El jueves abre las puertas un nuevo restaurante en la bodega que los hermanos Durigutti: Durigutti Family Winemakers, levantaron en su Finca Victoria, al fondo del Callejón De la Reta, en Las Compuertas (Luján de Cuyo), de la mano de la reconocida chef Patricia Courtois.

“La Curtuá” (como la llaman), de 58 años -cocina desde los 22-, es cultora de la Cocina Peregrina y lo que hoy denominan “comfort food”. Es autora del libro “Viaje al Sabor”, fue ganadora de la primera edición del “Prix de Baron B”, estuvo como responsable durante 8 años del catering en el Palacio San Martín de nuestra Cancillería, durante casi una década estuvo al frente de Le Bistrot en la Alianza Francesa de Buenos Aires, y luego decidió moverse al interior del país, instalándose en la Hostería Rincón del Socorro, en los Esteros del Iberá (Corrientes), y asesorando a la Bodega Colomé (Salta), y ahora recaló en la “casa patronal” de Finca Victoria.

“5 Suelos-Cocina de finca-Las Compuertas”, con capacidad para 60 cubiertos, abrirá este jueves 24 de marzo, aunque a manera de pre-opening durante la semana tendrá dos encuentros privados-empresariales, aunque su inauguración oficial será el 6 de abril. Han convocado para integrar el staff al sommelier Martín Krawczyk Pardo.

La chef Patricia Courtois dialogó con EcoVinos/Ecocuyo:

-Estoy tratando de interpretar el gusto de los dueños. Yo lo que soy es una ‘curadora’ de esta gastronomía. Tenemos el corazón abierto para todos. La idea que yo traigo es que vengo de un recorrido largo, dentro de las provincias y afuera también. Soy de Buenos Aires, trabajé con cocina francesa, tengo influencia francesa, tengo escrito un libro, tengo 58 años, he ganado el premio de Barón B, tengo bastante recorrido porque empecé a cocinar desde los 22 años cuando empecé a trabajar.

-¿Cómo decidiste recalar en Mendoza?

-Particularmente este proyecto a mi me enamora, por lo que ellos (los Durigutti) me transmiten, porque quieren que la cocina demuestre el espíritu de los vinos, que es un espíritu lúdico, un espíritu de sorpresa, un espíritu de revalorización de lo que es el territorio, porque ellos están poniendo en valor Las Compuertas desde lo más genuino, desde la tierra, desde el terroir cómo se dice normalmente.

-¿Y qué es lo que tenés que aportar?

-¿Qué traigo yo en la cocina? ¡Esa interpretación! Entonces vamos a tener conejo, que es el conejo de Rivadavia, donde ellos nacieron. Algo de la impronta de casa, de familia, por el lugar donde uno se quiere quedar a hacer la sobremesa, tomando los vinos, y disfrutando de una comida simple, buena, lo que nos evoca, esa cosa de familia.

-¿Por qué decís que sos una curadora (como en el concepto que se utiliza en una exposición de arte)?

-Yo digo que soy una curadora porque el concepto de curar un territorio tiene que ver justamente con lo que me voy encontrando. Y eso significa no solamente lo que puedo encontrar en productos, sino también en recurso humano. Para mí es súper importante primero generar trabajo con mujeres. Me gusta mucho el trabajo de las mujeres, porque vienen revalorizando esas recetas -aunque no sean muchas- de las familias, y de las cocinas de sus familias, de sus abuelas, de sus madres, de sus tías. Mendoza tiene esa parte de conservas, de preservar los productos del verano. Y por ahí voy. No es nada extraordinario Pero creo que es diferente.

¿Ponés mucha pasión en la gastronomía?

-Cocinar es mi pasión. Amo cocinar y disfruto cada momento desde la búsqueda inicial del mejor producto hasta la mágica transformación del plato terminado.

La “Curtuá” no fue a ninguna escuela de gastronomía, aprendió de su familia y en el trabajo entre fuegos, hornos, ollas y sartenes, como una verdadera autodidacta. A su estilo, los marketineros culinarios lo denominan “comfort food”, que ella dice que “es lo que vengo haciendo hace 30 años”, y su traducción literal es “comida confortable”, y hace referencia a esos platos caseros elaborados con productos de alta calidad que revistan en nuestros orígenes.

Se trata de un concepto culinario que apuesta a platos simples, caseros y elaborados por recetas tradicionales, las de la abuela, las de la cocina de mamá, de toda la vida, volviendo a lo básico, a los orígenes, pero con un toque gourmet y “una vuelta de rosca” para recuperar la cultura gastronómica y el recetario que se va transmitiendo dentro de cada familia, de generación en generación.