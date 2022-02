El enólogo Marcelo Pelleriti se lanzó ahora a producir su propia cerveza artesanal, pero apuntando a un segmento premium, y poniendo de relieve su impronta rockera desde el nombre: The Buster, que era el apodo con el que llamaban al gran guitarrista Jimi Hendrix en su familia.

En su cuenta oficial de Instagram Cerveza The Buster, se definen: “Homenaje lupulado de Marce Pelleritti a Jimmy Hendrix a quien llamaban The Buster. Rock, guitarras y cervezas, la unión perfecta”. Y hablan además de “musical beer”.

La cerveza

Hablamos con Marcelo Pelleriti, el enólogo de Bodega Monteviejo, del Clos de los Siete, sobre su nuevo proyecto cervecero. The Buster fue lanzado anoche en Mar del Plata, en La Cava Federal, y está noche harán lo propio el Piso 15 Sky Bar, el exclusivo ‘rooftop’ único en Buenos Aires, ubicado en el piso 15 de Av. Corrientes 222, esquina Leandro Alem.

-¿Estás lanzando un nuevo proyecto cervecero?

-Estamos lanzando la cerveza The Buster. Hicimos los ensayos con un par de amigos cerveceros y estamos haciendo unas líneas de cervezas de guarda y otras más ligeras. Lo lanzamos en Mar del Plata.

-¿Al hablar de “cervezas de guarda” ya estás apuntando a un segmento más premium?

-Las cervezas de “guarda” existen ya en el mundo, tienen un poco de mosto de uva y un paso por barrica, y teóricamente tienen un potencial de guarda que todavía está en una evaluación.

-¿Y desde cuándo estás con el tema de la cerveza?

-Vengo trabajando en este proyecto desde hace 4 años, y recién ahora empezamos a vender. Estamos viendo otros lugares donde elaborar, porque la logística es cara y compleja. No hay botellas, no hay logística. no hay cartón, no hay nada. Estamos viendo de llevar la fórmula a lugares como Buenos Aires, en donde se va a consumir. En la cerveza, a diferencia del vino, se envía una fórmula y se pueden elaborar. En América (provincia de Buenos Aires cerca del límite con La Pampa, a 500 km de Capital Federal) tenemos una fábrica, y después estamos buscando una base productiva en Mendoza.

En este proyecto estoy junto a Cristian Lema y María Cecilia Pereira, que son los propietarios de la fábrica de cerveza en América.

-¿Cuál es el volumen?

-Inicialmente la idea es empezar con 30 mil botellas y después ver cómo funciona el mercado. Las fraccionamos ahora en botellas de 650 cc. Inicialmente pensamos en hacerlo también en botellas de 1 litro, pero es complicado por el tema de la escasez del vidrio.

-¿Por qué se llama The Buster?

-Le pusimos de The Buster porque así lo llamaban sus familiares a Jimmy Hendrix.