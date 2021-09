Ualá, el décimo unicornio argentino, anunció un acuerdo por el cual Emanuel ‘Manu’ Ginóbili se incorpora como inversor de la empresa “motivado por la misión de llevar los servicios financieros de América Latina al siglo XXI”, informó la compañía.

Según informó Ualá, Ginóbili “posee un interés particular por sumarse a emprendimientos innovadores de alto impacto” y “el crecimiento exponencial de Ualá sumado a su propósito de ampliar el acceso a los servicios financieros han llamado su atención”.

Los detalles de su inversión en la firma del deportista de la generación dorada que hace tres años se retiró, a los 41 años, de la práctica activa del deporte, no fueron revelados por el momento.

“Sigo de cerca el crecimiento de Ualá y me entusiasma sumarme como inversor a una empresa que apuesta por la inclusión financiera en Argentina y ahora también en México. Comparto la misión y el compromiso, convencido de que podré aportar valor para seguir trabajando por la inclusión y la educación financiera”, señaló el deportista que surgió en el club Andino de Bahía Blanca y que continuó con marcado éxito en la NBA.

“Es un gran honor para todo nuestro equipo contar con el apoyo de Manu. Para nosotros es más que un inversor; siempre ha sido un referente: por su compromiso con la excelencia, el trabajo en equipo y su increíble carrera profesional. En lo personal es un gran orgullo aprender de él”, dijo Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá.

Ualá ofrece una tarjeta internacional gratuita Mastercard, realizar pagos online, acceder a préstamos personales, cuotificar consumos e invertir en fondos comunes de inversión. El ecosistema se completa con Ualá Bis, una plataforma que permite cobrar productos y/o servicios a través de un link de pago y mPOS.

La fintech alcanzó una valuación de u$s 2450 millones luego de una ronda de inversión Serie D por u$s 350 millones en agosto de 2021.

No es el primer punto de contacto de Ualá con una estrategia vinculada al deporte. En abril pasado, Barbieri selló un acuerdo con el ex tenista Guillermo Coria por el cual se convirtió en main sponsor de New Pampas, un equipo de e-sports. Desde entonces, se denomina Ualá New Pampas.