El próximo viernes 2 de octubre y durante 3 días se llevará a cabo el hackatón internacional más grande del mundo: NASA Space Apps Challenge. Este evento fue creado por la NASA para que jóvenes de distintos lugares del mundo propongan soluciones a problemáticas reales y actuales de la vida en la tierra y en el espacio. La competencia es gratuita y se realizará de manera simultánea en todo el mundo. El premio es un viaje para conocer las instalaciones de la NASA.

The Mars Society Argentina tiene a cargo la organización del evento en Mendoza, San Juan y Bariloche.

En 2018, el hackaton se desarrolló en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional y en 2019, en el Parque TIC Mendoza, dependiente del IDITS.

Este año, el evento se concretará de manera virtual en 230 ciudades alrededor del mundo y estará abierto a todo público; solo se necesita una computadora y acceso a Internet.

“Si bien se trata de una hackatón, la competencia no se limita a la realización de programas o software, sino que el abanico de posibilidades es enorme: se pueden presentar proyectos de hardware, audiovisuales, artísticos, sociales, civiles, etc. Cualquier persona interesada puede participar, independientemente de sus estudios o profesión. Para hacerlo debe resolver alguno de los desafíos que la NASA publicará poco antes del lanzamiento”, comenta Gabriel Caballero, estudiante mendocino, fundador de The Mars Society Argentina.

El propósito de la NASA es que las resoluciones del hackaton den lugar a la formación de nuevos equipos de trabajo y emprendimientos.

Para ver la información completa y conocer los pasos a seguir para participar, los interesados deben visitar la web argentina.marssociety.org/spaceapps/

Sobre TMSA

The Mars Society Argentina (TMSA) es una organización sin fines de lucro, parte de la Fundación Mendoza Crear. Su misión es contribuir al desarrollo de investigaciones y tecnologías relacionadas a la exploración del planeta Marte, divulgar conocimiento e información científica, promover el desarrollo del sector espacial argentino y construir cultura aeroespacial.

TMSA fue fundada en el año 2018 como capítulo oficial en Argentina de la ONG internacional The Mars Society (TMS) de Estados Unidos, dedicada a la exploración y estudio de las posibilidades de establecimiento del ser humano en Marte.

Desde 2018, TMSA organiza NASA Space Apps Challenge, declarado de interés cultural y participa en diversos congresos relacionados al sector espacial.

Más información: www.argentina.marssociety.org