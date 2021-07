La Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA) aguarda para estas horas la respuesta de bares, restaurantes y cervecerías para dar inicio a una campaña que tiene por objetivo estimular la vacunación contra el Covid-19 ofreciendo descuentos y promociones a quienes presenten su libreta.

En el caso de AEHGA, y de acuerdo con la respuesta del sector agrupado, la iniciativa se implementaría durante la primera quincena de agosto y buscan que sus 160 asociados, entre bares y restaurantes (otros 220 son hoteles) salgan a tentar a los mendocinos con premios de este tipo. Eso sí, se debe presentar libreta en mano con la primera dosis, como mínimo, aplicada.

La iniciativa la motorizó el tradicional restaurante y cervecería Chachingo, que en tres de sus cinco sucursales (dos en la Quinta Sección y la restante en Godoy Cruz) lanzó la promo.

El sector gastronómico aún no se expidió al respecto. “Estamos analizando una serie de medidas de este tipo, pero no nos resulta fácil instrumentarla. Necesitamos la adhesión y el apoyo de los empresarios, a quienes ya hemos consultado”, dijeron desde la gerencia de AEHGA.

Para Beatriz Barbera, presidenta de AEHGA, todo lo que contribuya a generar consciencia e incentivar la vacunación ayudará a salir adelante. “Hay una franja de alrededor de 30 y 40 años que no se ha vacunado en su totalidad y sería bueno que se sumaran”, alertó.

Vigil coincidió con Barbera en cuanto a que toda medida de este tipo impedirá complicaciones futuras con el coronavirus y apuntó a quienes no se han vacunado sin razón alguna, pudiendo hacerlo.

“Verdaderamente no pensamos que la propuesta iba a tener tanto impacto. En definitiva es un golpe de efecto que ayudará a generar conciencia”, afirmó.

Mendoza es una provincia netamente turística que necesita que se abran las puertas a los visitantes argentinos y extranjeros, hecho que va de la mano con la vacunación.

Por su parte, la titular del área de Epidemiología de la Provincia, Iris Aguilar, aclaró que si bien la vacuna es voluntaria, la propuesta “es pintoresca y estimulante.”

La iniciativa se implementaría durante la primera quincena de agosto y buscan que sus 160 asociados, entre bares y restaurantes (otros 220 son hoteles) salgan a tentar a la población con premios de este tipo.

La titular del área de Epidemiología de la Provincia, Iris Aguilar, aclaró a Los Andes que, si bien la vacuna es voluntaria, la propuesta es pintoresca y estimulante.

“Hasta ahora la propuesta se presenta en una empresa que ofrece una bebida a cambio de quienes tengan una dosis aplicada. Me parece –concluyó- que es una motivación para vacunarse, pero, ojo, no se prohíbe el ingreso de los no vacunados”. En ese sentido, reiteró: “Es voluntaria”.