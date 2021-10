Al ritmo de una mayor flexibilización de la política sanitaria, octubre viene cargado de novedades en cuanto al ingreso de turistas extranjeros al país y más vuelos internacionales. El cupo diario de 2.300 pasajeros pasó a 3 mil desde el lunes 4 y en una semana trepará a 4 mil, lo que va de la mano con la autorización para que a partir del 18 otras dos aerolíneas retomen la ruta Mendoza-Santiago de Chile e incluso se rehabilite un vuelo directo a Brasil.

“Esta flexibilización es gradual, por etapas. Desde el lunes 4 y hasta el domingo 10 podrán ingresar 21 mil pasajeros. La parte más importante arranca el 11, cuando accederán 28 mil pasajeros semanales, o 4 mil diarios. El hito será catorce días después, luego de que la mitad de la población complete el esquema de vacunación y no haya más cupo”, detalló Florencia Dovichi, directora nacional de Tránsito Aéreo de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil).

En ese contexto, a la frecuencia semanal (los sábados) que Aerolíneas Argentinas estrenó el 25 de setiembre se va a ampliar una vez que, durante la tercera semana de octubre, empiecen a volar Sky Airlines y Latam (ex Lan).

Sky Airlines espera ahora el ok definitivo de ANAC para sumarse a AA desde el próximo lunes 18 de octubre para la ruta Mendoza-Santiago-Mendoza. Por su parte, Latam (ex Lan) se apresta a hacer lo propio cuatro días después, el viernes 22, mismo día en el que prevé reactivar el vuelo directo a San Pablo (Brasil).

Dovichi anticipó que “se están tramitando las autorizaciones finales, que seguramente terminarán de emitirse en el transcurso de la semana. Entendemos que las empresas pueden empezar a comercializar los vuelos con la leyenda “sujeto a aprobación gubernamental”, aunque que se abra una ruta no significa que inmediatamente se llenen “.

Por lo pronto, si bien todavía no publica tarifas para la recta final del 2021, Sky ya ofrece vuelos para la ruta a Chile por entre u$s 10 y u$s 15 el tramo a partir de enero del 2022. Y Latam hace lo propio con tickets que superan los $30 mil ida y vuelta.

Mientras tanto, la panameña Copa Airlines deberá esperar al 3 de noviembre, justamente el mes que podría considerarse el de la “nueva normalidad” para los vuelos internacionales. Sin embargo, según la funcionaria de Anac, si se tiene en cuenta que por estos días la estadística marca que el 49,9% de los argentinos ya completaron las 2 dosis de vacuna antiCovid 19 “podría ser incluso unos días antes”. Fuente: Sitio Andino