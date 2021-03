Hasta hace poco más de un año Ana Laura Aguilera, gerente general de Trout & Wine, miraba de reojo la posibilidad de hacer turismo virtual hasta que comprendió que era un producto no sólo apto para esta pandemia, si no también para gente que está imposibilitada de viajar, o para quienes primero quieren chequear el lugar que luego tendrán como destino presencial. Actualmente es una realidad para turistas virtuales de todo Estados Unidos y la empresa invita a bodegas sanjuaninas, agencias de viajes o negocios que quieran vender virtualmente en Amazon a sumarse a la iniciativa ([email protected]).

“Lanzamos la propuesta a mediados de septiembre, pero nosotros veníamos preparándonos desde hace un año para esto. Fuimos elegidos por Amazon porque nos dedicábamos a tours enológicos de alta gama y premium, para lo cual contamos con guías que hablan inglés y portugués a la perfección”, cuenta Ana Laura.

Indudablemente que aunque esta idea fue anterior al Covid-19, su llegada la precipitó. “Los tiempos tecnológicos se acotaron y la virtualidad se volvió tangible. Desplazarse sin subirse a ningún medio de locomoción, apenas llenando el formulario de pago con los datos de la tarjeta de crédito para hacer clic en ingresar, se convirtió en una realidad”, explican desde la empresa.

El principal producto es un city tour virtual por las calles de Mendoza que dura aproximadamente 45 minutos y concluye en plaza independencia, por el que cualquier ciudadano norteamericano sentado desde su casa, puede hacer e interactuar con un par de clicks ya que del otro lado hay un guía que dialoga y responde todas sus inquietudes.

“Quien contrata el servicio tiene a un guía disponible todo el tiempo porque esa es la particularidad de Amazon que ofrece el servicio para una sola persona, lo denominan one to one. Nosotros estamos pensando hacerlo para el país con más gente participando”, indica Ana.

El paseo en vivo por la ciudad, no sólo se recorre plazas, edificios históricos o monumentos, sino que también se revela la identidad mendocina que implican sus acequias y arboledas, además de compartir datos de color y conocer personas que hacen a la cotidaneidad. Personajes exóticos aparecen en primer plano y, así, las tortitas de la panadería de la esquina, las flores de doña Rosa, el kioskero, el lustrabotas, cobran protagonismo.

El tour finaliza en un comercio, donde el cliente tiene la posibilidad de acceder a compras de artesanías o cueros, permitiéndose adquirir un producto bien local. El servicio se comercializa a través de la plataforma de Amazon llamada Amazon Explore

Trout & Wines invita a bodegas locales, agencias de viajes o negocios que quieran vender virtualmente en Amazon a sumarse a la iniciativa. Para contacto dirigirse a: [email protected]

Trout & Wine es una de 10 empresas latinoamericanas que Amazon seleccionó para trabajar en turismo virtual, ofreciendo esta experiencia a curiosos norteamericanos que, imposibilitados de viajar, quieren conocer el mundo; o bien, investigar sobre ciertos destinos para organizar viajes futuros.

“No fue fácil cambiar el concepto del turismo tradicional, el de persona a persona, que va de un lugar a otro, pero esta nueva modalidad y de la mano de un gigante como lo es Amazon llegó como una verdadera opción”, indica la experta en turismo de alta gama.

Otra propuesta es el tour de compras por el cual un o una guía recorre tres o cuatro lugares especializados en algunos productos como por ejemplo cuero, para mostrar las opciones. Cuando el cliente decide, sólo debe ingresar a la aplicación de Amazon para pagar y en cinco días recibirá su compra en cualquier lugar de Estados Unidos.

La empresa también ofrece un tour enológico en el que se muestran viñedos, bodegas y al finalizar el recorrido se realiza una degustación. Para está última entregan catálogos de vinos mendocinos que se pueden conseguir en el país del norte, o compran el que quieren y un experto el enseña a degustarlo.

“Esto me cambió la vida, realmente tiene un potencial único y cuando se pueda viajar por las provincias nos gustaría hacer lo mismo en San Juan, Salta, entre otras, ya que tendremos el expertise para hacerlo”, agrega Ana Laura.

Es bien sabido que las empresas de turismo y todo lo que se mueve a su alrededor figuran entre las más perjudicadas por la pandemia, por lo que esta noticia es realmente alentadora para una parte del sector.

Si bien el equipo de Trout & Wine, para hacer real su virtualidad, cuenta con estabilizador, un teléfono móvil de última generación (para transmisión en alta resolución) auriculares y micrófono de alta fidelidad, el cliente -del otro lado de la pantalla-, sólo necesitará un acceso a través de una computadora o dispositivo móvil con conexión a internet, salida de audio para hacer posible su callejeo por Mendoza.

Desde la agencia, aseguran que el turismo virtual es el futuro

El dato

Dirección: Calle Espejo 266

Teléfono: 4255613.

www.troutandwine.com

[email protected]

Adelantados al futuro

El gigante Amazon lanzó la propuesta de turismo virtual y una empresa argentina lo analizó y aceptó. El proyecto arrancó a mediados de 2019. Y después de miles de emails, llamados y reuniones por Zoom (mucho antes que Zoom se pusiera de moda con el encierro) Charlie O’Malley, responsable de Trout & Wine, hizo trato con Jeff Bezos, se armó de tecnología adecuada y salió a venderle a clientes norteamericanos curiosos que, desde sus casas, quieran pasear un rato por las calles de Mendoza. Fuente: Diario de Cuyo