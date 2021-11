Periodista

Uno de sus principales lemas y su diferencial es que llegan a los lugares más remotos de Argentina y Chile y pueden levantar una casa, un hotel o una habitación en los lugares más remotos que existen. Es que en su fábrica de 12.000 metros cuadrados ubicada en Rodeo de la Cruz de Guaymallén arman completamente los módulos para, después, llevarlos en camiones hasta su lugar de emplazamiento.

No es solo eso. Porque, además, se trata de darle a la construcción modular, las características y beneficios de la construcción tradicional con foco en los detalles, la personalización y la distinción de los espacios en función de necesidades y requerimientos específicos.

Bajo estas premisas y con unan inversión inicial de 60.000 dólares (el costo de la primera casa que hicieron) nació Ecolodge en 2017. “Éramos amigos y nos asociamos para hacer viviendas en campos donde no había nada ni nadie con el fin de hacer más habitables esos sitios pero también con el de que esos terrenos se valorizaran”, contó Luis Rico, arquitecto mendocino y uno de los dueños de este particular emprendimiento.

El amigo y el otro dueño de la firma es el chileno Patricio Reich, quien apunta al hecho de poder realizar construcciones de calidad con materiales pre fabricados, algo que desde hace poco se utiliza en Argentina, pero que hace tiempo forma parte de la construcción en Chile.

Inspirados en el “infinito potencial de la construcción modular” ofrecen unidades de diseño totalmente equipadas con el foco puesto en la alta gama y en la celeridad de la obra que –al hacerse en un 95% en taller- no tiene los contratiempos del clima ni la dificultad o costos de la mano de obra en sitios alejados.

Aunque este año cumplen 4 años de vida, el 2021 los posicionó en un ámbito -impensado al principio- como es el hotelero debido al mínimo impacto que ocasionan refacciones o ampliaciones si el hotel está en funcionamiento. “Con una mínima intervención de dos días, podemos instalar diez módulos”, expresó Reich.

De este modo, entre otras construcciones, este año hicieron el hotel Explora en El Chaltén, de 5 estrellas, tres pisos y 3.700 metros cuadrados y el refugio y casa del centro de Esquí El Azufre que comenzará a funcionar el año próximo en Malargüe y en donde ellos son socios para construir las viviendas a medida que se vayan vendiendo los lotes. “En este y en el resto de los proyectos que hacemos no somos desarrolladores sino que trabajamos en función de alguien que nos contrata”, aclaró Reich.

Además de viviendas en Pehuencó (Buenos Aires), Tupungato y Tunuyán, también hicieron la ampliación de 8 habitaciones sobre los viñedos mendocinos de Entre Cielos, pronto exportarán nada menos que una aduana completa a Chile y tienen varios proyectos de hotelería en danza entre los que se destaca uno de 3.000 metros en Santa Cruz.

“El refugio del Azufre lo hicimos acá en tres meses y medio y en una semana lo montamos allá”, relató Rico al tiempo que explicó que la propuesta es tan ecológica que casi no tienen huella de carbono ya que no se utiliza cemento, por un lado, y prácticamente no se generan residuos en el lugar de construcción. Los pocos que hay, vuelven en los camiones que llevaron los módulos.

Para levantar el hotel en El Chaltén, la empresa utilizó 117 módulos que trasladó en 90 camiones. “Tardamos cerca de 60 días por los fuertes vientos y las complicaciones climáticas. Así y todo, demoramos solo un año en construirlo y ha sido una de las grandes aperturas hoteleras que podrán darse este año”, subrayó Reich quien destacó que cuentan con mano de obra calificada y son estrictos con los plazos de entrega así como con la garantía de su producto que realiza específicos trabajos de ingeniería para las fundaciones, basadas en las características del suelo y el clima de la zona.