Existe un ranking definitivo de las bodegas que vale la pena visitar en el mundo. Son 100. Y hoy se develó que Argentina está en el lugar más alto del podio de esta selecta lista, ocupado por Zuccardi Valle de Uco por tercer año consecutivo, y clavó la bandera celeste y blanca en otras 7 posiciones.

Todos los años un puñado de profesionales del mundo del vino vota el listado en cada país. El requisito para elegir es no estar vinculado a ninguna bodega, y además haberlas visitado en el transcurso de los últimos años.

Esos resultados se unen con los de los expertos del resto del mundo y World´s Best Vineyards los compila en el ranking de las 100 mejores bodegas.

Las mejores bodegas mendocinas

En ese centenar de bodegas elegidas hay 5 mendocinas que ocupan las siguientes posiciones:

Zuccardi: Se encuentra en Paraje Altamira, San Carlos, Mendoza. Desde 2008 la bodega cuenta con un área de Investigación y Desarrollo, dedicada al estudio del terroir y las diversas variables que inciden en la calidad del vino. El objetivo es “no buscar vinos perfectos, sino aquellos que expresen el lugar, la región”. Familia Zuccardi Valle de Uco vuelve a acomodarse entre los mejores destinos del mundo para The World’s Best Vineyard.Catena Zapata: Situada en Luján de Cuyo, Mendoza. Fundada en 1902, es conocida por su papel pionero en la resurrección del Malbec y en el descubrimiento de terruños de alturas extremas en las estribaciones andinas de la provincia.

Se encuentra en Paraje Altamira, San Carlos, Mendoza. Desde 2008 la bodega cuenta con un área de Investigación y Desarrollo, dedicada al estudio del terroir y las diversas variables que inciden en la calidad del vino. El objetivo es “no buscar vinos perfectos, sino aquellos que expresen el lugar, la región”. Familia Zuccardi Valle de Uco vuelve a acomodarse entre los mejores destinos del mundo para The World’s Best Vineyard.Catena Zapata: Situada en Luján de Cuyo, Mendoza. Fundada en 1902, es conocida por su papel pionero en la resurrección del Malbec y en el descubrimiento de terruños de alturas extremas en las estribaciones andinas de la provincia. Bodega Trapiche: Ubicada en Maipú, Mendoza. La bodega fue pionera en la introducción de cepas francesas, la importación de barricas de roble francés y la introducción de vinos provenientes de un micro-terroir.

Ubicada en Maipú, Mendoza. La bodega fue pionera en la introducción de cepas francesas, la importación de barricas de roble francés y la introducción de vinos provenientes de un micro-terroir. Bodega Casa Vigil – El Enemigo: En el paraje de Chachingo, ícono de Maipú, se encuentra Casa Vigil, inspirada en el mágico mundo de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Una bodega que invita a experimentar el encanto del vino, la gastronomía y la literatura fusionados en una propuesta enoturística única.

En el paraje de Chachingo, ícono de Maipú, se encuentra Casa Vigil, inspirada en el mágico mundo de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Una bodega que invita a experimentar el encanto del vino, la gastronomía y la literatura fusionados en una propuesta enoturística única. Super Uco: Los cuatro hermanos Michelini, Gerardo, Matías, Gabriel y Juan Pablo, junto a Daniel Sammartino, gestaron en el Valle de Uco el arte de hacer vinos del terruño del que son parte. “Hacemos vinos puros; vinos que con un mensaje transparente expresan toda la complejidad de su lugar de origen”, explican.

Los cuatro hermanos Michelini, Gerardo, Matías, Gabriel y Juan Pablo, junto a Daniel Sammartino, gestaron en el Valle de Uco el arte de hacer vinos del terruño del que son parte. “Hacemos vinos puros; vinos que con un mensaje transparente expresan toda la complejidad de su lugar de origen”, explican. Bodega Salentein: Esta bodega situada en el Valle de Uco fue diseñada teniendo en cuenta dos aspectos: la forma y la función. La forma en cruz facilita un manejo cuidadoso de las uvas y del vino, al tiempo que permite reducir el camino que tanto las frutas como su producto recorren a lo largo de las distintas etapas de elaboración.

Resort premiado

Pero estas 8 bodegas no fueron los únicos establecimientos argentinos vinculados con el vino con motivos para celebrar en los últimos días: The Vines Resort & Spa fue reconocido por Travel + Leisure en los World´s Best Awards 2021 como TOP 9 de América del Sur.

Fue el único hotel o resort del país que resultó premiado por este medio de comunicación especializado en el turismo de lujo, y con base en Nueva York.

Para los voceros del resort, este reconocimiento refleja “el profundo compromiso con nuestros altos niveles de hospitalidad de lujo y la búsqueda constante de experiencias genuinas y únicas para nuestros huéspedes mientras compartimos nuestra pasión por el vino, la naturaleza y la aventura”.

“En The Vines Resort & Spa nuestro principal propósito es sumergir a los huéspedes en la cultura del vino argentino y su riqueza. Queremos que se asombren de la belleza de nuestra naturaleza en las 600 hectáreas de viñedos privados cultivados con la pasión y experiencia del equipo de The Vines of Mendoza”, concluyeron.