ProMendoza organizó la primera Misión Comercial 2022 luego de dos años de promoción virtual en el exterior. La Misión, contó con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y su agenda se desarrolló en dos ciudades, Miami y Nueva York.

Muchas son las pymes mendocinas que esperan seguir creciendo en el mercado de Estados Unidos, por lo que eligieron participar en la Misión: Bodega Lamuchi (San Martin), Bodega Foster Lorca (Luján de Cuyo), vinos de diseño Grazie Mille (San Carlos), Bodega Don Cristóbal (Luján de Cuyo), Finca Buenaventura (Tunuyán), Familia Cassone (Luján de Cuyo), Uco Valley Wines y Mi Terruño (Maipú),

La agenda en Miami

Esta semana participaron ocho bodegas de Mendoza en una ronda de negocios con siete importadores de bebidas y alimentos organizada por el Consulado Argentino en Miami. Se desarrollaron más de 50 reuniones comerciales durante una jornada completa en donde los compradores degustaron alrededor de 30 etiquetas de vinos.

Estos siete grandes importadores de Florida manifestaron si interés de ampliar sus portfolios, luego de tanta restricción pandémica, ya que Florida es uno de los 4 grandes mercados de vinos de EE.UU por su gran afluencia turística y en especial entre octubre y mayo de cada año cuando recibe a más de 10 millones de personas que pasan el duro invierno del hemisferio norte en el templado clima de este Estado del Sur de EE.UU.

La feria de Nueva York

Luego la comitiva se trasladó a Nueva York para participar Vinexpo, una de las ferias de vinos más grandes de la ciudad, cuya última edición fue en 2020. El año pasado el evento de vinos tuvo que ser cancelado, luego de que la segunda ola de COVID-19 complicara la situación pandémica en Nueva York.

La feria reúne más de 300 expositores de 29 países que exhibieron un amplio espectro de productos en Vinexpo América y Drinks América, brindando la oportunidad a los participantes de expandir su presencia en los EE. UU. después de dos años de disrupción global.

Las bodegas de Mendoza tuvieron 8 stands para presentar sus etiquetas y atender a cientos de visitantes que participaron con ímpetu durante las dos jornadas desarrolladas en el Centro de Convenciones Jacob K. Javits de Nueva York.

También participó Lovemark Trade Marketing, contraparte de ProMendoza en el Hub logístico del Noreste de Mendoza, con un stand representando a 7 otras bodegas de Mendoza, las que ya están haciendo negocios en forma sistemática en EE.UU. Es decir que más de 15 bodegas de Mendoza estuvieron exponiendo y buscando negocios en estos 2 mercados.

Las empresas opinaron de la Misión

Gabriel Baigorria de Mi Terruño “ha sido una experiencia interesante, la encontré más grande que en ediciones anteriores, con más países y más corredores dentro de la feria. He conocido gente nueva y me he reunido con mis antiguos distribuidores, ha sido un meeting point muy fructífero en vistas de que el mercado americano sigue creciendo”.

Ana del Mar de Finca Buenaventura resaltó la convivencia de volver a la presencialidad con una feria tan importante como Vinexpo Nueva York y agregó “estoy muy feliz de poder volver a esta feria, hemos tenido resultados excelentes, muchas personas interesadas y sorprendidas con nuestros vinos, y con la calidad en general de Mendoza”.

Por su parte, Débora e Iván Díaz de Bodega Lamuchi resaltaron que es su primera experiencia en EEUU, aunque ya habían obtenido ventas en ese país a través de la plataforma comercial coordinada por ProMendoza y Lovemark Trading, sin embargo, esta vez hicieron su promoción de manera comercial en persona. “Pensamos que es lo que hay que hacer, hacer presencia en estas exposiciones, invertir para estar acá, y estamos muy contentos de la oportunidad de seguir creciendo en este mercado” aseguraron.

Constanza Garde, responsable de ventas y marketing Uco Valley Wines, dijo que “se notó el entusiasmo de las bodegas por abrir más el mercado y de los importadores por querer reformular portfolios y adquirir nuevas etiquetas”.

Cecilia Flores de Bodega Foster Lorca mencionó que “teníamos mucha expectativa con la feria luego de 3 años sin visitar el mercado como bodega. El balance siempre es bueno, tenemos contactos interesantes y hemos aprovechado la oportunidad de retomar la charla con antiguos importadores”

Leandro Rodríguez de Vinos Grazie Mille “hicimos la apuesta de llegar acá, y tuvimos mucho apoyo para comenzar a andar este mercado y queremos seguir creciendo en el exterior apalancándonos en este tipo de herramientas como la de Vinexpo 2022 y quiero agradecer a ProMendoza por acompañarnos en este proceso”.