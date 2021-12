Wines of Argentina (WofA), institución a cargo de la promoción del Vino Argentino a nivel global, sigue consolidando su liderazgo como entidad referente del sector vitivinícola mediante el reconocimiento a su Gerenta General, Lic. Magdalena Pesce, nominada como una de las 50 mujeres más influyentes en Women in Wine & Spirits Award 2021, y una de las ganadoras en la categoría “Branding y mercadotecnia” por las prácticas en Responsabilidad Social Corporativa de la entidad.

Se trata de un reconocimiento global a las profesionales que han contribuido al presente de la industria del vino y las espirituosas desde una visión innovadora y proyectándose hacia el futuro.

En esta oportunidad, se presentaron más de 130 nominadas de 28 países de China, Asia-Pacífico, África, América y Europa para 17 categorías de 7 áreas clave del sector: producción, canales, servicio, educación, medios y publicidad, branding y mercadotecnia.

Recientemente, Wines of Argentina adhirió a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), siendo Magdalena Pesce la responsable de suscribir en nombre de la organización, asumiendo el compromiso de desarrollar acciones sólidas para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la industria vitivinícola.

Esto marca un hito en la evolución institucional de la entidad, que se convierte en el primer “Wines of” del mundo en adherir a estos Principios, siendo agente del cambio hacia una cultura comprometida, sustentable e inclusiva en el mundo del vino.

“Este reconocimiento no hace más que reafirmar que el camino que estamos tomando con Women of Argentina es acertado y está resonando en el resto del mundo. Puntualmente en China, sexto destino de exportación para el Vino Argentino, nuestra comunicación se dirige con especial énfasis a las mujeres, sobre todo jóvenes, quienes hoy lideran el consumo de vino premium. Frente a esto, el 2022 nos espera con una estrategia renovada: invertiremos fuertemente en recursos orientados a este mercado y comenzaremos a trabajar con la agencia PLTFRM como socio estratégico para seguir profundizando la presencia de la marca argentina de vinos en el mundo digital chino”, expresó Magdalena Pesce, Gerenta General de Wines of Argentina.

Asimismo, junto a todo el equipo de trabajo, Pesce fue impulsora del proceso de transformación digital iniciado en WofA en 2019 y acelerado en 2020 por un contexto que exigía la reconfiguración a los nuevos escenarios. “Hoy, casi dos años después, estamos muy orgullosos del camino recorrido, con la incorporación de una cultura data-driven en nuestras acciones cada vez más phygital”, concluyó.