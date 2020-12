Mateo Salvatto tiene 21 años, su objetivo de vida desde muy chico era “Cambiar el mundo al alcance de todos”, sobre eso se basó la charla que el joven emprendedor realizó en el Templo del Vino Bonarda en el Parque Agnesi en San Martín.

Con su corta edad el joven cuenta con un amplio desarrollo profesional vinculado con la tecnología. Fue Campeón Nacional e Internacional de Robótica, Fundador de su propia empresa Asteroid a través de la cual desarrolló la app “Háblalo” una aplicación que asiste a las personas con discapacidad de comunicación.

Durante la presentación a la cual asistieron, respetando la distancia social obligatoria, muchos jóvenes de entre 14 y 30 años, comenzó y terminó su charla diciendo “Mendoza es un faro esperanzador de Argentina. Somos los jóvenes los que vamos a heredar un país que tiene todas las de ganar, pero me parece que pierde todo el tiempo. El país tiene todas las cartas, el envido, el truco, pero hay que jugarlas”.

También estuvieron presentes el Vicegobernador Mario Abed; el ex gobernador y actual Diputado Nacional, Alfredo Cornejo; los intendentes de San Martín, Raúl Rufeil; Junín, Héctor Ruíz y Rivadavia, Miguel Ronco. También asistió el secretario Legislativo, David Saez entre otras autoridades provinciales y municipales. Abed expresó su admiración por Mateo “tuve la oportunidad de conocer a esta persona exquisita que da lecciones de vida. Le escuché decir que “Ezeiza no era el camino” y que todos podemos tomar la responsabilidad para que Ezeiza no sea el camino”.

Por su parte Rufeil, como anfitrión del lugar del evento dijo: “Esta es una oportunidad para el desarrollo de los jóvenes, este es el puntapié en una inversión a futuro”. La actividad se prolongó más allá de las 22 horas y fue transmitida vía streaming por el canal de YouTube de la Legislatura de Mendoza.

“Háblalo”, la aplicación que facilita la comunicación a personas con discapacidad

El joven expositor cautivó al público inmediatamente. Su postura, elocuencia y agilidad al hablar, lograron la empatía necesaria para los presentes y quienes lo siguieron a través de las redes. Mateo contó cómo surgió esta idea de aplicación, dijo que su mamá había trabajado durante más de 35 años en un establecimiento para personas sordas, por lo cual toda su vida ha visibilizado esa problemática. “Pero es una discapacidad que no se ve, sin embargo existen en el mundo más de 300 millones de sordos”.

“Mi idea de cambiar al mundo seguía presente, por eso pasé un mes encerrado a ver si se me ocurría una idea. Así surgió “Háblalo”, usé mi notebook para empezar a crearla, busqué en Google cómo se hacía una app, creé un sitio web muy precario, casero y rústico; y logré desarrollar esta aplicación. Hoy tengo casi 190 mil descargas, más de 115 mil personas la usan en 53 países y creé mi empresa Asteroid Technologies porque quiero empezar a facturar más en ayuda social, sabiendo que hay 650 millones de personas (esto es un 8% del total del planeta) que tienen estas discapacidades”.

“Tengo el sueño de que la inclusión deje de ser un gasto, agregó, debería ser una inversión. Cualquiera puede cambiar al mundo, cualquiera puede cambiar la Argentina; la única forma para cambiar el mundo es la tecnología y esto es el conocimiento aplicado”.

La Cámara de Senadores de la provincia declaró de Interés la aplicación creada por este joven. Además el evento fue organizado por la Legislatura de Mendoza junto a los tres municipios del Este mendocino mencionados, además Nancy Cortez, intérprete de Lengua de Señas Argentina (LSA) de la Casa de las Leyes. Fuente: Prensa Cámara de Senadores.