Tal como sucedió durante el primer año de pandemia, a pesar de los tiempos difíciles y desafiantes que el mundo está atravesando, la industria de Capital Semilla y Emprendedor continúa activa y dinámica. La prueba más tangible de esto es que tanto en cantidad de transacciones como en monto, el primer semestre de 2021 fue récord en inversiones en el país.

Estos datos surgen del “Estudio de la Industria de Capital Privado, Emprendedor y Semilla en la Argentina”, realizado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap) y el programa de Microsoft “Microsoft for Start-ups”. Según el informe, se trata del mejor primer semestre relevado hasta el momento en los últimos cinco años.

El mismo se centra en un estudio sobre la cantidad y el monto de las inversiones realizadas en startups a través de rondas de Capital Semilla y Capital Emprendedor en los primeros seis meses del año en Argentina.

“El buen desempeño que se vio en 2020 y en este semestre, períodos de incertidumbre global, reafirma que la industria de Capital Emprendedor en Argentina presenta un importante grado de madurez gracias al esfuerzo de múltiples actores que son parte del desarrollo de este sector hace una década”, señalan desde el estudio.

En cuanto a la localización geográfica de emprendimientos que recibieron financiación de Capital Emprendedor o Semilla, el 76% se encuentran en la provincia de Buenos Aires (66,9% en CABA y 6,1% en el resto de las localidades). Le sigue un 12,1% en Cordoba y el 9,1% en Santa Fe, adelante de Mendoza que registra un 6,1%. De ellas, un 72,7% ofrece productos o servicios business-to-business (B2B) y el 27,3% los comerzializa en el canal business-to-consumer (B2C).

Así, la provincia consolida su cuarto lugar y avanza en el camino a afianzar un nuevo ecosistema emprendedor. De hecho, el Gobierno de Omar Perotti viene de lanzar un inédito fondo de inversión para apoyar a 500 starups en la próxima década con el fin de financiar el desarrollo de empresas de base tecnológica y sentar un precedente en el país. Por o que se espera que el la región avance varios casilleros en el sector de cara al futuro.

Durante el primer semestre del 2021, se registraron 45 operaciones, dos más que en el primer semestre de 2020. El monto total de las transacciones ejecutadas durante ese período es de u$s 210,7 millones, lo que implica un volumen cinco veces más grande que lo invertido en el mismo período el año anterios.

El “Capital Semilla”, fase de financiamiento inicial para poner en marcha una nueva empresa, concentró 27 transacciones por u$s 9,8 millones, mientras que el “Capital Emprendedor”, donde los inversores invierten su dinero con la esperanza no solo de recuperarlo, sino de obtener ganancias sobre el mismo, reunió 18 transacciones por u$s 201 millones.

A su vez, el informe destaca que el 13,3% de los desembolsos fueron ejecutados por fondos de Corporate Venture Capital (CVC), que aportaron u$s 2 millones.

Los segmentos donde hubo más transacciones dentro del capital semilla fueron: BioTech (30%) Enterprise Software & Services (20%) AgTech (10%) FinTech (10%). Por su parte, los segmentos donde hubo más transacciones dentro del capital emprendedor fueron: BioTech (23%) FinTech (23%) AgTech (15%)

Pese a los avances en materia de igualdad de género, la brecha entre amgos sexos continúa amplia en el ecosistema “entrepreneur”. El estudio destaca que de los emprendedores que fundaron compañías que recibieron inversiones durante el primer semestre, solo un 11% son mujeres.

Adempas, un 18% de las iniciativas fue fundada por un equipo mixto, un 3% por un equipo solo integrado por mujeres y el 79% restante por un equipo solo de hombres. A su vez, de las compañías que fueron invertidas por Gestores de Capital Semilla en este período 6% tiene una CEO mujer.

Panorama de la Industria de Capital Privado en Argentina

El informe muestra, de forma agregada, la evolución en monto y cantidad de transacciones en Capital Privado, Emprendedor y Semilla que se hicieron desde que ARCAP empezó a relevar esos datos. Según indica, las cifras evidencian la evolución anual de 2016 hasta 2020 y la comparación semestral entre los primeros semestres de 2018, 2019, 2020 y 2021.

Cabe destacar que las transacciones del período bajo análisis son de Capital Emprendedor y Semilla ya que la entidad precisó que no se identificaron durante este primer semestre transacciones de Capital Privado.

El informe señala que si bien, año tras año, la cantidad de transacciones totales aumentó sostenidamente, la cantidad de transacciones en el primer semestre se mantuvo casi constante en los últimos cuatro años. En el presente período hay un pequeño incremento respecto al año anterior.

En términos de monto, 2020 fue un año que estuvo parejo respecto a 2018, pero bastante por debajo de 2019. Esto se debe a que en 2019 hubo transacciones extraordinarias de Capital Emprendedor, 5 transacciones representaron el 93% de lo invertido en ese estadío.

Además, hubo también una significativa operación en Capital Privado: lo invertido en esa sola transacción (u$s 750 millones) fue casi el cuádruple que lo invertido en 2020 en ese mismo sector en dos transacciones (u$s 200 millones).

En relación al primer semestre, el monto invertido este año es cinco veces más grande que el del mismo período del año anterior. El hecho de que el primer semestre de 2020 haya sido tan bajo en relación a este y, más aún, en relación a los anteriores analizados en parte se explica por el comienzo de la pandemia.

Durante el segundo semestre del 2020 los inversores priorizaron el apoyo a las compañías de su portafolio por sobre nuevas inversiones. La gran diferencia que se observa con el primer semestre de 2019 está explicada por la transacción de Capital Privado mencionada que representó el 81% de lo invertido en ese lapso. Por el contrario, como ya se mencionó, en el período analizado en el reporte no hubo transacciones de Capital Privado.