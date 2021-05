La bodega The Vines of Mendoza podría entrar en los “Record Guiness” ya que de la mano de su enólogo Pablo Martorell en esta cosecha han superado las 460 fermentaciones de vinos diferentes, de más de 30 varietales, para 248 propietarios. Y la bodega está en expansión, incorporando dos nuevas naves con 1.000 metros cuadrados de superficie, y una inversión de U$S 1.000.000.-

En un marco de singular belleza en Tunuyán (Valle de Uco) se encuentra el distrito de Chacayes, donde la Cordillera de los Andes aterriza en una cabecera de pista llamada The Vines of Mendoza, en Ruta Provincial 94, km 11 camino al Manzano Histórico, donde el norteamericano Michell Evans desarrolló esta especie de “country de viñedos” en un gran predio inculto, que contó en la primera etapa con el apoyo local de Pablo Gimenez Riili.

The Vines Resort & Spa se posicionó como uno de los lugares íconos del Enoturismo, en el rango del alto target, reconocido internacionalmente por brindar un servicio ejemplar en el nicho del denominado “lujo rústico”, en el que la gastronomía la brinda “Siete Fuegos” que es liderada por el afamado chef Francis Mallmann, redondeando una experiencia notable y exclusiva.

Pero lo que nos convoca hoy es el servicio que le ofrecen a los dueños de las parcelas (está colocado más del 80%) que se ofrecen por acres (al estilo norteamericano y 1 acre es menos de media hectárea). La compra mínima es 1 acre (a razón de 150 mil dólares) y hay propietarios que poseen 8 acres.

En la actualidad hay 248 propietarios provenientes de todo el mundo que producen vino en The Vines of Mendoza, con mayoría de los Estados Unidos y Brasil, y también hay propietarios de Australia, Europa y de la Argentina.

Y sus vinos se los entregan “llave en mano”. La empresa se encarga de realizar todas las labores culturales a lo largo de todo el año del viñedo de cada propietario, luego de la cosecha, y finalmente de elaborar los diferentes vinos.

El winemaker de esta proeza es el enólogo Pablo Martorell que dialogó con EcoVinos.

-Cada parcela, cada viñedo, tiene su propia vinificación. ¿Esto es algo diferente y notable?

-Este año hemos superado las 460 fermentaciones. Son todos vinos diferentes, con muchas variables en cuanto a varietales y estilos. Somos una bodega número uno, no sólo en Argentina sino en el mundo, que más vinos, con más variedades, y etiquetas diferentes produce.

– Vemos nuevas instalaciones, que todavía están en obra, pero lo que falta culminar son los detalles. ¿Y este crecimiento los llevó a aumentar la capacidad instalada?

-Todo eso nos ha llevado a hacer un crecimiento, expandiendo nuestra bodega en 1000 metros cuadrados (en dos nuevas naves). Una de ellas va a ser netamente sala de barricas, y la otra será guarda de productos terminados, para sacar todas las exportaciones en tiempo y forma, aumentando los controles de calidad, realizando todo lo referido al añejamiento en barricas, al fraccionamiento y al packaging del mismo, apuntando a lograr una mejor calidad de los distintos vinos, y teniendo el control de toda la trazabilidad en pos del producto final.

-¿Y ofrecen hasta el diseño de las etiquetas de cada uno de los diferentes vinos?

-Consideramos que el packaging es sumamente importante, pero fundamentalmente somos muy celosos del contenido, para poder lograr una calidad del vino al 100%.

-¿Todo esto implica inversiones?

-Hemos invertido fuertemente en estas ampliaciones, en el depósito, en lo que refiere a nuevo equipamiento, equipo de frío, humidificadores, nuevos equipos para generar ozono para bajar la contaminación y no tener que corregir con agentes químicos. Toda una estructura de empresa llevando cada día más fuerte al sistema orgánico. Esto requiere toda una inversión, muy amplia.

-¿Cómo cuantificamos esa inversión?

-En total estimó que dentro de la empresa se van a invertir un millón de dólares (U$S 1.000.000) aproximadamente para hacer todas las cosas posibles, con el objetivo de ir siempre a la primera calidad.

-¿Van con el objetivo a ser más sustentables?

-Vamos sumando y generando nuevas compras en equipamiento y vamos con una perspectiva y una visión de futuro. Apuntamos a una vitivinicultura orgánica y a lograr certificaciones tanto en viñedo como en bodega, y estamos apuntando también a la huella de carbono para tratar de colaborar con todas estas políticas sustentables con el medio ambiente.

-¿Y al ampliarse también tienen que apuntar a crecer en recursos humanos?

-Cuando nosotros vamos yendo a la primera calidad, tenemos que optimizar el equipamiento y también los recursos, por lo que tenemos que estar a la altura de las bodegas que tienen los mayores estándares de calidad, tanto en la Argentina como en el mundo, para hacer los vinos que estamos haciendo y seguir sacando buenos puntajes (con los críticos más reconocidos del mundo) y que los dueños estén felices al recibir sus vinos, ya sea para comercializar o para consumirlos. Con esto estamos generando más puestos de trabajo, ya que también al hacer un edificio con 1000 m2 fácilmente tuvimos que incorporar de manera efectiva a 4 personas más. Y al empezar a trabajar en la finca de forma orgánica estamos reemplazando algo de máquinas por horas hombre, y eso implica ir incrementando mayor trabajo para la gente y viene muy bien para la zona, porque la calidad de los vinos que producimos en la bodega te demanda también cosechar manualmente. Entonces seguimos apostando al crecimiento de la empresa y al crecimiento de lo que es esta zona del Valle de Uco, y poder dar más trabajo a las personas también nos da una gran satisfacción.

-¿También están trabajando en Realidad Social Empresaria (RSE)?

-En base a eso Michell Evans hace diferentes tipos de ayudas. Estamos apadrinando un merendero al que van muchos niños de muy bajos recursos. Michael Evans está muy a fondo con eso. También está originando un lugar para asistir a perros de la calle, recibirlos, castrarlos, vacunarlos, y darlos en adopción. En el ingreso al predio se están construyendo unos caniles especiales para las mascotas que estamos rescatando.

El winemaker trabaja junto a la sommelier Mariana Onofri, quien en base a estrechar relaciones con los diferentes propietarios, va perfilando el vino que cada uno pretende, definir varietales que van implantando, calidad y estilos de vinos, y realizar un trabajo de educación por lo que a lo largo de las nuevas cosechas cada uno va determinando y aprendiendo a sus nuevos objetivos, y luego con los equipos de marketing y diseño, apuntando a la estética de cada botella, para finalmente con el equipo de enología terminar de definir el plan de vinificación.