

“Hoy nos sumamos a la trayectoria y al reconocimiento de Alejandra López a quien tenemos la fortuna de conocer y trabajar con ella hace un tiempo admirando sus valores humanos y profesionales, y también su trayectoria. Identidad Argentina es una institución que se funda sobre la innovación y el conocimiento. Siempre decimos de la innovación no tan solo relacionada con la tecnología sino que creemos que la innovación nos permite situarnos como institución, como profesionales, como personas a pensar desde un lugar distinto para llevar a acabo acciones distintas y alcanzar resultados diferentes. Si no pensamos diferentes esos resultados no serán distintos. Desde ese lugar podemos acompañar el cambio, el cambio de la evolución que hoy más que nunca nos atraviesa la pandemia. Desde la educación, la economía y la cultura queremos aportar innovación y conocimiento”, agregó Suárez.

“Es sumamente importante para mi formar parte de Identidad Argentina, con quien compartimos los valores y poder innovar, crear, compartir siempre en base a los mismos valores”, comenzó su exposición Alejandra López, creadora de la Metología Mindset, Experta en formación de Coaching con PNL. Es Embajadora Internacional de la Metodología de Catar Coaching. Instructora de Mindfulness en educación y familia y terapeuta holística.

Los presentes pudieron participar de las charlas de interés relacionadas a dar herramientas a las organizaciones de la región desde el “Bienestar organizacional para el Crecimiento Sostenible”, charla a cargo de Alejandra López, directora Regional Cuyo y “Transformación organizacional e innovación abierta” a cargo de la Lic. Natalia Gurny, directora de Innovación Abierta y Competitividad de Identidad Argentina.

Al finalizar su charla, López recibió un certificado dándole la bienvenida a esta nueva dirección que ya viene trabajando intensamente desde hace algunas semanas.

“Esta dirección significa poder expandir en equipo una mirada colaborativa que permite crecer interna y externamente a las personas, los equipos y las organizaciones. Me siento orgullosa de ser parte de Identidad Argentina y ser representante de la región de Cuyo”, aseguró la flamante directora de la Región Cuyo, Alejandra López.

Las tareas y funciones a realizar por la nueva directora son diversas, y están relacionadas a acercar la propuesta integral de Educación, Cultura y Economía de Identidad Argentina, a todos los individuos y organizaciones públicas, privadas y mixtas de la región. En este sentido, también generar alianzas, realizar eventos y promover actividades de difusión y promoción de la industria de la Innovación y Conocimiento.

“Las expectativas en un contexto tan particular como el que estamos transitando, son, desde mi punto de vista, poder aplicar metodologías ágiles según requiera el momento, tener flexibilidad y escucha para dimensionar lo que el otro está necesitando es esencial para poder adaptarnos a lo incierto”, agrega López.

Identidad Argentina tiene particular interés en la región de Cuyo por distintas cuestiones: gastroenoturísticas, pymes en crecimiento, un gran potencial de empresas y emprendedores con ideas y proyectos maravillosos. También es un punto estratégico para la vinculación con Chile y posibles vinculaciones a futuro aseguran desde la entidad.