Quienes trabajan en el sector de la construcción reconocen que se ha convertido en un clásico el ajuste en los precios así como la escasez de productos en algunos comercios de materiales de construcción. La situación se ha incrementado en los últimos meses debido a los efectos de la pandemia, el descalabro del dólar y la incertidumbre general sobre lo que pasará con la inflación en líneas generales.

En algunos casos, hay problemas de abastecimiento en los materiales, sobre todo para cubrir la demanda minorista. Las razones son varias: aumentó la demanda, ya que estos bienes, medidos en dólares, están en valores históricamente bajos; hay faltantes por las limitaciones a la producción que impone la pandemia, y hay mucha incertidumbre entre los distribuidores sobre el costo de reposición, por la especulación que genera la expectativa de una posible devaluación.

Desde las empresas que integran a la Red Edificar Mendoza, admitieron la situación y explicaron que ellas no son responsables de los incrementos debido a que las fábricas actualizan los valores de manera mensual y –en algunos casos- hasta dos veces en un mismo mes.

En este contexto, Diego Pérez Colman, gerente general de Hipercerámico y presidente de la mencionada Red, explicó que al ser referentes de precios y servicios en la provincia, en varias oportunidades absorben las subas que propone el fabricante como un modo de sostener las ventas.

“En Hipercerámico mantenemos “precios cuidamos”, un programa que pusimos en marcha en febrero con más de 150 productos que se proponen al consumidor de forma diferente y sobre los que las fábricas no realizan aumentos en su totalidad debido a que existen mecanismos en donde se ajustan modelos y medidas en forma diferente. Con respecto a nuestro sector de productos importados, éstos se mueven de acuerdo con la oscilación del dólar oficial y la comparación con los modelos nacionales. Nosotros hacemos lo posible por cuidar al consumidor, somos agradecidos porque nos elijan”, relató Pérez Colman.

Por otra parte, la pandemia y la alta demanda del consumidor impulsada por el abaratamiento de los costos en dólares junto a la necesidad de resguardar ingresos, ha impactado en la oferta de materiales y en la consecuente escasez en la mayoría de los rubros.

“Nosotros nos manejamos con un dólar de 80 pesos, pero el problema es que no nos venden la cantidad que necesitamos. Observamos que hay una especulación en este sentido dada la suba de los pedidos”, explicó Edgardo Sierra de pinturerías Tekno.

Desde Gencoelec expresaron que se manejan con un dólar a un valor similar.

En la misma línea, Raúl Iannuzzi –uno de los titulares de Mendoglass– comentó que, en lo que al aluminio respecta, el suministro de fábrica es menor a la demanda inmediata y atribuye la situación al movimiento de las obras en construcción así como a la especulación por parte de algunos fabricantes.

El fantasma de una devaluación “oficial” más allá de la existente a través del dólar paralelo incide en el freno que algunas fábricas ponen en la entrega de sus materiales.

Por su parte, Renzo Giuffré, de Giuffré Maderas, apuntó que sus proveedores vienen actualizando el precio mensualmente y que en octubre dicha suba fue de 15% aproximadamente. Su negocio maneja pocos productos con precios dolarizados por completo y comentó que su principal problema es que “no está habiendo materiales”.

Desde su punto de vista, la especulación y la consiguiente “guarda” del producto de algunos, así como la demanda creciente son dos causas que se potencias con una tercera: la necesidad de las empresas de cubrirse las espaldas comprando material a sabiendas de que los pesos que tienen hoy mañana valdrán mucho menos.

En este contexto y debido a que las entregas se demoran, hay quienes aumentan los precios en forma individual. Así, una suba en la rentabilidad de las empresas es algo que también influye a la hora de observar el crecimiento de precios, pero la misma se debe, según los empresarios, a la caída en los volúmenes de stock que vienen teniendo desde hace tiempo.

En el caso del acero, las fábricas pararon los hornos en marzo y –cuando en septiembre los encendieron- tuvieron que dar marcha atrás por una enorme cantidad de empleados contagiados, relató José Luis Saldaña de Saldaña Hierros. Agregó que en la actualidad se producen unas 70.000 toneladas de hierro mensuales, contra 120.000 que se producían a principios de año.

“Si antes me entregaban 800 toneladas, hoy recibo 200 y la verdad es que no sé cuándo voy a reponer la mercadería ya que la fábrica nos ha dicho que ese lapso no será menor a 6 meses”, contó Saldaña quien agregó que compran a dólar oficial pero que, dada la escasa oferta, debe aumentar la rentabilidad ya que, de lo contrario, no tendría qué vender.

En cuanto al hormigón elaborado, desde Hormiserv, Carlos Nallib explicó que las cementeras aplican entre uno y dos aumentos mensuales y que es muy difícil trasladar ambos incrementos a sus clientes debido a la situación generalizada. Si bien existe un “precio de lista”, las operaciones se cierran con subas inferiores a las estipuladas.

Desde Reno Amoblamientos, Carlos Miño dijo que en abril aumentaron 8% sus productos mientras que en septiembre lo hicieron 10%.

No obstante, alegó que han absorbido un 15% de subas debido a que –dada la situación actual- es una manera de seguir vendiendo. “Hemos bajado nuestra rentabilidad para no quedar afuera de la competencia y apostar así al volumen de ventas”, resumió Miño quien agregó que otra propuesta fuerte de la firma es la financiación propia sin costo financiero.