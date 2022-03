Mariana es Sommelier Internacional con especialización en Management Vitivinícola. Desde hace dos años se desempeña en Fecovita en la Gerencia de Comercio Exterior.

A partir de ahora será la responsable de los mercados de Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Panamá, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua y Santa Lucía.

En sus redes sociales, Mariana agradeció a la empresa por este avance y celebró la nueva función que ocupará. “Cada día que pasa confirmo mi vocación por el vino y las ventas, realmente me siento afortunada de trabajar en la industria que más quiero y respeto. Agradezco a Fecovita por la oportunidad y a todas las personas que me acompañaron en este proceso. Hoy me toca celebrar. Salud!”

Palmarocchi tuvo un destacado paso por bodega Renacer, donde se desempeñó como Gerente de Marketing, y luego recaló en Fecovita